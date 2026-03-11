Una runner argentina ganó una maratón en las Islas Malvinas y le dedicó su triunfo a los excombatientes

La runner argentina Candela Cerrone ganó la maratón que se corre en las Islas Malvinas , una competencia de 42 kilómetros considerada la más austral del mundo. El triunfo quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y en el que se la ve celebrando emocionada tras cruzar la meta.

"Por los caídos, por los veteranos, por los tenientes, por todos los que estuvieron acá", se la escucha decir en el clip mientras completaba los últimos metros de su recorrido.

En diálogo con Telenoche, la atleta contó que uno de sus objetivos al participar en la Stanley Marathon era visibilizar la causa Malvinas porque “se van renovando las generaciones” y “no hay que olvidar”.

“ Gracias por difundir la verdad. Hoy renuncié a seguir recorriendo y haciendo expediciones en la isla para poder atenderlos y darle el broche al objetivo que era buscar esto: que se visualice, que no se olvide Malvinas, que se vuelva a escuchar”, explicó.

Según contó, durante la preparación para la carrera se enteró de que los competidores no podían utilizar símbolos argentinos. “En el transcurso de los cuatro meses de preparación me dijeron que no podíamos correr con nada de Argentina”, recordó.

Cerrone aseguró que esa situación fue lo que la impulsó a proponerse ganar la competencia. “Me despertó una desesperación que no me esperé. Dije: tengo que ganar de alguna forma, tengo que subir al podio y hacer que se escuche Argentina”, contó.

Candela, de 48 años, explicó que suele correr maratones en distintos puntos del país y que inicialmente ya estaba feliz con la posibilidad de participar en las islas. Sin embargo, el contexto le dio un significado especial al desafío. La carrera se llevó a cabo este domingo en Puerto Argentino y la atleta logró completar el recorrido en 3 horas, 14 minutos y 30 segundos.

"Yo no soy joven, estoy más cerca de los 50 y es difícil correr fuerte o tratar de ganar una carrera a mi edad. Pero dejé todo y se cumplió ese sueño de escuchar a Argentina ahí", afirmó.