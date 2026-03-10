Liga Profesional: Independiente empató un partidazo 4-4 con Unión

La Liga Profesional dejó este martes uno de los partidos más vibrantes del campeonato. Independiente empató 4-4 frente a Unión de Santa Fe en el estadio Libertadores de América, en un duelo lleno de goles y emociones que cerró de manera agónica con un tanto del Rojo en el último instante de un partido que perdía 3-0..

El encuentro correspondió a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 , que también tuvo acción con el cruce entre Tigre y Vélez , otro de los partidos disputados durante la jornada.

El partido comenzó cuesta arriba para el conjunto de Avellaneda. Unión golpeó primero y llegó a sacar tres goles de ventaja durante el encuentro , sorprendiendo al equipo local en el Libertadores de América.

Los goles del conjunto santafesino fueron convertidos por Cristian Tarragona, Mateo Del Blanco, Alexis Cuello y Maizón Rodríguez , mientras que Independiente reaccionó con un doblete de Gabriel Ávalos y tantos de Ignacio Pussetto y Juan Manuel Fedorco .

Cuando parecía que el Tatengue se llevaba la victoria, Fedorco apareció en la última jugada del partido y marcó el 4-4 de cabeza , desatando el festejo del público local.

Tigre y Vélez también empataron en Victoria

El otro partido que se disputó este martes fue el duelo entre Tigre y Vélez, que terminó 1-1 en el estadio José Dellagiovanna, en Victoria.

El equipo local abrió el marcador con David “Rulo” Romero a los 27 minutos del primer tiempo, mientras que Braian Romero igualó para Vélez a los 23 del segundo tiempo mediante un penal.

El encuentro fue parejo y con varias situaciones de gol. Tigre tuvo mayor volumen ofensivo en algunos pasajes del partido, pero Vélez logró sostener el empate y mantener su invicto en el campeonato.

Con ese resultado, el Fortín continúa en la pelea por la parte alta de la tabla, mientras que el Matador sumó un punto en su estadio.