El Gobierno dijo que, pese a la caída de la coparticipación, la provincia mantiene una política salarial para ganarle a la inflación

En medio de la negociación paritaria con el sector docente, el Gobierno de San Juan defendió la política salarial que viene aplicando desde el inicio de la gestión y aseguró que, pese a la caída de los ingresos por coparticipación , la provincia continúa realizando un importante esfuerzo fiscal para mejorar los sueldos.

El Gobierno de San Juan confirmó que descontará el día a docentes que adhieran al paro de 48 horas, pero que "seguirá el diálogo"

El IPEEM llamó a licitación para nueve áreas mineras en Iglesia y Calingasta

El ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez , explicó en declaraciones a Radio Sarmiento que la estrategia del Ejecutivo provincial ha sido otorgar aumentos salariales por encima de la inflación. Según detalló, durante 2024 los incrementos promedio en los salarios docentes alcanzaron el 134% , mientras que la inflación fue cercana al 118%. En 2025, en tanto, los sueldos aumentaron alrededor del 43%, frente a una inflación anual del 32%.

"Invito a cada docente a comparar el sueldo que tenía en enero o febrero del año pasado con el actual. En todos los casos va a estar por encima de la inflación interanual", aseguró el funcionario.

Además, el ministro destacó que la provincia mejoró su posición en el ranking nacional de salarios docentes. Cuando comenzó la actual gestión, San Juan se ubicaba en el puesto 17 entre las provincias, mientras que en la última medición pasó al lugar 8.

Para el primer semestre de 2026, el Gobierno provincial propuso una serie de medidas que incluyen un bono de 120.000 pesos en enero , el aumento de la ayuda escolar a 100.000 pesos —cuando por actualización inflacionaria hubiera sido de 38.000— y un incremento del 5% en marzo, con otro 5% previsto para junio.

Gutiérrez explicó que estos aumentos se revisarán en función de la inflación, con la posibilidad de ajustar los porcentajes si los índices superan lo proyectado.

Menos coparticipación y cuentas ajustadas

El titular de Hacienda también explicó que las provincias atraviesan un contexto financiero complejo debido a la caída de la recaudación nacional, lo que impacta directamente en los fondos que se coparticipan.

Según detalló, San Juan recibió 182 mil millones de pesos en enero, mientras que en febrero la cifra cayó a 170 mil millones. Para marzo, las proyecciones indican que los recursos se ubicarán en torno a 156 mil millones.

Al mismo tiempo, la provincia destina 121 mil millones de pesos mensuales al pago de salarios, monto que ascenderá a 127 mil millones con el aumento previsto para marzo.

"Cuando comparás lo que recibimos de coparticipación con lo que pagamos en sueldos, te das cuenta de la estrechez financiera por la que atraviesa la provincia", explicó el ministro.