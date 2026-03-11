11 de marzo de 2026 - 22:50

Elecciones 2027: el Gobierno presiona a gobernadores por comicios

El Gobierno nacional fijó una postura frente al calendario electoral: advirtió que los gobernadores que adelanten elecciones provinciales no serán considerados aliados.

El Gobierno define su estrategia para las elecciones 2027 y busca acuerdos con gobernadores.

El Gobierno define su estrategia para las elecciones 2027 y busca acuerdos con gobernadores.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

El escenario electoral rumbo a 2027 comenzó a tensar la relación entre el Gobierno nacional y las provincias. Desde la Casa Rosada advirtieron que los gobernadores que decidan adelantar las elecciones provinciales no serán considerados aliados políticos, en medio del armado de alianzas que impulsa el oficialismo liderado por Javier Milei.

Leé además

Libertad Juvenil realizó el llamado a elecciones para modificar la Comisión Directiva.

Libertad Juvenil convocó a asamblea y elecciones de Comisión Directiva
Sergio Miodowsky

Sergio Miodowsky inauguró las sesiones y anunció más de 40 obras y un plan de modernización municipal para 2026

Elecciones 2027: la advertencia del Gobierno a los gobernadores

Dentro del oficialismo sostienen que el desdoblamiento de elecciones provinciales podría perjudicar la estrategia electoral de La Libertad Avanza, ya que separaría las votaciones locales de las nacionales.

Una fuente cercana al presidente fue contundente: “Si adelantan es porque claramente no son aliados”, afirmó al referirse a los mandatarios provinciales que analizan convocar a elecciones antes que las nacionales.

El planteo responde a que la Casa Rosada busca que los comicios provinciales coincidan con las elecciones nacionales, lo que permitiría que los candidatos locales se beneficien del arrastre electoral de la figura presidencial.

El armado político de La Libertad Avanza

En el entorno del Gobierno explican que la estrategia electoral se analizará “distrito por distrito”, con la posibilidad de sellar alianzas con gobernadores que mantengan buena relación con el Ejecutivo nacional.

Entre los mandatarios provinciales que ya mantuvieron acuerdos o muestran buena sintonía con el oficialismo aparecen Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes compitieron junto a La Libertad Avanza en las elecciones de 2025.

También se menciona el entendimiento político con Claudio Poggi (San Luis), quien evitó competir en las elecciones nacionales a cambio de que el oficialismo libertario no presentara candidato en los comicios provinciales.

Desde el oficialismo aseguran que si algún gobernador decide adelantar los comicios provinciales, el partido presentará candidatos propios para competir en esos distritos.

Reforma política y cambios en el sistema electoral

En paralelo al armado electoral, el Gobierno impulsa una reforma política que buscará modificar el sistema electoral argentino.

Entre las propuestas que analiza el oficialismo figuran la eliminación de las elecciones primarias (PASO) y cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

También se estudian modificaciones en la Boleta Única de Papel, que podría incorporar un casillero para votar la lista completa sin tener que marcar cada categoría por separado.

Según trascendió, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, trabaja en la implementación de este sistema en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

Con más de un año por delante hasta las presidenciales, el oficialismo ya comenzó a delinear su estrategia para ampliar su presencia política en el interior del país, donde busca fortalecer su estructura partidaria y competir contra el peronismo en los distritos donde hoy gobierna.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La agresión al diputado de La Libertad Avanza Federico Pelli ocurrió cuando intentaba ingresar a una zona afectada por inundaciones.

Escándalo en Tucumán: golpearon a diputado libertario en plena recorrida

La protesta docente en San Juan se trasladó a una marcha de antorchas frente a la Catedral.  

Docentes marcharon con antorchas en la plaza 25 tras levantar el paro

La denuncia contra Manuel Adorni se originó por el traslado de su esposa en un viaje oficial a Nueva York.

Denuncia contra Manuel Adorni por llevar a su esposa en viaje oficial

La reforma laboral impulsada por el Gobierno seguirá vigente tras el rechazo judicial a la cautelar de la CGT.

Reforma laboral: la Justicia rechazó la cautelar de la CGT contra la ley