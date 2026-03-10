Torneo Apertura: Colón y Desamparados no se sacaron ventajas en el duelo de escoltas

Era el partido del martes. Es que en el regreso del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Colón Junior y Desamparados prometían lo que entregaron para terminar empatando 2-2 por la quinta fecha del certamen. Unión, que juega este miércoles, es líder con puntaje ideal en el certamen.
Lo empezó ganando Desamparados en la calle Sargento Cabral con un gol de Cristian Ramírez, a los 26' del primer tiempo pero a los 33' lo empató Gerónimo Ferreyra para el Merengue. Parecía que se iban igualados al descanso pero en el final de esta primera etapa, el goleador Agustín Aguilar puso arriba a Sportivo por 2-1. En el comienzo mismo del complemento, a los 4' el capitán Fabián Carrizo se encargaría de estampar el 2-2 para Colón que terminaría siendo el marcador definitivo.
En Ullum, San Lorenzo y Atlético Alianza terminaron empatados sin goles. Mientras que en La Rinconada, Atenas Pocito goleó a Rivadavia por 4-1. Empezaron ganando los de La Bebida con un golazo de Gonzalo Riveros pero reaccionó el Mirasol y lo liquidó con goles de Juani Barrionuevo, Wilfredo Bronvale, Exequiel Giménez y Eduardo Bronvale.
En el Oeste, Atlético Marquesado mostró todo su potencial para golear por 5-0 a Deportivo Carpintería con goles de Adrian Fuentes, Eitan Trigo, Santiago López, Alí Casivar y Santiago Orellano.
En Alto de Sierra, López Peláez logró un ajustado triunfo sobre Atlético Minero. Mientras que en cancha de Peñarol, Defensores de Argentinos venció a Villa Ibáñez de Ullum en el duelo de ascendidos.
La fecha se completará este miércoles cuando Sportivo 9 de Julio reciba a Atlético Unión y en Zonda, Juventud Zondina será local de Sportivo Peñarol, a partir de las 17.
SEXTA DEL TORNEO APERTURA
Se programó la fecha 6 del Apertura, concentrada el domingo. A partir de las 17, Sportivo 9 de Julio recibirá a López Peláez, Peñarol será local ante San Lorenzo, Alianza recibirá a Atenas, Rivadavia jugará en La Bebida ante Colon, Carpinteria será local de Defensores de Argentinos, Sarmiento recibirá en Zonda a Minero.
A las 19,30 Unión será local en Rawson de Juventud Zondina. A las 20,30 Desamparados jugará ante Marquesado. En tanto, Villa Ibañez-Atlético Trinidad queda por confirmar día y cancha.