Sergio Miodowsky inauguró las sesiones y anunció más de 40 obras y un plan de modernización municipal para 2026

El intendente de Rivadavia , Sergio Miodowsky , inauguró el tercer período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso en el que realizó un balance de la gestión durante 2025 y anunció los principales proyectos que el municipio desarrollará durante 2026.

Durante su mensaje, el jefe comunal destacó que el año pasado estuvo marcado por un contexto económico complejo, aunque aseguró que la gestión logró avanzar con obras, programas sociales y mejoras en los servicios municipales.

“Hemos transitado un año lleno de dificultades, pero también con enormes transformaciones urbanas y logros sociales que nos permiten mirar hacia adelante con la misma convicción con la que iniciamos esta gestión”, señaló.

Uno de los ejes centrales del discurso fue la obra pública. El intendente remarcó que durante el último año se ejecutaron 65.000 metros cuadrados de pavimentación y repavimentación en distintos sectores del departamento.

A estas obras se suman trabajos de urbanización que incluyeron 11.000 metros cuadrados de veredas, 1.100 metros cuadrados de cunetas, 12.000 metros lineales de cordón y zapata y 11.000 metros cuadrados de banquinas, en distintos barrios y sectores del departamento.

Entre las obras destacadas, Miodowsky mencionó la pavimentación de Villa Chacabuco, realizada con financiamiento íntegramente municipal.

“No es una obra más; es la respuesta a más de 60 años de espera y al sueño de generaciones de vecinos que anhelaban ver sus calles pavimentadas”, expresó.

También se concretaron obras de urbanización, recuperación de plazas y espacios públicos y la construcción de infraestructura comunitaria, entre ellas el Polideportivo y SUM del Barrio Jardín Policial.

El intendente también destacó proyectos vinculados al desarrollo urbano y turístico del departamento, como el Parador del Ciclista en Marquesado, la puesta en valor del Polo Comercial Rastreador Calivar y la instalación de la primera parada de colectivos climatizada del país en la Plaza Madre Universal.

En la segunda parte de su discurso, Miodowsky presentó los principales proyectos que el municipio impulsará durante el próximo año.

“Para el período 2026 hemos proyectado más de 40 obras en distintos puntos de Rivadavia, que abarcan pavimentación, urbanización, espacios públicos, infraestructura barrial y mejoras en el transporte público”, anunció.

Actualmente se encuentran en ejecución 35.000 metros cuadrados de pavimento con fondos municipales y 47.000 metros cuadrados con financiamiento del programa provincial FODERE.

El intendente explicó que el municipio decidió ampliar el ritmo de obras incorporando financiamiento propio.

“Entendimos que era necesario ir más allá. Por eso este año decidimos lanzar un plan de pavimentación con fondos municipales que complementa los recursos provinciales y acelera el ritmo de las obras”, sostuvo.

Entre los proyectos anunciados se incluyen nuevas obras de pavimentación y repavimentación en distintas calles del departamento, además de trabajos de urbanización, construcción de veredas y mejoras en infraestructura barrial.

También se prevén intervenciones en plazas, parques y espacios públicos, con el objetivo de fortalecer los espacios de encuentro y recreación para los vecinos.

En materia de mobiliario urbano, el municipio continuará avanzando con la instalación de nuevas paradas de colectivo climatizadas en puntos estratégicos del departamento, como la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo y el Hospital Marcial Quiroga.

Otro de los anuncios importantes fue la implementación de un Programa Integral de Modernización Tributaria y Control Comercial.

El plan incluirá el reempadronamiento general de actividades económicas mediante herramientas de georreferenciación, lo que permitirá actualizar el padrón de contribuyentes y mejorar la planificación municipal.

También se avanzará en la digitalización de trámites y en la implementación de sistemas de inspección con herramientas tecnológicas que permitirán realizar controles comerciales en tiempo real.

En el área de servicios públicos, el municipio continuará fortaleciendo los operativos de limpieza y mantenimiento urbano.

Durante 2026 se incorporarán 50 nuevos contenedores de gran tamaño para optimizar el sistema de recolección de residuos y mejorar el orden urbano en los distintos barrios.

El intendente también anunció que durante el próximo año el municipio continuará fortaleciendo las políticas sociales, con programas de prevención, capacitación y acompañamiento comunitario.

Entre las iniciativas se destacan acciones de prevención de violencia de género, capacitaciones para familias e instituciones sobre prevención del abuso infantil y programas de concientización sobre salud mental y prevención del suicidio.

También se impulsarán capacitaciones vinculadas a la Ley Lucio y la Ley Olimpia, orientadas a fortalecer la protección de la infancia y abordar la violencia digital.

“Seguimos trabajando con una mirada clara: ordenar los recursos del municipio para que lleguen a quienes más lo necesitan, acompañar a cada familia en los momentos difíciles y construir un Rivadavia más justo y solidario”, afirmó.

En el cierre de su discurso, el intendente reafirmó el compromiso de la gestión con el desarrollo del departamento.

“Queremos seguir construyendo una ciudad más ordenada, moderna y con más oportunidades para todos. Transformar una ciudad no se logra con discursos, se logra con trabajo, con gestión y con la firme decisión de cumplir con la palabra dada”, concluyó.