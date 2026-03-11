Pádel: sanjuaninos presentes en la primera fecha de la Liga Argentina de Menores

Luego de la temporada 2025, se ha pensado para este año una liga más competitiva, con un formato pensado para elevar el nivel en cada fecha. La Liga de Pádel reúne a los mejores jugadores menores del país en nueve fechas, distintas sedes a lo largo de Argentina y una modalidad de puntaje renovada que premia la regularidad y el rendimiento.

Oriana Zamira Giménez Carrión, de San Martín encarará la fecha inicial en compañía de Aitana Grumelli, de General Pico, La Pampa en la categoría Sub 16ª, enfrentando en el primer partido a Lola Sagorski (Las Varillas, Córdoba) y María Candelaria Aguirre ( Catamarca ). El encuentro se jugará el viernes 13 de marzo a las 17:30 en la cancha 8 del Club Adami.

En categoría Sub 14 A, Julieta Gómez Dalmónego (Media Agua) estará presente junto a Alma Rivas (Lobos, Buenos Aires). El primer partido del torneo lo jugarán frente a Emma Buraglia (Concordia, Entre Ríos) y Delfina Trupiano (Santa Fe). El encuentro se disputará el viernes 13, a las 16:15 en la cancha 6 del Club Adami.

Yaser Naím Deche (Rawson) y Francisco Ormeño Giménez (Rivadavia) son dos chicos sanjuaninos que integran la categoría Sub 14 B Masculino y que tendrán su debut el viernes 13 a las 11:15 en la cancha 1 del Club Las Rejas. Sus rivales serán los tucumanos Lisandro Godoy y Joaquín Zelaya.

Giuliano Gordillo (Rawson) – Néstor Giménez (San Martín) en Sub 12 Masculino jugarán la primera fecha de la Liga frente a Felipe Holzmann (Coronel Suárez, Buenos Aires) y Bautista Merino (Tandil, Buenos Aires) en partido pactado para el viernes 13, a las 10 en la cancha 1 del Club Las Rejas.

En la misma categoría estará presente el caucetero Enzo Cáceres Gómez junto al riojano Francisco Tello Quintela, quienes tienen pase directo a la siguiente ronda; cabe aclarar que es la categoría con más parejas inscriptas: 38.