Arte con mirada de mujer: "Trayectoria Juego de Damas" inaugura en El Carrascal

Se trata de una selección de obras destacadas de las cinco ediciones de este certamen de carácter nacional, con sede en San Juan.

Cinco años del salón nacional Juego de Damas se verán reflejados en esta exposición

Desde su creación en 2021, el concurso "Juego de Damas" se ha consolidado como un faro para las artes plásticas bidimensionales. Con más de mil obras evaluadas por jurados locales en sus distintas ediciones, el certamen ha posicionado a San Juan como un centro de referencia para la visibilización de las artistas mujeres de todo el país.

Selección "Juego de damas"

La muestra cuenta con los 5 primeros premios de cada una de las ediciones de Juego de Damas, desde 2021 a 2025, selección que -con una curaduría especial- permitirá recorrer la diversidad de miradas y expresiones que hicieron de San Juan un punto de referencia para el arte contemporáneo creado por mujeres.

Esta acción no solo destaca por su valor estético, sino también por representar el éxito de la articulación entre el sector público y privado, “uno de los ejes de gestión promovidos por el gobernador Marcelo Orrego para fomentar la cultura local”, dijeron desde la organización.

"Trayectoria Juego de Damas"

  • Inauguración: Viernes 13 de marzo
  • Hora: 20:00 h
  • Lugar: Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador)
  • Vigencia: Hasta el 6 de junio
  • Horarios de visita: Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h
  • Entrada: Libre y gratuita
