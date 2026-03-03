3 de marzo de 2026 - 13:52

Ángel Di María y su vuelta a la Selección argentina: qué dijo sobre jugar en el Mundial 2026

El futuro del Fideo en la Albiceleste volvió a instalarse a pocos días de la Copa del Mundo. “La Selección es lo más lindo que hay".

Ángel Di María fue contundente sobre su futuro en el Mundial 2026.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

El futuro de Ángel Di María en la Selección Argentina volvió a instalarse como un tema de debate después de su retiro tras ganar la Copa América 2024. El campeón del mundo se refirió a su posible vuelta y fue claro con su postura.

“Yo estoy tranquilo. Sé lo que se habla y lo que se dice. Los chicos a veces me hablan, me escribo con algunos y me lo dicen cuando subo fotos que hago goles o lo que sea. Pero no, la verdad que agradecido. Estoy tranquilo, estoy bien”, contó en diálogo con Urbana Play.

El Fideo dejó en claro que, al menos por ahora, no cambió su decisión. “Soy contundente, sigo igual. Estoy tranquilo, viviendo el momento. Estar en la Selección es lo más lindo que hay, no hay algo más alto que eso”, afirmó.

El Fideo ya había anunciado que su ciclo con la Albiceleste estaba cumplido tras consagrarse campeón en la última Copa América. Sin embargo, el cariño de sus compañeros y de los hinchas mantiene viva la ilusión de verlo nuevamente con la camiseta argentina.

El delantero de Rosario Central explicó que su decisión no tuvo que ver con haber ganado títulos, sino con una cuestión personal y de recambio generacional.

“No me fui porque salí campeón en la última Copa América. Yo me iba a ir en el Mundial porque sentí que cumplía un ciclo. Antes del Mundial no lo dije porque no lo tenía tan claro, no lo sentía. En la Copa América lo dije de entrada porque venían muchos chicos y sentía que estaba ocupando un lugar”, detalló.

Y agregó una reflexión que marca su postura actual: “Volver se puede volver siempre, esa es la realidad. Pero no es eso, lo dije en su momento porque lo sentía. Cuando uno está le saca la posibilidad a los que vienen de atrás. A mi punto de vista eso no es lindo”.

Aunque no cerró definitivamente la puerta, Di María dejó claro que su decisión responde a una convicción personal más que a lo deportivo. Con 38 años en el horizonte del próximo Mundial, el rosarino prioriza el recambio y el crecimiento de los más jóvenes.


Fuente: TN

