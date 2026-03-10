10 de marzo de 2026 - 19:35

Champions League: goleadas, sorpresa turca y empate entre Barcelona y Newcastle

La Champions League dejó una jornada intensa: Bayern aplastó al Atalanta, Atlético goleó con doblete de Julián Álvarez, Galatasaray sorprendió a Liverpool y Barcelona empató.

Por Redacción Diario de Cuyo

La Champions League vivió este martes una jornada cargada de emociones en los octavos de final, con cuatro partidos que dejaron goleadas, sorpresas y un empate entre dos gigantes del fútbol europeo. Entre los resultados destacados aparece la goleada del Atlético de Madrid, el triunfo inesperado de Galatasaray ante Liverpool y la paliza del Bayern Múnich en Italia.

En total, se disputaron cuatro encuentros correspondientes a la ida de los octavos de final, que comenzaron a definir el camino hacia los cuartos de final del torneo más importante de clubes en Europa.

Resultados de la Champions League del martes

Los partidos disputados durante la jornada fueron los siguientes:

  • Atlético de Madrid 5 – 2 Tottenham

  • Atalanta 1 – 6 Bayern Múnich

  • Galatasaray 1 – 0 Liverpool

  • Newcastle 1 – 1 Barcelona

Los resultados dejaron series abiertas en varios casos, aunque algunos equipos dieron un paso firme hacia la clasificación.

Atlético goleó con doblete de Julián Álvarez

Uno de los partidos más destacados fue la victoria del Atlético de Madrid por 5-2 ante Tottenham en el estadio Metropolitano.

El equipo de Diego Simeone se impuso con goles de Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Julián Álvarez (2) y Robin Le Normand, mientras que Pedro Porro y Dominic Solanke descontaron para los ingleses.

El conjunto español aprovechó errores defensivos y fallas del arquero rival, que incluso fue reemplazado en los 15 minutos del encuentro tras varios bloopers.

Bayern aplastó al Atalanta en Italia

En otro de los partidos del día, Bayern Múnich goleó 6-1 al Atalanta como visitante y dejó prácticamente sentenciada la serie.

Los goles del conjunto alemán fueron convertidos por Josip Stanisic, Serge Gnabry, Michael Olise (2), Nicolas Jackson y Jamal Musiala, en una actuación dominante del equipo bávaro.

Galatasaray sorprendió al Liverpool

La gran sorpresa de la jornada se produjo en Turquía, donde Galatasaray derrotó 1-0 al Liverpool.

El único gol del partido fue convertido por Mario Lemina a los 7 minutos, lo que le dio al equipo turco una ventaja mínima pero valiosa de cara a la revancha en Inglaterra.

Barcelona rescató un empate en Inglaterra

Por último, Newcastle y Barcelona empataron 1-1 en un partido muy equilibrado disputado en Inglaterra.

El encuentro dejó la serie totalmente abierta para el partido de vuelta, donde el conjunto español intentará aprovechar la localía para avanzar en la competición.

Con estos resultados, los octavos de final de la Champions League seguirán este miércoles con nuevos partidos que completarán la ida de la fase eliminatoria.

