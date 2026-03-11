11 de marzo de 2026 - 20:40

Docentes marcharon con antorchas en la plaza 25 tras levantar el paro

Tras suspender el paro de 48 horas, docentes de San Juan realizaron una marcha de antorchas alrededor de la Plaza 25. Participaron unos 500 manifestantes frente a la Catedral.

Por Redacción Diario de Cuyo

La protesta docente en San Juan se trasladó este miércoles a las calles del centro sanjuanino luego de que los gremios UDAP, UDA y AMET decidieran suspender el paro de 48 horas. En su lugar, unos 500 manifestantes realizaron una marcha de antorchas alrededor de la Plaza 25 de Mayo, con concentración frente a la Catedral, en medio del conflicto salarial con el Gobierno provincial.

Protesta docente en San Juan: por qué se levantó el paro

Los tres gremios docentes habían anunciado inicialmente un paro de 48 horas para este miércoles 11 y jueves 12 de marzo, pero finalmente decidieron levantar la medida de fuerza para evitar sobrecargar al personal que debía garantizar servicios mínimos.

Desde los sindicatos remarcaron que la suspensión del paro no significa el final del conflicto docente.

Las autoridades provinciales habían advertido que los sindicatos debían presentar un plan detallado para garantizar el porcentaje de asistencia exigido, indicando escuelas, niveles, turnos y personal que permanecería trabajando. En caso de incumplimiento, señalaron, podrían aplicarse sanciones legales.

La paritaria docente sigue abierta

Mientras se desarrollaba el conflicto, ayer martes estaba prevista una nueva reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios docentes. Sin embargo, solo participó la titular de UDA, Karina Navarro, ya que los representantes de UDAP y AMET no asistieron.

En ese encuentro, UDA presentó una propuesta por escrito en respuesta a la última oferta salarial del Gobierno, la cual fue recibida por las autoridades provinciales.

Ante esta situación, el Ejecutivo convocó a una nueva reunión paritaria para el jueves 12 de marzo a las 14 horas, donde se espera avanzar en las negociaciones salariales que mantienen en tensión al sector docente en San Juan.

