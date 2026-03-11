El Club Urquiza renovó su estadio y duplicó la capacidad para la nueva temporada de la Liga Federal de básquet

El Club Urquiza continúa apostando al crecimiento institucional y presentó una serie de mejoras en su estadio de cara a la nueva temporada de la Liga Federal de Básquet . Las obras buscan mejorar la experiencia del público y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos establecidos para disputar una competencia de carácter nacional.

Una de las principales modificaciones fue la instalación de nuevas tribunas que permitieron duplicar la capacidad del recinto . Según explicó el presidente del club, Luis Bustos, anteriormente el estadio podía albergar alrededor de 300 personas, muchas de ellas ubicadas en sillas plásticas alrededor del campo de juego.

“Las tribunas embellecen el entorno de la cancha y, sobre todo, buscan la comodidad del espectador para que pueda disfrutar del espectáculo. Hemos llegado a duplicar la capacidad que teníamos y ahora todos podrán ver el partido sentados, con buena visión”, señaló el dirigente.

Las reformas también apuntaron a mejorar las condiciones de seguridad dentro del estadio. En ese sentido, desde la organización se estableció que el perímetro del campo de juego deberá permanecer libre para permitir la circulación de jugadores y personal del partido durante el desarrollo del encuentro.

“Nos han recalcado mucho como norma de seguridad que nadie puede ingresar a la cancha durante el juego, ni siquiera en los tiempos muertos o en el entretiempo. Por eso buscamos darle al público un espacio cómodo para que pueda moverse dentro del estadio sin interferir en el partido”, explicó Bustos.

El Club Urquiza renovado con tableros, iluminación y seguridad médica

Entre los trabajos realizados también se destacan mejoras en el equipamiento técnico, como la incorporación de nuevos tableros electrónicos con iluminación reglamentaria y sistemas sonoros para los relojes de juego y de posesión.

“Los tableros tienen iluminación especial para marcar cuando terminan los 24 segundos y el tiempo de juego, además de bocinas sonoras para que las señales se escuchen claramente aun con el ruido del público”, detalló el presidente.

Otro de los requisitos de la competencia tiene que ver con la seguridad médica de los jugadores. Para ello, el club acondicionó un espacio específico con camilla, silla de ruedas, desfibrilador y elementos de inmovilización, además de garantizar la presencia de profesionales de la salud durante los encuentros.

Las mejoras también incluyeron un importante trabajo en la iluminación del estadio. “Tuvimos que realizar mediciones de luminosidad en distintos puntos de la cancha porque la Confederación exige determinados niveles por metro cuadrado. Son detalles que hacen a que tengamos una cancha de primer nivel para el básquet de San Juan”, indicó Bustos.

Las obras comenzaron a planificarse en diciembre y se desarrollaron durante la pretemporada con el objetivo de llegar en tiempo y forma al inicio del torneo.

Liga Federal: lo que se viene para el Club Urquiza

En lo deportivo, Urquiza se prepara para su próximo compromiso en la Liga Federal. Por la segunda fecha del certamen, el conjunto sanjuanino recibirá este sábado 14 de marzo, desde las 19, a Banda Norte en su estadio. El equipo cordobés, proveniente de la ciudad de Río Cuarto, llega tras caer en la primera jornada ante El Ceibo por 68 a 67 en un partido muy parejo.

De cara al encuentro, el ingreso del público al estadio se habilitará a partir de las 17:30. En la previa también se realizará un breve acto conmemorativo por los 93 años de la institución ubicada sobre la calle Cortínez.

Desde el club informaron además que no se permitirá el ingreso con bebidas calientes por cuestiones de seguridad. Sin embargo, los asistentes podrán adquirir comidas y bebidas en una cantina renovada dentro de las instalaciones.

El nuevo desafío en la Liga Federal

El Club Atlético Urquiza disputa la Liga Federal de Básquet 2026, la tercera categoría del básquet argentino organizada por la Confederación Argentina de Básquet.

El certamen reúne a más de 90 equipos de todo el país, distribuidos en siete conferencias regionales (NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana). El formato contempla una fase regular por zonas, en la que los equipos se enfrentan todos contra todos a dos ruedas dentro de su grupo, con el objetivo de clasificar a los playoffs que conducirán a la definición del torneo y a los ascensos a la Liga Argentina de Básquet.

En este contexto, Urquiza integra la Conferencia Centro-ona A, donde enfrentará a equipos con trayectoria en la competencia y provenientes principalmente de la provincia de Córdoba. La participación del conjunto sanjuanino representa un paso importante para la institución y para el desarrollo del básquet en la provincia.

El entrenador es Sergio Cabañas quien cuenta con un plantel que combina jugadores de experiencia en categorías nacionales con jóvenes formados en el club. Entre los nombres destacados aparecen Ismael Sarruff, Fabricio Cabañas, Pedro Amorós y otros jugadores con paso por competencias de nivel nacional, quienes aportarán experiencia dentro de un grupo que también incluye juveniles con proyección.

Info y fotos: Prensa Club Urquiza