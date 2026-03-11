La sátira como análisis de la política de Milei, la clave del libro que se estará presentando en la UNSJ

Este jueves 12 de marzo, desde las 18 horas, Ariel Pennisi, un reconocido ensayista e investigador, junto a Adrián Cangi, escritor y filósofo, estarán presentando el libro “Sátira y Política , Diario de la Argentina de Milei” en la Facultad de Filosofía de la UNSJ. El material analiza el gobierno de Javier Milei desde la sátira no solo para criticar, sino también para explorar el propio poder libertario que está presente en la coyuntura actual nacional.

Con asistencia de los autores, la presentación del libro habilitará un momento de análisis y debate. “Partimos en este libro de una idea lapidaria: ¿qué tal si en una Argentina donde ya nada se disputa realmente, la última de las disputas pasa por la sátira? ¿O bien la pretendida disputa por la sátira no es otra cosa que la sátira de la disputa? Nos preguntamos cómo interrogar al poder cuando la sátira es capitalizada por el propio poder” , destacan los autores.

El libro plantea la precariedad e inconsistencia del actual contexto argentino, descrito como un “diario” de la nueva era; señalando la supervivencia del proyecto neoliberal a través de voluntades autocríticas.

“Es la última y más preciada captura de los poderosos: cuentan con cierto beneplácito plebeyo, cuentan con la viveza y la pillería por un tiempo, quién dice, hasta que nos avivemos. Hasta que algo nos avive, hasta que algo empiece a vivir en nosotros. Hasta que no podamos más con eso y recuperemos la potencia satírica” , señalaron en la previa a su arribo a San Juan.

El libro de la editorial Prometeo se estará presentando con presencia de los autores Ariel Pennisi y Adrian Cangi este jueves 12 de marzo, a las 18 horas en la Sala de Audio y Video de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, ubicada en Av. Ignacio de la Roza 230 oeste, primer piso.

La presentación será con entrada libre y gratuita, hasta agotar la ocupación del espacio, siendo sin duda una invitación más que especial para aquellos analistas, historiadores y curiosos de la política actual y sus respectivos análisis.

Sobre los autores

Ariel Pennisi es ensayista, docente e investigador (UNPAZ, UNA). Integrante del Grupo de Estudios Sociales y Filosóficos (IIGG-UBA) y del Instituto de Estudios y Formación de la CTA A.

También es codirector de Red Editorial y cofundador de la Red Interfaces Digitales. Autor de Nuevas instituciones (del común) (2022). Papa Negra (2011). Globalización. Sacralización del mercado (2001). Coautor de El Anarca. Filosofia y po-litica en Max Stirner (2021, Argentina; 2023, Italia: junto a Adrián Cangi). La inteligencia artificial no piensa (el ce-rebro tampoco) (2023, junto a Miguel Benasayag), Del contrapoder a la com-plejidad (junto a Miguel Benasayag y Raúl Zibechi), entre otros.

Por su parte, Adrián Cangi es escritor, filósofo y poeta. Posdoctor en Filosofía y Letras (FAPESP-USP): Doctor en Filosofia y Letras (USP). Director de la Maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas (MECL-UNDAV) y del Centro de Investigaciones en Estéticas y Políticas Contemporáneas Latinoamericanas (CIEP-UNDAV).

Autor de Gilles Deleuze. Una filosofiia de lo ilimitado en la naturaleza singular (2011, 2014); Gilles Deleuze. Anomalías. Interferencias. Querellas (2022, 2025): Antibiografía. Declaraciones impropias (2022). Negacionismo. Naufragio de la memoria (2023); Lomo de dragón (2025); Gilles Deleuze político. Ni vivir ni pensar como puercos (2025); El arte de matar. Manifiesto contra la ciencia. la epistemología y el método (2025). Coautor de El Anarca. Filosofía y po-lítica en Max Stirner (2021, Argentina; 2023, Italia; junto a Ariel Pennisi).