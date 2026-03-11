San Martín visita a Atlético Rafaela por la Primera Nacional: horario, árbitro y cómo verlo en vivo

Después del parate obligado del pasado fin de semana como medida de fuerza del fútbol argentino, San Martín regresa a la actividad. Por la quinta fecha de la Primera Nacional. El Verdinegro visitará a Atlético Rafaela en el Estadio Monumental. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Nuevo Monumental.
El árbitro principal será Álvaro Carranza, quien estará acompañado por Matías Bianchi y Emiliano Bustos como asistentes, mientras que Alejandro Scionti se desempeñará como cuarto árbitro.
San Martín llega a este compromiso tras caer por 2 a 1 ante Tristán Suárez, en un partido en el que había comenzado en ventaja. Previamente, el Santo había logrado una victoria por 2 a 1 frente a Güemes de Santiago del Estero y había empatado 1 a 1 ante Chacarita.
Por su parte, Atlético Rafaela, que regresó esta temporada a la segunda división del fútbol argentino, viene de conseguir un triunfo por 1 a 0 frente a Temperley en su última presentación. Antes de ese encuentro, había perdido por 2 a 1 ante Deportivo Maipú y había igualado 0 a 0 frente a Almagro.
Cuándo se juega Atlético Rafaela-San Martín
Juegan este viernes 13 de marzo desde las 21 horas en el estadio Nuevo Monumental.
Quiénes son los árbitros de Atlético Rafaela-San Martín
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Asistente 1: Matías Bianchi
- Asistente 2: Emiliano Bustos
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
Cómo ver en vivo Atlético Rafaela-San Martín
La Asociación del Fútbol Argentino presentó oficialmente LPF Play, su nueva plataforma de streaming. El lanzamiento, encabezado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, tiene como objetivo centralizar las transmisiones de las divisiones del ascenso, torneos juveniles y fútbol femenino.
A través de esta plataforma se podrá seguir en vivo una gran parte de los partidos, con acceso gratuito a contenidos que anteriormente no contaban con cobertura masiva.