Copa de Clubes Campeones: Finales del futsal y revanchas de Octavos en la Elite

Llegó marzo y en la Copa de Clubes Campeones -Copa DIARIO DE CUYO, de la Federación Sanjuanina de Fútbol es el momento decisivo, con finales en el futsal, revanchas de los Octavos de Final de la Elite y finales en la Sub 15 y la Sub 13, recorriendo todo San Juan.

Esta semana habrá campeón para la Copa de Futsal ya que en el estadio Aldo Cantoni, la Copa de Clubes Campeones trasladará la definición que empezó en Caucete, con la disputa del partido revancha entre Sportivo 25 de Mayo y la Unión Deportiva Caucetera. En la ida, la UDC sacó ventajas y ganó por 3-1 por lo que el Decano Veinticinqueño tendrá toda la responsabilidad de revertir ese marcador. Una final con todas las letras en el coloso del Parque de Mayo como gran escenario. Matías Julio, Adrián Vera y Jeremías Lamas marcaron para los Cauceteros y Valentín Funes descontó para los Veinticinqueños.

En la Elite, en la más competitiva de todas, las emociones comenzarán el sábado en Iglesia y en Albardón. En su cancha de Barrio América, desde las 16,30 San Lorenzo de Rodeo recibirá a Arroyito Junior de Angaco, con la urgencia de remontar el 0-1 de la ida para intentar meterse en Cuartos de Final.

En cancha de Atlético San Miguel, Defensores de San Martín irá por la gesta heróica al recibir a Defensores de Boca, de Los Berros, que en la ida ganó como local por 2-0.

El domingo tendrá de todo en su cartelera. Albardón, Jáchal, Santa Lucía, Sarmiento, 25 de Mayo e Iglesia serán los departamentos que tendrán todas las emociones de la clasificación.

En el Polideportivo de Campo Afuera, Paso de Los Andes será local de Punta del Médano de Sarmiento, con todo por verse porque en la ida empataron sin goles.

En su cancha, Arbol Verde de Jáchal tendrá revancha ante Atlético Matienzo en uno de los cruces más intensos de esta serie. Es que en la ida, empataron 3-3 y prometen un encuentro apasionante.

En Santa Lucía, Yrigoyen tendrá que jugarse todo para tratar de revertir el 0-1 de la ida cuando reciba a Sportivo Del Carril que llega con todas las intenciones de meterse entre los 8 mejores de la Copa.

En 25 de Mayo, la Unión Cultural Villa Borjas -cada vez más candidato- será local de Unión La Chimbera, con la ventaja de haber ganado por 2-1 en la ida y sabiendo que un empate le daría la clasificación.

Finalmente, en Rodeo, Sportivo San Martín se jugará su pase a Cuartos de Final recibiendo a Juventud Unida de Caucete, sabiendo que debe revertir el 1-2 de la ida para intentar la clasificación.