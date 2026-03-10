10 de marzo de 2026 - 11:15

BMX: El campeonato sanjuanino comenzó con 90 pilotos inscriptos en Rawson

La primera fecha de la temporada de BMX se celebró el sábado, con sanjuaninos y mendocinos en pista, en vísperas del inicio del Argentino.

Arranque. El BMX de San Juan comenzó su temporada en Rawson con gran participación de pilotos.

Por Redacción Diario de Cuyo

El campeonato sanjuanino 2026 de BMX comenzó este sábado con una enorme convocatoria que alcanzó los 90 competidores. La primera de la temporada se disputó desde las 18:45 horas, en la pista del Club Bicicross San Juan de Rawson y ante una buena cantidad de pilotos.

Contemplando desde las categorías más pequeñas, como Camicletas, hasta los más experimentados, de Elite o Crucero, los ciclistas presentes fueron cerca de 90. Competidores provenientes de Mendoza aportaron al buen número de inscriptos.

Casi una treintena de estos usó esta fecha para ajustar detalles de cara a lo que viene. El próximo fin de semana, del sábado 13 y domingo 14, en Buenos Aires comenzará el Campeonato y Open Argentino. Será en Vicente López, a doble fecha, y con presencia de sanjuaninos.

Con respecto a la continuidad del campeonato sanjuanino, la segunda fecha se disputará el domingo 16 de abril 2026 en la pista rawsina.

RESULTADOS BMX

A continuación, los resultados completos de la primera fecha del sanjuanino 2206:

Categoría: Camicletas.

Participó Renato González, Gaetano Villalón, Donatto Reynoso, Mateo Nacusi, Mireya Marín, Francisco Prado, Augusto Herrera, Donato Muñoz, Antonella Alaniz y Fausto Morales.

Categoría: Escuelita 4 a 6 años.

Participó Bautista López, Franco Orozco, Gennaro Martín, Emilio Macías, Stefano Soto, Jonas Montaña y Valentín Valdivia.

Categoría: Escuelita 7 y 8 años.

Participó Mateo Morilla, Gonzalo Ortíz, Octavio Gómez, Augusto Vedia y Amadeo Cuenca.

Categoría: Escuelita 9 y 10 años.

Participó Dominic Gramajo, Mariano García, Moisés Díaz, Lian Molina, Lucio Yáñez y Valeriano Baquedano.

Categoría: Novicios 6 y 7 años.

1) Bautista Alanis, 2) Lian Molina, 3) Thaiel González, 4) Pietro Bilbao y 5) Lorenzo Las Peñas.

Categoría: Novicios 8 años.

1) Dominic Aciar, 2) Oliver Tejada, 3) Olivia Bilbao y 4) Valentín Oro.

Categoría: Novicios 9 y 10 años.

1) Lautaro Luna, 2) Ignacio Mendoza, 3) Tomás Rodríguez, 4) Teo Olmos y 5) Valentino Ávila.

Categoría: Novicios 11 años.

1) Cayetano Oieni, 2) Lorenzo Fernández, 3) Dylan Chávez, 4) Gonzalo Pérez y 5) Lisandro Más.

Categoría: Novicios 12 y 13 años.

1) Joaquín Ponce, 2) Kevin Jofré, 3) Lucas Arguello, 4) Máximo Valenzuela y 5) Celeste Galat.

Categoría: Novicios 14 y 15 años.

1) Tomás Haro, 2) Uma Distefano, 3) Valentín Mut, 4) Nahuel Fernández y 5) Joaquín Pons.

Categoría: Expertos 7 y 8 años.

1) Martiniano Marín, 2) Francisco Jesús, 3) Agustín Miranda y 4) Feliciano Leites.

Categoría: Expertos 9 a 11 años.

1) Juan Cruz Frack, 2) Matías Leiva, 3) Tomás Aranguiz, 4) Ignacio Olmos, 5) Tiziano Frack, 6) Yuthiel Miranda, 7) Simón Bilbao.

Categoría: Expertos 13 a 15 años.

1) Juan José Torregrosa, 2) Santiago Lescura, 3) Joaquín Torres, 4) Bautista Solera, 5) Juan Ignacio Torregrosa, 6) Santino Macías, 7) Ignacio Sánchez y 8) Julián Recabarren.

Categoría: Expertos 15 a 17 años.

1) Lucas Crifo, 2) Ciro Reta, 3) Yago Ávila, 4) Agustín Bugaolachi, 5) Elias Cueli y 6) Marcos Rodríguez.

Categoría: Crucero.

1) José Reta, 2) Guillermo Rodríguez, 3) Diego Aciar y 4) Matías Soto.

Categoría: Junior y Elite.

1) Juan Cruz Fernández, 2) Ezequiel Galat y 3) Danilo Moreno.

BICICROSS EN RAWSON

