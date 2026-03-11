Tres campeones sanjuaninos de malambo y un proyecto que busca poner en vigencia la danza creando un semillero

Una de las expresiones dentro del folklore argentino más vistosas es el malambo . Incluso el país cuenta con un festival nacional dedicado a consagrar a los mejores malambistas del país, que con gran destreza y entrenamiento pueden encantar con sus movimientos dinámicos, exactos y vistosos. Para mantener vigente esta danza y sumar más adeptos es que tres campeones sanjuaninos de malambos decidieron dar el puntapié inicial al proyecto de formación denominado “Linaje Malambo”.

Detrás de esta idea están Juan Peletier , Sergio Zalazar (ambos consagrados Campeones nacionales) y Adrián Funes (campeón provincial y uno de los principales referentes del malambo) . En diálogo con DIARIO DE CUYO brindaron detalles sobre la propuesta y los motivos detrás de la misma.

Conforme relataron, todo nace de la unión de dos ideas que se encontraban en danza desde hace algún tiempo. Los tres malambistas que son formadores de bailarines y aspirantes a campeones venían desde hace un tiempo dándole forma la idea de un centro de formación y, entre charla y charla, se enteraron que Cecilia López, ex directora del Instituto de Formación Docentes Isadora Duncan, estaba pensando precisamente en lo mismo: contar con un espacio que forme malambistas dentro de la institución.

No demoraron en comenzar a darle forma a la propuesta que verá la luz este 12 de marzo, con una clase de admisión que será totalmente gratuita.

Varias son las motivaciones detrás de los tres sanjuaninos, pero la principal es que todo nace ante la inquietud de construir nuevos semilleros de danzarines que sostengan con pasión y dedicación la danza en el futuro. Es por ello que entre los contenidos que se compartirán, quienes asistan podrán aprender sobre zapateos básicos aplicados a la danza folklórica, técnicas de ejecución de movimiento, estructuras de malambo en competencia, composición coreográfica, malambo escénico, y todo sobre los estilos de malambo norteño y sureño.

De esta manera se pretende contar con profesionales formados en términos de competencia y aspirar a la creación de la primera escuela de estilo sureño de la provincia. “En general queremos que conozcan el mundo detrás del malambo, que despierta pasión, conducta, disciplina y cuidado del cuerpo durante los entrenamientos”, señalaron.

La iniciativa, novedosa por sus características, genera grandes proyecciones en sus actores. Juan, reconocido artista del ámbito folklórico que ha sabido ocupar lugares de relevancia como por ejemplo ser miembro del jurado del último Pre Cosquín, por ejemplo, destacó que sus expectativas están enfocadas en formar nuevos referentes dentro de la provincia, tanto hombres como mujeres que sigan propagando la danza en Cuyo.

Por su parte, Sergio Zalazar, quien tiene sobre sus espaldas el honor de ser el último campeón nacional de malambo en la historia reciente de San Juan (2022), comentó que su horizonte está enfocado en “despertar los talentos de la provincia. Guiar, formar y acompañar en el camino del malambo, desde la disciplina, el esfuerzo y el trabajo, en la búsqueda de los objetivos y sueños de cada artista”.

Finalmente, Adrián, quien tiene una larga trayectoria en sus pies y fue el último aspirante a campeón que viajo a Laborde representando a San Juan en la edición del corriente año detalló: “Con este proyecto espero que haya más participantes abocados a los distintos rubros de los preselectivos de festivales nacionales”.

Cómo ser parte de “Linaje Malambo”

Los encuentros están destinadas a niños, niñas, jóvenes y adultos/as, desde los 5 años en adelante, sin necesidad de contar con conocimiento previo.

Habrá dos clases de admisión totalmente gratuitas donde los aspirantes podrán en primer lugar conocer más sobre la danza y saber si les interesa interiorizarse en el mundo del malambo. Además, les servirá a los formadores para dividir los grupos conforme el nivel de conocimiento sobre la disciplina.

Las clases serán este jueves 12 de marzo, en el ISFD Isadora Duncan (Mitre 344 oeste, entre Alem y Catamarca). Un turno será de 18:30 a 20 horas y el segundo turno será de 20:30 a 22 horas.

Quienes deseen participar deberán llenar previamente un formulario que pueden encontrar haciendo clic aquí.