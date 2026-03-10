Paralización de la obra de la Ruta 40 Sur, un duro golpe para la obra pública local

La nueva interrupción de las obras de la Ruta 40 Sur, en el tramo que conecta hacia Mendoza, vuelve a encender señales de alarma en San Juan. No se trata solamente de la postergación de una infraestructura largamente esperada por la provincia, sino también de un golpe directo al empleo y a la confianza en la continuidad de proyectos estratégicos.

Esta vez, la paralización de los trabajos dejó sin actividad a cerca de cien obreros de la construcción, quienes hasta hace pocos días se encontraban trabajando en una obra considerada clave para mejorar la conectividad vial del sur sanjuanino. La incertidumbre que se abrió a partir de esta decisión es doble: por un lado, el retraso de una obra fundamental y, por otro, el impacto social que implica la pérdida de puestos de trabajo.

La situación generó una rápida reacción tanto del gobierno provincial como del gremio de la construcción. Las autoridades y representantes sindicales se movilizaron para intentar esclarecer las causas que llevaron a esta nueva suspensión. Según se ha determinado, la Nación mantiene una deuda con la empresa constructora que se arrastra desde septiembre del año pasado. En esas condiciones, resulta prácticamente imposible sostener el ritmo de trabajo o garantizar la continuidad de las tareas en el terreno.

El problema, además, no es nuevo. En los últimos años la obra de la Ruta 40 Sur ha atravesado distintas interrupciones que han ido comprometiendo progresivamente su avance. Cada pausa no solo implica un retraso técnico, sino también mayores costos, incertidumbre para las empresas involucradas y una creciente frustración para una provincia que espera desde hace tiempo la finalización de esta vía estratégica.

Lo más preocupante en esta oportunidad es que la paralización fue anunciada por tiempo indeterminado. Esa indefinición profundiza la angustia de los trabajadores afectados y de sus familias, que ven cómo una fuente de ingreso estable se desvanece sin tener claridad sobre cuándo podrá retomarse la actividad.

Este escenario contrasta con el discurso reciente del presidente de la Nación respecto de la evolución del empleo en el país. Mientras desde el gobierno nacional se presentan indicadores que buscan mostrar una recuperación laboral, la realidad que viven los trabajadores de la construcción vinculados a la obra pública parece transitar un camino muy distinto.

Desde el sector lo han expresado con claridad. Los obreros no piden subsidios ni soluciones transitorias, sino simplemente la posibilidad de seguir trabajando. Se trata de trabajadores con experiencia, con oficio y con una trayectoria en la construcción de rutas, hospitales y viviendas que forman parte del desarrollo del país.

Por eso, la paralización de la Ruta 40 Sur no debería interpretarse solo como un problema administrativo o financiero. Detrás de cada obra detenida hay proyectos de vida que quedan en pausa y oportunidades de crecimiento que se diluyen. Reactivar estos trabajos no solo es una cuestión de infraestructura: es también una decisión que impacta directamente en el empleo y en el futuro productivo de la región.