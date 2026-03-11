11 de marzo de 2026 - 14:07

LPF Play: cómo acceder gratis a la nueva plataforma para ver fútbol argentino

Los partidos del ascenso del fútbol argentino se podrán en vivo y de manera gratuita a través de LPF Play. Cómo acceder a la APP.

image
Por Redacción Diario de Cuyo

Aunque el sitio ya ofrecía resúmenes, conferencias y algunos partidos, ahora ampliará su alcance con el objetivo de transmitir progresivamente las distintas categorías del fútbol argentino. La única excepción será la Primera División, cuyos derechos televisivos continúan en manos de TNT Sports y ESPN hasta el año 2030.

Qué es LPF Play

LPF Play es la plataforma oficial de streaming de la AFA que reúne transmisiones en vivo, resúmenes, conferencias de prensa y contenido exclusivo de distintas competencias del fútbol argentino.

La iniciativa busca centralizar las transmisiones y ampliar la cobertura a torneos que antes tenían exposición limitada, como:

  • Primera Nacional
  • Primera B Metropolitana
  • Primera C
  • Torneo Federal A
  • Primera División Femenina
  • futsal y divisiones juveniles.

Cómo acceder a LPF Play

El acceso a LPF Play es completamente gratuito y puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Para utilizar la plataforma hay que seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio oficial de LPF Play.
  • Crear una cuenta gratuita con correo electrónico.
  • Iniciar sesión desde el celular, tablet o computadora.
  • Elegir el equipo favorito para recibir alertas y notificaciones de partidos.

La plataforma es compatible con dispositivos móviles, tablets y computadoras, lo que permite seguir los encuentros desde cualquier lugar.

Además de los partidos en vivo, los usuarios pueden acceder a estadísticas en tiempo real, goles, datos de jugadores y resúmenes de encuentros anteriores.

Qué partidos se podrán ver en LPF Play

El lanzamiento de las transmisiones será progresivo. En una primera etapa, la plataforma priorizará los encuentros de la Primera Nacional. Luego se sumarán partidos de la Primera B Metropolitana y la Primera C.

Más adelante se incorporarán competencias como el Torneo Federal A, torneos juveniles y futsal.

En cambio, los partidos de la Primera División del fútbol argentino no estarán disponibles en la plataforma debido a los contratos de televisación vigentes con TNT Sports y ESPN hasta 2030.

