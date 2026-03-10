Primera Nacional: San Martín, gratis por TV todo el 2026, de la mano de Chiqui Tapia

Lo que en un primer momento se decía como “dos partidos abiertos y gratis; otros dos con la obligación de loguearse y gratis; luego, con un abono de 15.000 pesos por mes” quedó en la nada. En medio de su tironeo empresarial (tumbó el contrato de TRISA Tele Red Imagen S.A.) y judicial (este jueves declara ante el Tribunal Penal Económico), el presidente de la AFA anunció, entre otras cosas, que todos los partidos de la Primera Nacional irán por la plataforma sin ningún tipo de costos para los hinchas.

“Es un momento muy importante para el fútbol argentino, es un hito más que estamos creando y dejando en la historia del fútbol argentino . Esto no es más ni menos que un antes y un después en el que, con mucha hombría y capacidad, empezamos a soñar hace mucho tiempo: que en La Pasión del Fútbol – LPF PLAY no sólo se vieran los partidos de Proyección y de Fútbol Femenino, sino que se pudiera ver todo nuestro fútbol… Y la AFA comenzó con una canal de streaming, comenzamos con esta plataforma, silenciosamente pero con mucha convicción, sabiendo que el futuro pasa por acá, que somos parte de la historia, que para construir el futuro había que tomar las decisiones que había que tomar. Y acá están los hombres que tomaron las decisiones para que el fútbol volviera a ser para los verdaderos dueños del fútbol: los clubes de fútbol”, dijo emocionado el propio Claudio “Chiqui” Tapia.

Así, “ La Pasión del Fútbol ”, la nueva plataforma que contiene todo el fútbol argentino fue presentada en sociedad en un multitudinario evento, que contó con la presencia del presidente de la AFA, Claudio Tapia, de varios Campeones del Mundo; los cuerpos técnicos de las diferentes Selecciones Argentinas, más de un centenar de futbolistas, entrenadores y dirigentes de Proyección, Primera Nacional, Primera B, Primera C, de la Liga Femenina y de Futsal.

Convocados por la La Pasión del Fútbol, los protagonistas dijeron presente para conocer de primera mano todas las posibilidades que brinda LPF PLAY: transmisiones en vivo de todos los partidos de Primera Nacional, Primera B, Primera C, Proyección, Futsal y Selección Femenina, además de los contenidos on demand (entrevistas y producciones periodísticas) y los streams (AFA Estudio, LPF Show y LPF Proyección).

Luego de que Sergio Goycochea, presentara el evento, Tapia agradeció a los presentes: “Es importante respetar a quienes vistieron la camiseta de nuestra Selección, como Sergio, a los Campeones del Mundo aquí presentes, los del 78 y los del 86; el cuerpo técnico del 2022 y los que dirigen a las Selecciones Juveniles”.

“La Pasión del Fútbol”, la plataforma que contiene todo el fútbol argentino. “La Pasión del Fútbol”, la plataforma que contiene todo el fútbol argentino.

A la hora de analizar la nueva etapa de LPF PLAY, Tapia presentó un informe de rendimiento contundente: “En apenas tres semanas desde que salimos al aire tenemos números que entusiasman, que realmente indican que no nos equivocamos, que el futuro es éste, que los que trabajaron en esto nos hicieron confiar. como dice el presidente Alejandro Domínguez, hay que creer en grande, la mejor gestión es la de cada día. ¿Saben que 455.000 usuarios únicos vieron los partidos? Tuvimos 3.330.000 visalizaciones de video; el 90% del contenido visto fueron los partidos en vivo; con 175 partidos transmitidos en menos de un mes. ¡Y en más de 150 países se vio LPF Play!”.

“Queríamos que esta noche estuvieran quienes comenzaron la historia: los técnicos y las jugadoras de Fútbol Femenino; los técnicos y los capitanes del Torneo Proyección; los técnicos, capitanes y dirigentes de Primera Nacional, de Primera B; el presidente del Consejo Federal, porque el fútbol pasa por todo el país. Esta conducción tomó los destinos de la AFA y dijo ‘vamos a hacer un fútbol federal’ y lo defendemos y lo representamos, porque somos formadores, porque está en los genes de nuestros técnicos el hecho de darle a los jugadores las herramientas para perfeccionar el don con el que nacen”, agregó “Chqui”.

En su discurso, el presidente de la AFA aseguró: “Somos líderes, porque en la mayoría de los equipos de Europa nuestros jugadores de la Selección son capitanes. Porque en equipos de fútbol femenino nuestras jugadores son capitanas. ¿Por qué? Porque tenemos eso que no tienen muchos, porque somos ganadores, por eso trajimos la tercera, por eso fuimos bicampeones de América después de mucho tiempo. Porque confiamos en un técnico y un cuerpo técnico del que todos decían que no tenían experiencia…”

“Y salimos Campeones del Mundo porque confiamos porque creemos en los proyectos. Y esto también es un proyecto, éste es el gran proyecto del futbol argentino, tener nuestra propia plataforma, tener al fútbol dentro del fútbol, que la familia del fútbol se vea reflejada, que podamos ver a nuestros equipos del Ascenso cuando juegan en Madryn, en Salta, en Jujuy; cuando juegan en Buenos Aires los que son del Interior de nuestro país, que casualmente hasta hace muy poco tiempo, el año pasado, no lo podían ver: siempre pasaba algo, se cortaba la señal. Me acuerdo cuando quería ver a Barracas Central en la plataforma anterior y no se podía ver. Y ahora sí se pueden ver, se pueden hacer 11 partidos en simultáneo en horario nocturno como ya hicimos; o 12 partidos de Fútbol Femenino y se pueden ver. ¿Por qué se pueden ver? Porque los dirigentes aprendieron que para crecer en lo deportivo también se tiene que creer en lo edilicio, por eso hay clubes que inauguran iluminación, inauguran obras… Si hace cinco años no había Fútbol Femenino en la Argentina”.

“Eso es el compromiso de los dirigentes del fútbol argentino, por eso hoy no es un día más, hoy es el gran día, es un día histórico donde el futbol vuelve a ser del fútbol, donde realmente los dueños del fútbol vuelven a ser los clubes“.

Para cerrar, Tapia se sinceró: “¿Cómo no vamos a estar contentos los dirigentes del fútbol argentino? ¿Cómo no nos vamos a sentir orgullosos? ¡Si esto lo hicimos nosotros poniendo las cosas donde las teníamos que poner! Por eso valoramos a cada uno de los dirigentes, a quienes arrancaron con esta plataforma, Francisco Duarte, Facundo Cino, directivos de la LPF… Empezamos diciendo que debíamos tener la oportunidad de mostrar a los más chicos, a los que muchos no ven, a Proyección, a Femenino, de los que se pasaban dos o tres partidos, no la fecha completa… Agradecemos a la gente que trabaja realmente, a los sponsors: este año la Liga Profesional tuvo el año con más sponsors de su historia, es un gran esfuerzo del fútbol argentino. Estos números se van a triplicar en 6 u 8 meses. Y muchos van a empezar a transpirar, como transpiraba yo cuando tenía calor. Pero van a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz. Quiero decirles que ésta noche es la noche de ustedes, tenemos que sentirnos orgullosos de que el fútbol vuelva a manos del fútbol. ¡Viva LPF – La Pasión de Fútbol! ¡Aguante Argentina!”.