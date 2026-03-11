Escándalo en Tucumán: golpearon a diputado libertario en plena recorrida

La agresión a un diputado de La Libertad Avanza generó fuerte repercusión política luego de que Federico Pelli fuera atacado con un cabezazo por un empleado público en Tucumán . El hecho ocurrió cuando el legislador intentaba ingresar a la localidad de La Madrid para asistir a los afectados por las inundaciones , y el impacto le provocó la fractura de la nariz .

El episodio ocurrió en el acceso a la localidad de La Madrid , en el sur de la provincia de Tucumán, una de las zonas más afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones registradas en las últimas horas .

| URGENTE ATACARON A UN DIPUTADO NACIONAL DE LA LIBERTAD AVANZA El diputado nacional por Tucumán Federico Pelli se acercó con la intención de colaborar con las inundaciones, pero le obstaculizaron el paso Y LE ROMPIERON LA NARIZ DE UN CABEZAZO. Esto ocurrió en la ruta 157. pic.twitter.com/Mhbl1oyyLZ

Según se observa en videos que se viralizaron en redes sociales , el incidente comenzó con un breve cruce de palabras entre el diputado Federico Pelli y un hombre que intentaba impedirle el paso .

En las imágenes se escucha al legislador preguntar: “¿Quién sos vos para dejar pasar?” , tras lo cual el agresor se abalanzó y le dio un violento cabezazo . El impacto le provocó una lesión en la nariz y lo dejó con el rostro ensangrentado .

El atacante fue identificado como Marcelo Segura, conocido como “Pichón” , y según informaron medios locales tendría vínculos con el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros . Posteriormente, la Policía provincial procedió a su detención .

Repercusiones políticas tras el ataque

El hecho provocó una fuerte reacción dentro de La Libertad Avanza, desde donde denunciaron el episodio y señalaron que presentarán acciones judiciales tanto contra el agresor como contra funcionarios que podrían tener relación con el hecho.

En un comunicado, el bloque libertario explicó que Pelli se encontraba junto a los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, quienes viajaban para donar colchones y artículos de asistencia a las familias afectadas por las inundaciones.

El presidente Javier Milei también se pronunció tras difundirse las imágenes y publicó en redes sociales un mensaje en el que expresó: “Esto es lo que tenemos del otro lado”, en referencia al episodio.

Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, aseguró que “la violencia llegó a un nivel inaceptable” y confirmó que se iniciarán las denuncias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La respuesta del Gobierno de Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo también repudió públicamente la agresión y sostuvo que la violencia no tiene lugar en la vida democrática ni en la convivencia entre los tucumanos.

El mandatario provincial informó que la Policía detuvo al agresor y lo puso a disposición de la Justicia, que ahora deberá avanzar con la investigación para determinar responsabilidades.

Además, remarcó que el Gobierno provincial continuará concentrando sus esfuerzos en asistir a las familias afectadas por las inundaciones, ya que muchas debieron autoevacuarse ante el crecimiento de los ríos Marapa y San Francisco.