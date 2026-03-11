11 de marzo de 2026 - 13:36

San Martín visita a Atlético Rafaela por la Primera Nacional: horario, árbitro y cómo verlo en vivo

Después del paro en todo el fútbol argentino, el Verdinegro visitará a Atlético Rafaela buscando sumar para seguir en la pelea. Todos los detalles.

San Martín visitará a Atlético Rafaela este viernes 13 en Santa Fe. El Verdinegro buscará volver a la victoria.

Por Redacción Diario de Cuyo

Después del parate obligado del pasado fin de semana como medida de fuerza del fútbol argentino, San Martín regresa a la actividad. Por la quinta fecha de la Primera Nacional. El Verdinegro visitará a Atlético Rafaela en el Estadio Monumental. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Nuevo Monumental.

El árbitro principal será Álvaro Carranza, quien estará acompañado por Matías Bianchi y Emiliano Bustos como asistentes, mientras que Alejandro Scionti se desempeñará como cuarto árbitro.

Por su parte, Atlético Rafaela, que regresó esta temporada a la segunda división del fútbol argentino, viene de conseguir un triunfo por 1 a 0 frente a Temperley en su última presentación. Antes de ese encuentro, había perdido por 2 a 1 ante Deportivo Maipú y había igualado 0 a 0 frente a Almagro.

Cuándo se juega Atlético Rafaela-San Martín

Juegan este viernes 13 de marzo desde las 21 horas en el estadio Nuevo Monumental.

Quiénes son los árbitros de Atlético Rafaela-San Martín

  • Árbitro: Álvaro Carranza
  • Asistente 1: Matías Bianchi
  • Asistente 2: Emiliano Bustos
  • Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

Cómo ver en vivo Atlético Rafaela-San Martín

La Asociación del Fútbol Argentino presentó oficialmente LPF Play, su nueva plataforma de streaming. El lanzamiento, encabezado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, tiene como objetivo centralizar las transmisiones de las divisiones del ascenso, torneos juveniles y fútbol femenino.

A través de esta plataforma se podrá seguir en vivo una gran parte de los partidos, con acceso gratuito a contenidos que anteriormente no contaban con cobertura masiva.

