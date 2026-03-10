Con seis sanjuaninos, la Selección argentina confirmó al equipo que competirá en el Panamericano de ruta

La Selección Argentina está lista para un nuevo desafío, el Campeonato Panamericano de ruta que se disputará en Montería ( Colombia ) del 15 al 26 de marzo. San Juan volverá a marcar terreno con cinco ciclistas integrando el seleccionado albiceleste. Se trata de Leonardo Cobarrubia, Gerardo Tivani, Ramiro Videla, Leandro Velárdez, Maribel Aguirre y Delfina Dibella.

El director técnico del área de ruta, el mendocino Omar Contreras, hizo oficial la convocatoria para el próximo certamen continental en donde Argentina participará con representantes de categorías Elite y Sub 23, en caballeros y en damas.

El campeón argentino de ruta, Leonardo Cobarrubia encabeza el equipo de hombres elite en el que también estarán Tomás Moyano, Maximiliano Priario, Gerardo Tivani, Maximiliano Navarrete y Leandro Velárdez.

Entre los Sub 23 el equipo contará con Nehuén Erripa, Ramiro Videla , Facundo Ambrossi y Máximo Gómez Ortuño.

El equipo femenino tendrá presente a la reciente campeona de la Vuelta a San Juan de damas, la rawsina Maribel Aguirre, además de la también sanjuanina Delfina Dibella, la mendocina Julieta Benedetti y la entrerriana Yanina Acosta.

Panamericano de Ruta: la actividad

El Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026 se celebrará en Montería, Córdoba, Colombia, del 15 al 26 de marzo de 2026. El evento reunirá a más de 300 ciclistas de todo el continente, con pruebas contrarreloj y de ruta para categorías élite, sub-23 y juveniles, destacando un circuito de 206.4 km para la ruta élite masculina.

El Panamericano de Montería ya confirmó los recorridos, las pruebas contrarreloj se desarrollarán principalmente sobre el corredor de la Circunvalar y tendrán largada y llegada en el Centro Comercial Buenavista.

Mientras que las pruebas de ruta tendrán en lugar en un circuito en Cereté, en donde se girará sobre un circuito de 13,4 kilómetros.