San Martín visita a Atlético Rafaela por la Primera Nacional: horario, árbitro y cómo verlo en vivo

Después del paro en todo el fútbol argentino, el Verdinegro visitará a Atlético Rafaela buscando sumar para seguir en la pelea. Todos los detalles.

San Martín visitará a Atlético Rafaela este viernes 13 en Santa Fe. El Verdinegro buscará volver a la victoria.

Después del parate obligado del pasado fin de semana como medida de fuerza del fútbol argentino, San Martín regresa a la actividad. Por la quinta fecha de la Primera Nacional. El Verdinegro visitará a Atlético Rafaela en el Estadio Monumental. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Nuevo Monumental.

El árbitro principal será Álvaro Carranza, quien estará acompañado por Matías Bianchi y Emiliano Bustos como asistentes, mientras que Alejandro Scionti se desempeñará como cuarto árbitro.

San Martín llega a este compromiso tras caer por 2 a 1 ante Tristán Suárez, en un partido en el que había comenzado en ventaja. Previamente, el Santo había logrado una victoria por 2 a 1 frente a Güemes de Santiago del Estero y había empatado 1 a 1 ante Chacarita.

Por su parte, Atlético Rafaela, que regresó esta temporada a la segunda división del fútbol argentino, viene de conseguir un triunfo por 1 a 0 frente a Temperley en su última presentación. Antes de ese encuentro, había perdido por 2 a 1 ante Deportivo Maipú y había igualado 0 a 0 frente a Almagro.

Cuándo se juega Atlético Rafaela-San Martín Juegan este viernes 13 de marzo desde las 21 horas en el estadio Nuevo Monumental.