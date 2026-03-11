11 de marzo de 2026 - 19:24

Con gol de Ascacibar, Boca le gana 1-0 a San Lorenzo en La Bombonera

Por la Liga Profesional, Boca vence 1-0 a San Lorenzo en La Bombonera por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

El clásico&nbsp;Boca vs San Lorenzo se juegaen La Bombonera por la fecha 10 del Torneo Apertura.

El clásico Boca vs San Lorenzo se juegaen La Bombonera por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Boca Juniors y San Lorenzo protagonizan un intenso clásico en La Bombonera por la décima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Con un partido cargado de tensión, el Xeneize se impone 1-0 gracias al gol de Santiago Ascacíbar en el segundo tiempo y busca consolidarse en la Zona A.

Leé además

encontraron a una pareja con disparos en la nuca y la boca dentro de un hotel alojamiento

Encontraron a una pareja con disparos en la nuca y la boca dentro de un hotel alojamiento
pepe bravo: un camino sin escalas de penarol al boca de di stefano y el arsenal de grondona

Pepe Bravo: un camino sin escalas de Peñarol al Boca de Di Stéfano y el Arsenal de Grondona

El partido comenzó con mucha fricción y pocas situaciones claras. Boca tomó la iniciativa desde el arranque, con remates de Adam Bareiro y Tomás Aranda, mientras que San Lorenzo respondió con intentos de Nicolás Tripichio y algunas aproximaciones que exigieron a la defensa local.

Uno de los momentos que encendió las alarmas en el Ciclón fue la lesión de Ezequiel Cerutti, quien cayó mal tras una jugada y debió dejar la cancha. El delantero fue reemplazado por Nahuel Barrios, generando preocupación en el cuerpo técnico visitante.

El gol de Ascacíbar que cambió el clásico

En el complemento llegó la diferencia. A los 9 minutos del segundo tiempo, Santiago Ascacíbar apareció en el área y definió para poner el 1-0 para Boca. El mediocampista aprovechó una jugada colectiva y desató el festejo de los hinchas en La Bombonera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2031884113171431618&partner=&hide_thread=false

El encuentro corresponde a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, donde ambos equipos buscan sumar puntos clave para acomodarse en la tabla de la Zona A.

La formaciones de Boca vs San Lorenzo

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Contrarreloj. Boca aceleró sus gestiones con Lescano pero Argentinos y Gimnasia tienen la última palabra.

Boca tiene todo acordado con Lescano pero se complica su llegada por los clubes que comparten su pase

Un nuevo mapa político se abre en AFA tras la ruptura de River Plate.

Efecto dominó en AFA: los clubes estudian seguir el camino de River Plate e ir contra Chiqui Tapia

Alan Lescano es el objetivo principal de Boca Juniors en este tramo final del mercado de pases.

Boca acelera por Lescano: ya acordó con el jugador y negocia con Argentinos

Horas después de la goleada de Boca Juniors ante Lanús se conoció un pedido que Miguel Merentiel le hizo al presidente del club, Juan Román Riquelme.

Boca Juniors: Riquelme le negó un aumento de sueldo a Miguel Merentiel, delantero de Boca Juniors