Separaron nuevamente a Santiago Barrera del plantel profesional de San Martín por un acto de indisciplina

El talentoso delantero Santiago Barrera ahora se entrena con la Reserva. "Es una tristeza porque es un chico con muchas condiciones", lamentó el DT

GOLEADOR. Santiago Barrera volvió al gol y San Martín volvió a ganar en Reserva. Esta vez fue ante Gimnasia.

Santiago Barrera es uno de los productos más talentosos de la cantera de San Martín pero otra vez cometió un acto de indisciplina y fue apartado del plantel de la Primera Nacional.

Nuevamente, el delantero de San Martín Santiago Barrera, fue separado del plantel profesional que disputa la Primera Nacional y actualmente entrena con la Reserva tras cometer un nuevo acto de indisciplina. La situación fue confirmada por el entrenador del Verdinegro, Ariel Martos durante una entrevista en el programa Fútbol TV de Canal 8.

El técnico explicó que el jugador venía teniendo una buena preparación, pero que una falta disciplinaria derivó en la sanción. “Barrera venía haciendo una buena pretemporada con nosotros, es un jugador que me gusta muchísimo. Pero ha tenido un acto de indisciplina y ahora está entrenando con la Reserva”, señaló Martos.

Martos, por su parte, expresó su preocupación por la situación del futbolista, aunque remarcó la necesidad de sostener las normas dentro del plantel. "A pesar de no conocerlo mucho, me genera mucha tristeza porque es un chico con muchas condiciones. Por ahí esos actos de indisciplina no condicen con el fútbol profesional. Son cosas que tiene que corregir porque me parece un pibe excelente, un muy buen jugador. Pero dentro de un plantel profesional hay normas que se tienen que respetar. Ley pareja no es rigurosa: si no la hago respetar con él, después el grupo se me va de las manos”, concluyó el entrenador.

Barrera venía mostrando buenas actuaciones en el torneo de la Primera Nacional. Ahora restará saber durante cuántas semanas se entrenará con la Reserva, el delantero sanjuanino deberá hacer mérito para ganarse la confianza del DT tucumano.

Santiago Barrera y sus antecedentes similares Si bien no trascendieron detalles sobre cuándo ocurrió el hecho ni desde qué momento el futbolista trabaja con el plantel que dirige Mauricio Fernández, no es la primera vez que el atacante atraviesa una situación similar. Barrera ya había sido sancionado en etapas anteriores, incluso cuando el equipo era dirigido por Raúl Antuña.