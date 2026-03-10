10 de marzo de 2026 - 13:25

El IPEEM llamó a licitación para nueve áreas mineras en Iglesia y Calingasta

Los pliegos de bases y condiciones podrán adquirirse desde el 20 de marzo y hasta el 22 de junio al mediodía, mientras que la apertura de sobres con las ofertas está prevista para el 23 de junio, en la sede del organismo provincial.

El Gobierno de San Juan a través del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), dependiente del Ministerio de Minería, lanzó un llamado a licitación pública para la exploración, con opción a explotación, de nueve áreas mineras ubicadas en los departamentos Iglesia y Calingasta.

La convocatoria abarca un total de 23 derechos mineros y se realiza bajo la modalidad de contrato de riesgo, un esquema que permite a las empresas avanzar en trabajos de exploración asumiendo la inversión inicial, con la posibilidad de desarrollar los proyectos en caso de obtener resultados positivos.

En el departamento Iglesia, las áreas incluidas son Bordo Atravesado, Josefina, Patri, Arroyo de los Amarillos y Marianela. En tanto, en Calingasta se licitarán las áreas León, Rincones de Araya, Margaritas y Calderón–Calderoncito. Algunas de estas zonas cuentan con antecedentes de exploración por parte de empresas internacionales en años anteriores.

Desde el IPEEM informaron que los pliegos de bases y condiciones podrán adquirirse desde el 20 de marzo y hasta el 22 de junio al mediodía, mientras que la apertura de sobres con las ofertas está prevista para el 23 de junio, en la sede del organismo provincial.

Las áreas incluidas en el llamado presentan potencial geológico para la exploración de minerales metalíferos, principalmente asociados a sistemas de cobre y oro, que forman parte del perfil productivo que San Juan busca consolidar en la cordillera.

Este nuevo llamado a licitación se enmarca en la política provincial de promoción de la exploración minera, considerada una etapa clave para la generación de futuros proyectos y la continuidad de la actividad en el largo plazo, especialmente en departamentos con fuerte tradición minera como Iglesia y Calingasta.

