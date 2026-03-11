Arte con mirada de mujer: "Trayectoria Juego de Damas" inaugura en El Carrascal

Se trata de una selección de obras destacadas de las cinco ediciones de este certamen de carácter nacional, con sede en San Juan.

El viernes 13 de marzo, en el marco del Mes de la Mujer, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, junto a la galería Artify, presentan la muestra “Trayectoria Juego de Damas”, una exposición que sintetiza un lustro de producción visual femenina a nivel nacional.

Desde su creación en 2021, el concurso "Juego de Damas" se ha consolidado como un faro para las artes plásticas bidimensionales. Con más de mil obras evaluadas por jurados locales en sus distintas ediciones, el certamen ha posicionado a San Juan como un centro de referencia para la visibilización de las artistas mujeres de todo el país.

Selección "Juego de damas" La muestra cuenta con los 5 primeros premios de cada una de las ediciones de Juego de Damas, desde 2021 a 2025, selección que -con una curaduría especial- permitirá recorrer la diversidad de miradas y expresiones que hicieron de San Juan un punto de referencia para el arte contemporáneo creado por mujeres.

Esta acción no solo destaca por su valor estético, sino también por representar el éxito de la articulación entre el sector público y privado, “uno de los ejes de gestión promovidos por el gobernador Marcelo Orrego para fomentar la cultura local”, dijeron desde la organización.