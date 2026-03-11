Con gol de Ascacibar, Boca le gana 1-0 a San Lorenzo en La Bombonera

Por la Liga Profesional , Boca vence 1-0 a San Lorenzo en La Bombonera por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

Boca Juniors y San Lorenzo protagonizan un intenso clásico en La Bombonera por la décima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Con un partido cargado de tensión, el Xeneize se impone 1-0 gracias al gol de Santiago Ascacíbar en el segundo tiempo y busca consolidarse en la Zona A.

El partido comenzó con mucha fricción y pocas situaciones claras. Boca tomó la iniciativa desde el arranque, con remates de Adam Bareiro y Tomás Aranda, mientras que San Lorenzo respondió con intentos de Nicolás Tripichio y algunas aproximaciones que exigieron a la defensa local.

Uno de los momentos que encendió las alarmas en el Ciclón fue la lesión de Ezequiel Cerutti, quien cayó mal tras una jugada y debió dejar la cancha. El delantero fue reemplazado por Nahuel Barrios, generando preocupación en el cuerpo técnico visitante.

El gol de Ascacíbar que cambió el clásico En el complemento llegó la diferencia. A los 9 minutos del segundo tiempo, Santiago Ascacíbar apareció en el área y definió para poner el 1-0 para Boca. El mediocampista aprovechó una jugada colectiva y desató el festejo de los hinchas en La Bombonera.

¡GOLAZO DE BOCA! Asistencia de Delgado y definición de primera del Ruso Ascacibar para el 1-0 del Xeneize a San Lorenzo.



El encuentro corresponde a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, donde ambos equipos buscan sumar puntos clave para acomodarse en la tabla de la Zona A.