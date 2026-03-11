11 de marzo de 2026 - 17:50

Luciano Castro reapareció y contó qué les dijo a sus hijos luego de su internación: "Saben la verdad"

El actor Luciano Castro habló con Moria Casan y detalló cómo fue el reencuentro con Mateo, Fausto y Esperanza después de atravesar una crisis personal.

Luciano Castro reapareció en los medios tras su internación.

Luciano Castro volvió a aparecer públicamente después de su internación voluntaria en un centro terapéutico de la Ciudad de Buenos Aires. El actor, de 50 años, decidió pedir ayuda profesional para cuidar su salud mental tras la explosión mediática que generó su separación de Griselda Siciliani, en medio de rumores de infidelidad.

En una comunicación telefónica con Moria Casán para el ciclo La mañana con Moria (eltrece), Luciano comentó cómo fue la charla que tuvo con sus hijos, Mateo, Fausto y Esperanza, después de salir del centro. “A ellos ya les dije todo. Saben la verdad”, aseguró.

Sobre su hijo mayor, Mateo, de 24 años, el actor destacó: “Me acompañó muchísimo en esta misión. Me dijo que estaba orgulloso de mí”. También contó que dialogó con sus hijos más chicos, frutos de su relación con Sabrina Rojas: “A ellos les dije todo porque tienen que saberlo. Me acompañan y no tengo nada más para decirles. Ahora toca hacer”.

Castro remarcó la importancia de los hechos por sobre las palabras: “Siento que las palabras, sobre todo cuando se dicen tantas mentiras, como la palabra de un político, pierden la veracidad. Mis hechos van a ser más contundentes. Para eso tengo que trabajar muchísimo. Es un proceso muy largo, no es algo de un mes. Si quiero un cambio, voy a transitar un camino largo”.

Luciano Castro reapareció y habló con Moria

Luciano Castro junto a sus hijos

Luciano Castro contó cómo sigue la recuperación

El actor contó que sigue con tratamiento ambulatorio y que la decisión de internarse fue propia, buscando contención y apoyo profesional para superar un mal momento personal tras la separación de Siciliani. “Tengo días mejores y peores”, reconoció Castro.

“Me interné. Es verdad, estuve en un lugar que me ayudaron mucho los profesionales del lugar, los compañeros del lugar me contuvieron, me ayudaron”, relató sobre su paso por la clínica Cetraq, donde estuvo 18 días.

En diálogo con A la tarde (América), Castro profundizó sobre su recuperación: “Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido, pero por suerte pedí ayuda y me ayudaron, así que es lo más importante”.

Para cerrar, Luciano Castro se mostró esperanzado: “Tengo días mejores y peores, cosas buenas y malas. Hay días donde no puedo controlar un montón de cosas, pero estoy bien rodeado y eso me enfoca en la sanación, que es lo único que quiero para mí. Lo que venga después va a ser fruto de haber sanado”.

