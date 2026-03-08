UPCN San Juan Voley derrotó a San Lorenzo y se metió en semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina

UPCN San Juan Vóley volvió a demostrar su jerarquía en la Liga de Vóleibol Argentina , al derrotar este domingo a San Lorenzo por 3-2 en Tucumán y asegurar su clasificación a las semifinales del campeonato. El equipo sanjuanino cerró la serie de cuartos de final por 2-0 , tras un partido intenso que se resolvió en tie break.

El encuentro se disputó en el Polideportivo Municipal de Monteros, en Tucumán , donde el equipo dirigido por Fabián Armoa logró imponerse con parciales de 25-16, 25-19, 22-25, 20-25 y 15-12 . Con este resultado, el conjunto sanjuanino se metió entre los cuatro mejores de la Liga de Vóleibol Argentina .

El partido comenzó con dominio claro de UPCN , que ganó con autoridad los dos primeros sets (25-16 y 25-19) y parecía encaminarse a un triunfo rápido. Sin embargo, San Lorenzo reaccionó y logró empatar el encuentro al quedarse con el tercer y cuarto set , forzando la definición en el quinto parcial.

En el tie break , el conjunto sanjuanino recuperó el control del juego y terminó imponiéndose 15-12 , después de más de tres horas de partido , sellando así su clasificación a semifinales del torneo.

En el plano ofensivo, Leon Meier y Gerónimo Elgueta fueron los máximos anotadores de UPCN , transformándose en piezas clave en un partido exigente ante el conjunto azulgrana.

El rival de UPCN en semifinales

Con esta victoria, UPCN San Juan Vóley consiguió eliminar al único rival al que no había podido derrotar durante la fase regular, lo que reafirma su candidatura en la Liga de Vóleibol Argentina.

En la próxima instancia, el equipo sanjuanino deberá enfrentar al ganador de la serie entre Monteros y River Plate. A diferencia de los cuartos de final, las semifinales se disputarán con partidos de ida y vuelta en cada localía, dejando atrás el formato tour utilizado en la fase anterior.

Para conocer más sobre el desempeño del equipo sanjuanino en el torneo, podés leer también este informe del portal:

Síntesis del partido

UPCN San Juan Vóley: Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan, Juan Simón Villarruel.

San Lorenzo: Santiago Longo, Wilson Acosta; Pedro Ojuez, Rodrigo Soria; Ramiro Nielson, Valentín Durdos; Agustín Winer/Mauro Rojas Caruso (L). Entrenador: Manuel Quiroga. Ingresaron: Martín Godoy, Enzo Haureluk, Pedro Vanzetti.

Parciales: 25-16, 25-19, 22-25, 20-25 y 15-12.

Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros (Tucumán).