Primera Diplomatura en Ilustración del país: importante cierre con una gran exposición colectiva

El próximo viernes 13 de marzo , San Juan se convertirá en el epicentro de la ilustración, a nivel nacional. El Centro Cultural Conte Grand será el escenario del cierre de la Diplomatura en Ilustración, la primera del país, dictada por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño ( FAUD ) de la UNSJ .

Verdadero broche de oro, tendrá, además de la entrega de certificados a los diplomados, una atractiva propuesta abierta al público, que incluye una gran exposición, la inauguración de un mural colectivo realizado por ellos en ese espacio y un taller dictado por Mercedes Yacante , entre otras actividades que no solo marcan el fin de una etapa formativa de dos años, sino que celebra la profesionalización de una disciplina “mediante el dominio del dibujo analógico, la ilustración digital, el arte final y el desarrollo de portfolio”

" Vamos a tener unos 20 ilustradores egresados de la universidad. Esto es un hecho inédito en Argentina porque, como sabemos, acá en San Juan es el único lugar donde existe una diplomatura universitaria en Ilustración , a diferencia de otras provincias donde la ilustración es apenas una materia dentro de Diseño Gráfico, por ejemplo ", subrayó en diálogo con DIARIO DE CUYO Lucas Aguirre, uno de los impulsores y profesores de la Diplomatura –junto a Charly Fernández- quien, a modo de perfil de los egresados, marcó que “el ilustrador está más al servicio de un mensaje, de una idea; se sirve de elementos del diseño y de la comunicación", diferenciando esta labor profesional del dibujo puramente artístico.

Además, comentó que en este segundo año, los ilustradores “han tenido un trabajo muy personal, cada uno ha pulido un estilo y un lenguaje propio. Entonces es un momento de madurez que está buenísimo”. Evolución que quienes asistan podrán apreciar en la feria y exposición, no solo de trabajos prácticos, también de “contenidos que se han preparado exclusivamente para esta ocasión".

La propuesta para los asistentes será muy variada. Los visitantes podrán recorrer un sector de muestra con los trabajos realizados durante los dos años de cursado , pero también conocerán la intimidad de los artistas. Es que, además, cada diplomado exhibirá su "universo inspiracional": objetos, juguetes, cómics y libros que forjaron su identidad desde la infancia .

ILUS Los egresados de la Diplomatura en Ilustración de la FAUD preparan la muestra que inaugurará el viernes próximo

Otro de los puntos altos será la inauguración de "Pigtogramas", un mural colectivo realizado en el mismo Conte Grand. Según Aguirre, esta obra no es solo un legado visual, sino el acta de nacimiento de un nuevo colectivo: "No solamente van a dejar un mural armado por ellos, sino que también van a quedar conformados como ‘Grupo de Ilustradores Sanjuaninos’", que se suma a la escena local.

mural En proceso, "Pigtogramas" es el mural colectivo que dejarán los diplomados en el Centro Cultural Conte Grand y que también marcará su debut como colectivo: "Grupo de Ilustradores Sanjuaninos".

Para cerrar la noche, se realizará una edición especial de PechaKucha bajo el lema “Mi trabajo, mi proceso”. En este formato dinámico de origen japonés, que Aguirre ya mostró en San Juan, cada egresado presentará 20 diapositivas de 6 segundos cada una. "Es el momento en que cada uno le dice al mundo: 'Este soy yo'. Vas a conocer a la persona detrás de la lámina en una presentación de minutos", detalló Aguirre.

El taller de Mercedes Yacante

En este marco, la comunidad sanjuanina también podrá participar activamente. La diseñadora, ilustradora y muralista local Mercedes Yacante - autora del flamante mural del Chalet Cantoni- dictará un taller abierto sobre “Búsqueda de la identidad”.

Se trata de una experiencia de exploración artística donde, señalan los organizadores, “la pintura acrílica será el puente para conectar con tu creatividad y tu identidad (…) Un recorrido desde la observación y la composición hasta plasmar tu propia expresión”.

Será el viernes 13 de marzo, a las 15:00 h en el Centro Cultural Conte Grand. Con cupos limitados y arancelado, las inscripciones son través de formulario digital https://forms.gle/g2qEtpEDDamzUcxu9

Esta instancia busca brindar herramientas conceptuales a los interesados en el dibujo y la comunicación. El taller refuerza el objetivo de la diplomatura de "recuperar" a aquellas personas que buscan un espacio específico para desarrollar su vocación por la ilustración profesional.

FAUD: Balance y proyección nacional

La que recibirá sus certificados el viernes es la primera cohorte de la Diplomatura y actualmente se está dictando el segundo ciclo de la segunda cohorte. Se trata de una actividad de extensión destinada a público en general, a profesionales y estudiantes de la disciplina (capacitación de pre grado), que comenzó en la gestión anterior de la FAUD, a cargo de Guillermo Velasco, que la actual conducción –encabezada por Carlos Herrera, actual decano de la Facultad de Arquitectura- decidió continuar.

“A veces hay como una mirada muy general acerca de la ilustración, como algo complementario, superfluo. Sin embargo, nosotros desde la Facultad y desde el área del diseño gráfico, del diseño industrial y también la arquitectura, entendemos que la ilustración es una manera de desarrollar el pensamiento; y en ese sentido cobra un valor muy importante”, señaló Herrera a DIARIO DE CUYO. “En ese sentido es una apuesta que se hizo en la facultad en su momento y a la que nosotros le dimos continuidad porque creemos que nos permite brindar una oferta a toda la comunidad sanjuanina”, agregó el decano, no sin agradecer "el apoyo permanente de la Universidad, del Gobierno provincial, que facilitó el espacio para la muestra; y también el rol del secretario de Extensión de nuestra facultad".

Consultado sobre si habrá una tercera cohorte, dijo que “aún no lo hemos evaluado”, aunque destacó como positivo el balance de lo realizado hasta ahora. Incluso adelantó que están en conversaciones con ADA (Asociación de Dibujantes de Argentina) para poder hacerla totalmente virtual y, de ese modo, trascender el territorio provincial.

“Tenemos unas reuniones en esta semana para ver alguna posibilidad de mudar esta diplomatura -que se ha dictado en modalidad presencial y con algún apoyo virtual- a una modalidad virtual, a distancia. Esto nos va a permitir abrir el abanico de destinatarios y poder contar con la presencia de personalidades destacadas en todo el país, para poder transformar esto en una propuesta federal”, expresó Herrera.

Tomá nota:

Cierre de la Diplomatura en Ilustración