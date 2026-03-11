Docentes marcharon con antorchas en la plaza 25 tras levantar el paro

La protesta docente en San Juan se trasladó este miércoles a las calles del centro sanjuanino luego de que los gremios UDAP, UDA y AMET decidieran suspender el paro de 48 horas . En su lugar, unos 500 manifestantes realizaron una marcha de antorchas alrededor de la Plaza 25 de Mayo , con concentración frente a la Catedral, en medio del conflicto salarial con el Gobierno provincial.

El Gobierno dijo que, pese a caer la coparticipación, la provincia mantiene una política salarial para ganarle a la inflación

Los tres gremios docentes habían anunciado inicialmente un paro de 48 horas para este miércoles 11 y jueves 12 de marzo , pero finalmente decidieron levantar la medida de fuerza para evitar sobrecargar al personal que debía garantizar servicios mínimos .

Concentración de docentes para marchar con antorchas frente a la Catedral tras suspender el paro en San Juan. pic.twitter.com/fSU8HvZsjg

Desde los sindicatos remarcaron que la suspensión del paro no significa el final del conflicto docente .

Las autoridades provinciales habían advertido que los sindicatos debían presentar un plan detallado para garantizar el porcentaje de asistencia exigido , indicando escuelas, niveles, turnos y personal que permanecería trabajando . En caso de incumplimiento, señalaron, podrían aplicarse sanciones legales .

La paritaria docente sigue abierta

Mientras se desarrollaba el conflicto, ayer martes estaba prevista una nueva reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios docentes. Sin embargo, solo participó la titular de UDA, Karina Navarro, ya que los representantes de UDAP y AMET no asistieron.

En ese encuentro, UDA presentó una propuesta por escrito en respuesta a la última oferta salarial del Gobierno, la cual fue recibida por las autoridades provinciales.

Ante esta situación, el Ejecutivo convocó a una nueva reunión paritaria para el jueves 12 de marzo a las 14 horas, donde se espera avanzar en las negociaciones salariales que mantienen en tensión al sector docente en San Juan.