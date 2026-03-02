San Martín de San Juan reaccionó a tiempo y festejó en casa ante Güemes de Santiago del Estero

El Verdinegro ganó 2-1 en el 27 de Septiembre y logró su primer triunfo de la temporada. Cocca abrió el marcador y Fúnez lo definió en el complemento.

San Martín de San Juan consiguió su primera victoria en la Primera Nacional 2026 al imponerse 2-1 frente a Güemes de Santiago del Estero, en el estadio 27 de Septiembre, por la segunda fecha del certamen. El equipo de Ariel Martos llegó a 4 puntos, tras el empate inicial ante Chacarita, y ahora pone la mira en su debut por Copa Argentina frente a Deportivo Madryn.

El Verdinegro salió decidido a imponer condiciones y tuvo rápida recompensa. A los 8 minutos del primer tiempo, Manuel Cocca abrió el marcador, tras una jugada nacida en un córner en la que la pelota circuló por el área hasta que el defensor metió el pie justo para mandarla al fondo de la red. Con la ventaja, San Martín manejó los tiempos durante los primeros 45 minutos, ante un Güemes impreciso y con escaso peso ofensivo, que apenas inquietó con un remate lejano.

En el arranque del complemento cambió el desarrollo. A los 2 minutos del segundo tiempo, Gianfranco Baier empató 1-1, luego de un tiro de esquina y un despeje corto que derivó en un potente remate desde afuera del área que esta vez sí encontró el arco. La visita creció en actitud y generó situaciones que exigieron a Maximiliano Velasco, figura clave para sostener el resultado en ese pasaje del encuentro.