8 de marzo de 2026 - 20:37

UPCN San Juan Voley derrotó a San Lorenzo y se metió en semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina

El UPCN San Juan Vóley venció 3-2 a San Lorenzo en Tucumán y avanzó a semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina, tras cerrar la serie de cuartos por 2-0.

UPCN San Juan Vóley avanzó a semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina tras vencer a San Lorenzo en Tucumán.

UPCN San Juan Vóley avanzó a semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina tras vencer a San Lorenzo en Tucumán.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

UPCN San Juan Vóley volvió a demostrar su jerarquía en la Liga de Vóleibol Argentina, al derrotar este domingo a San Lorenzo por 3-2 en Tucumán y asegurar su clasificación a las semifinales del campeonato. El equipo sanjuanino cerró la serie de cuartos de final por 2-0, tras un partido intenso que se resolvió en tie break.

Leé además

upcn voley inicia este viernes los playoffs de la liga argentina ante san lorenzo

UPCN Vóley inicia este viernes los playoffs de la Liga Argentina ante San Lorenzo
Prócer. El gran Carlos Sainz podría correr en San Juan en el Desafío Ruta 40 del mes de mayo.

¿Carlos Sainz en Argentina? Quiere correr el Desafío Ruta 40 en San Juan y Mendoza

El encuentro se disputó en el Polideportivo Municipal de Monteros, en Tucumán, donde el equipo dirigido por Fabián Armoa logró imponerse con parciales de 25-16, 25-19, 22-25, 20-25 y 15-12. Con este resultado, el conjunto sanjuanino se metió entre los cuatro mejores de la Liga de Vóleibol Argentina.

UPCN y una victoria trabajada en la Liga de Vóleibol Argentina

El partido comenzó con dominio claro de UPCN, que ganó con autoridad los dos primeros sets (25-16 y 25-19) y parecía encaminarse a un triunfo rápido. Sin embargo, San Lorenzo reaccionó y logró empatar el encuentro al quedarse con el tercer y cuarto set, forzando la definición en el quinto parcial.

En el tie break, el conjunto sanjuanino recuperó el control del juego y terminó imponiéndose 15-12, después de más de tres horas de partido, sellando así su clasificación a semifinales del torneo.

En el plano ofensivo, Leon Meier y Gerónimo Elgueta fueron los máximos anotadores de UPCN, transformándose en piezas clave en un partido exigente ante el conjunto azulgrana.

El rival de UPCN en semifinales

Con esta victoria, UPCN San Juan Vóley consiguió eliminar al único rival al que no había podido derrotar durante la fase regular, lo que reafirma su candidatura en la Liga de Vóleibol Argentina.

En la próxima instancia, el equipo sanjuanino deberá enfrentar al ganador de la serie entre Monteros y River Plate. A diferencia de los cuartos de final, las semifinales se disputarán con partidos de ida y vuelta en cada localía, dejando atrás el formato tour utilizado en la fase anterior.

Para conocer más sobre el desempeño del equipo sanjuanino en el torneo, podés leer también este informe del portal:

Síntesis del partido

UPCN San Juan Vóley: Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan, Juan Simón Villarruel.

San Lorenzo: Santiago Longo, Wilson Acosta; Pedro Ojuez, Rodrigo Soria; Ramiro Nielson, Valentín Durdos; Agustín Winer/Mauro Rojas Caruso (L). Entrenador: Manuel Quiroga. Ingresaron: Martín Godoy, Enzo Haureluk, Pedro Vanzetti.

Parciales: 25-16, 25-19, 22-25, 20-25 y 15-12.

Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros (Tucumán).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Liga Profesional retoma la actividad con la fecha 10 tras el paro dispuesto por la AFA.

Tras el paro de la AFA, así se jugará la fecha 10 de la Liga Profesional

Juntos. Pablo Toviggino salió a respaldar a Tapia en medio del conflicto que envuelve a AFA con la justicia. 

Toviggino en medio del paro de AFA: "Tapia es el mejor presidente de la historia del fútbol argentino"

Consagración. Maribel Aguirre quería completar su ciclo ganador con la Vuelta a San Juan y se le dio en esta segunda edición.

En el día de la mujer, Maribel Aguirre ganó la Vuelta a San Juan Damas 2026

El sanjuanino Tobías Martínez compitiendo en el Turismo Carretera, donde fue sancionado tras la final disputada en Viedma.

Recargo a Tobías Martínez en el Turismo Carretera: del Top 10 al puesto 29 tras un toque en Viedma