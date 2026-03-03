San Martín mostró sus obras y dejó un mensaje que sonó a chicana para Desamparados

Luego de que Sportivo presentara su sistema de iluminación LED, el Verdinegro publicó un video y lanzó un sugestivo mensaje: “Nuestro club también crece”.

El Atlético San Martín exhibió sus mejoras edilicias a días de que Desamparados presentara su sistema de iluminación con bombos y platillos.

En el fútbol sanjuanino nada pasa desapercibido. Y cuando se trata de clásicos rivales, mucho menos. Esta vez, el cruce entre Atlético San Martín y Sportivo Desamparados no fue dentro de la cancha, sino en el terreno de la infraestructura.

A días de que Sportivo Desamparados presentara oficialmente su nuevo sistema de luminarias LED -en un acto que contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, el ministro de Turismo y Deporte Guido Romero y el secretario de Deportes Pablo Tabachnik-, desde San Martín no tardaron en responder.

Sin nombrar a nadie, pero con un mensaje que muchos interpretaron como un “palito”, el club verdinegro publicó un video institucional mostrando sus propias mejoras y acompañándolo con una frase que no pasó inadvertida: “Nuestro club también crece”.

En el mensaje difundido en redes, la institución detalló los avances en su predio de inferiores: “Nuestro predio de inferiores, donde día a día más de 300 chicos y chicas entrenan y se forman, sigue sumando infraestructura. 3 canchas para entrenamientos, 2 de césped natural, 1 de césped sintético con iluminación LED. Sigamos creciendo, hagamos esto posible, apoya a tu club”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Atlético San Martín (@casanmartinsj) El posteo del Verdinegro en las redes. ¿Una chicana del Verdinegro para Desamparados? El contexto pareció ser una chicana o un "palito" para su archirrival. En Puyuta habían celebrado con bombos y platillos la modernización de su sistema lumínico, marcando un paso importante para la institución víbora y, casi en simultáneo, el Verdinegro eligió mostrar que también avanza en obras y que su estructura continúa fortaleciéndose.