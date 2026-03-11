Presentaron una nueva carrera que recorrerá el corazón de San Juan y que contará con 1.500 atletas

La carrera denominada "10K San Juan by Saucony" se correrá el 14 de junio con largada y llegada en el Parque de Mayo. Habrá cuatro distancias.

Este miércoles se realizó la presentación oficial de los 10K San Juan by Saucony, una nueva carrera organizada por Adventure Pro. La misma se disputará el 14 de junio de 2026 y busca consolidarse como una de las principales citas del calendario runner de la provincia.

La competencia tendrá como punto de partida y llegada el Parque de Mayo, desde donde los corredores recorrerán un circuito urbano. El evento está pensado como una carrera abierta a todos los niveles y, al mismo tiempo, como preparación oficial para la Maratón Internacional de San Juan, convocando tanto a atletas experimentados como a corredores recreativos y familias.

El recorrido incluirá sectores emblemáticos de la ciudad como el Centro Cívico de San Juan, el Teatro del Bicentenario, la Avenida de Circunvalación y el histórico Estadio Aldo Cantoni, entre otros puntos destacados del trazado.