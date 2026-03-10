UPCN jugará la semifinal de la Liga de Vóley con Monteros de Tucumán

UPCN abrirá semifinales de visitante. El ganador de la serie jugará la final con el vencedor de Ciudad Vóley y Tucumán de Gimnasia.

Semifinales. UPCN se medirá con Monteros, primero en Tucumán y luego en San Juan buscando la final de la Liga.

La Liga Argentina de Vóley entró en la fase de definiciones para determinar el campeón de la temporada 2025-2026 y donde UPCN San Juan ya está ubicado entre los cuatro mejores equipos del país. Ya tiene rival en semifinales y su suerte comenzará a definirse en Tucumán y luego, en nuestra provincia.

Fueron 18 partidos en la fase regular en la que el equipo sanjuanino finalizó el segundo puesto, con 40 puntos, siendo Ciudad Vóley el equipo más efectivo con 49 unidades.

El fin de semana pasado se jugaron cuartos de final en la ciudad de Monteros en la provincia de Tucumán, donde UPCN ganó los dos partidos frente a San Lorenzo de Almagro, clasificándose a semifinales.

A TUCUMAN Además de UPCN, accedieron a la siguiente fase, Ciudad, que eliminó a Defensores de Banfield y Tucumán de Gimnasia que hizo lo propio con Boca. El único enfrentamiento que necesitó de un tercer partido para definir el ganador fue entre el local Monteros y River Plate, tras haber ganado un partido cada uno y estirar la definición al encuentro que se jugó este lunes 9 de marzo y que terminó ganando 3-2 el conjunto tucumano, definiendo el tie break el sanjuanino Federico Pereyra para poner el 18-16 definitivo.

Ese resultado definió los cruces de semifinales que enfrentarán a UPCN con Monteros y a Ciudad Vóley con Tucumán de Gimnasia, jugándose al mejor de tres partidos.