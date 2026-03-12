Estrenos de cine en San Juan: nuevas películas de sangre, redención y suspenso

A partir de este jueves 12 de marzo de 2026, los estrenos de cine en San Juan suman a una cartelera variada que promete satisfacer tanto a los buscadores de emociones fuertes como a quienes prefieren un drama conmovedor o un viaje nostálgico.

Para los amantes del terror y el suspenso en la oscuridad, la nueva cartelera de los cines de San Juan trae a Iron Lung: Océano de Sangre, adaptación del videojuego homónimo; y a Streaming Paranormal , que explora los riesgos de investigar el pasado; mientras que la adrenalina tendrá como embajador a El Guardián: Último Refugio .

Los que prefieren esos dramas que conmueven, encontrarán una opción en No te olvidaré , basado en el éxito literario de Colleen Hoover; y quienes quieren una cita con la nostalgia y lo fantástico, podrán revivir en pantalla grande el fenómeno de Crepúsculo: Eclipse .

Película basada en el juego del mismo nombre,ambientada en un futuro postapocalíptico en el que un suceso conocido como El rapto silencioso provocó la desaparición de todas las estrellas y planetas habitables conocidos del universo. Un convicto es enviado a explorar un océano de sangre descubierto en una luna desolada,utilizando un pequeño submarino apodado Pulmón de Hierro, la única esperanza que queda.

Embed - Iron Lung | Trailer Multiplex

Play Cinema. 2D Sub: 23:30 h

Multiplex. 2D Cast: 23.00 h.

Cinemacenter. 2D Sub: jueves y domingo 22:00 h. 2D Cast: viernes a miércoles (excepto domingo) 22:00 h

EL GUARDIÁN: ÚLTIMO REFUGIO (Acción/107’/+13)

Cuando un hombre que ha elegido el aislamiento salva a una niña de una tormenta letal, ambos quedan atrapados en una lucha desesperada por sobrevivir. Forzado a enfrentar su pasado, descubrirá que protegerla puede ser su única oportunidad de redención.

Embed - EL GUARDIAN ÚLTIMO REFUGIO | TRAILER OFICIAL

Play Cinema. 2D Cast: 21:10 h. 2D Sub: 22:40 h

Multiplex. 2D Cast: 18:20, 23:25 h

Cinemacenter. 2D Cast: 19:40, viernes a miércoles (excepto domingo) 22:10 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:10 h

NO TE OLVIDARÉ (Drama/114’/+13)

Kenna (interpretada por Maika Monroe; La mano que mece la cuna, Longlegs: Coleccionista de almas) comete un trágico error que la lleva a prisión. Siete años después, Kenna regresa a su ciudad natal en Wyoming, con la esperanza de reconstruir su vida y reencontrarse con su pequeña hija, Diem. Cuando los abuelos de Diem, quienes tienen la custodia, se niegan, Kenna encuentra una compasión inesperada, y luego algo más profundo y verdadero, en Ledger.

Embed - No te olvidare | Trailer Multiplex

Play Cinema. 2D Cast: 17:20, 18:20, 19:40, 21:20 h. 2D Sub: 20:30, 23:20 h

Multiplex. 2D Cast: 21:15 h

Cinemacenter. 2D Cast: jueves a miércoles (excepto sábado y domingo) 17.40 h; sábado y domingo 20:30 h; Viernes, lunes, martes y miércoles 22:40 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:40 h

STREAMING PARANORMAL (Terror/92’/+13)

Cuando dos mejores amigas que presentan un programa de historia con temática de terror en línea deciden hacer un episodio sobre el lugar de una cacería de brujas del siglo XVII, aparentemente se encuentran aterrorizadas por fuerzas sobrenaturales malvadas.

Embed - Streaming paranormal | Trailer Multiplex

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a miércoles (excepto domingo) 19.50 h. 2D Sub: jueves y domingo 19.50 h

CRESPUSCULO – ECLIPSE (Romance-Fantasía- Drama/124'/+13)

Re estreno. En La Saga Crepúsculo: Eclipse, Bella debe elegir entre Edward (vampiro) y Jacob (hombre lobo), enfrentándose a una amenaza mayor: Victoria forma un ejército de vampiros neófitos para vengarse, forzando a los Cullen y los hombres lobo a una tregua para protegerla, mientras Bella se debate con la propuesta de matrimonio de Edward y la posibilidad de convertirse en vampiro para siempre, todo antes de la graduación.

Embed - La saga crepúsculo: Eclipse - Trailer Oficial

Multiplex. Sábado 2D Cast:18:00 h. Domingo 2D Sub: 18:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: sábado 17:30 h. 2D Sub: domingo 17.30 h

NO PREGUNTES (Comedia/88’/+13)

Lisa, una chica de 25 años, no quiere trabajar. Su padre perdió el trabajo y su hermana está enferma. Obligada por la situación encuentra trabajo en una empresa donde nadie sabe que función tiene y no se permite la curiosidad. Como una ironía al sistema, y bajo situaciones impensadas, ella deberá determinar cuál será su posición entre la vida y el mundo laboral.

Embed - No preguntes | Tráiler Multiplex

Cinemacenter. 2D Cast: 17:50 h

Películas que siguen en cartelera:

LA NOVIA (Drama/120’/+13)

Con Christian Bale, Jessie Buckley y Annette Bening. En el Chicago de los años 30, Frankenstein pide ayuda al Dr. Euphronius para crear una compañera. Dan vida a una mujer asesinada como la Novia, lo que desencadena un romance, el interés de la policía y un cambio social radical. Remake de “La novia de Frankenstein”.

Embed - La novia | Tráiler Multiplex

Multiplex. 2D Cast: 16:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 22:50 h

CUMBRES BORRASCOSAS (Romance/136’/+16)

Una audaz y original interpretación, a cargo de la directora Emerald Fennel, de una de las historias de amor más grandes y tumultosas de todos los tiempos. Con Margot Robbie y Jacob Elordi.

Embed - "Cumbres Borrascosas" | Tráiler Oficial | Subtitulado

Play Cinema. 2D Cast: 21:40 h. 2D Sub: 20:20, 23:00 h

Multiplex. 2D Sub: 20:00, 22.30 h. Sábado y domingo 20:20, 22:50 h

Cinemacenter. 2D Cast: 19:30, 22:20 h

SCREAM 7 (Terror/115’/+16)

Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott (Neve Campbell) rehizo su vida, sus peores temores se hacen realidad al convertirse su hija (Isabel May) en la próxima víctima.

Embed - Scream 7 | Tráiler Final – Neve Campbell, Courteney Cox | Preestreno este miércoles

Play Cinema. 2D Cast: 17:40, 18:40, 22:30 h

Multiplex. 2D Cast: 16:50, 19:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:10, 20:10, 22:30 h

HAMNET (Drama/123’/+13)

Dirigida por Chloé Zhao, con Jessie Buckeley como Agnes y Paul Mescal como William Shakespeare, cuenta la historia de amor y pérdida que inspiró una creación inmortal: Hamlet.

Embed - HAMNET Trailer (2025) SUBTITULADO [HD] Paul Mescal.

Multiplex. 2D Sub: 20.30 h

AVATAR: FUEGO Y CENIZAS (Acción/208’/+13)

De James Cameron. Tercera entrega de la saga, presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na’vi no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.

Embed - #Avatar: Fuego y Cenizas | Tráiler oficial | Subtitulado

Cinemacenter. 2D Cast 16:40 h

HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR (Infantil/105’/ATP)

Dirigida por Daniel Chong, sigue a Mabel, quien transfiere su mente a un castor robótico para salvar la naturaleza de un desarrollador inmobiliario.

Embed - Hoppers: Operación Castor | Tráiler Oficial | Doblado

Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:40 h. 3D Cast: 17:10 h

Multiplex. 4D/2D Cast: 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 h. 2D Cast:17:00, 19:00, 21.00, 22:50 h

Cinemacenter. 3D Cast: 18:00, 20:20 h. 2D Cast. Sala turbo: 17:00, 19:20, 21:40 h

GOAT: LA CABRA QUE CAMBIÓ EL JUEGO (Aventura/93’/ATP)

Una original comedia ambientada en un mundo de animales, que cuenta la historia de una pequeña cabra con grandes sueños. Will recibe una oportunidad única para unirse a los profesionales del Roarball, un deporte de alta intensidad.

Embed - GOAT: La cabra que cambió el juego - Tráiler oficial

Play Cinema. 2D Cast: 16:50 h

Multiplex. 2D Cast: 16:00, 18:00 h

ZOOTOPIA 2 (Infantil/108’/ATP)

Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad.

Embed - Zootopia 2 | Tráiler oficial | Doblado