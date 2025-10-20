Diplomatura en Ilustración de la UNSJ, pionera en Argentina La única del país con sus características, tendrá su primera cohorte de egresados en noviembre. El programa, que tiene gran apoyo de ADA, formaliza la profesión y genera un polo de talento artístico en San Juan.

Luego de ser protagonista -con una exhibición de trabajos de los alumnos, todavía en cartelera- en el recientemente inaugurado “Espacio de Dibujantes e Ilustradores Sanjuaninos (EDIS)” de la Dirección de Bibliotecas Populares dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; la “Diplomatura de Extensión Universitaria en Ilustración” dependiente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de al UNSJ se prepara para alumbrar a su primera cohorte de egresados, en noviembre. Se trata de la primera diplomatura de su tipo en el país, que contribuye a posicionar a San Juan como un faro en la formación profesional para ilustradores en Argentina. El programa -de dos años de duración- no solo significa jerarquizar la disciplina, dándole un lugar propio, sino que además es el reflejo, la respuesta a la creciente demanda y al auge del sector en la región, ofreciendo una certificación que avala la formación de un “ilustrador profesional”.

El proyecto nació de la confluencia de dos iniciativas individuales: por un lado, la de Lucas Aguirre, uno de sus impulsores y miembro de la Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA); y por otro el de Charlie Fernández, de la Academia de Ilustración Hamsterboys.

“Yo traje a Daniel Roldán, profesor titular de la cátedra de Ilustración de la UBA, a San Juan con la idea de ver si la facultad querría hacer una cátedra de Ilustración dentro de la carrera de Diseño. Eso no prosperó en ese momento, pero la inquietud se mantuvo. Posteriormente se presentó el proyecto de Charlie, nos dijeron que armáramos algo y así lo hicimos. Hoy, el único lugar de Argentina donde podés estudiar solamente ilustración, con el aval de una universidad pública, es la Facultad de Arquitectura de la UNSJ” afirmó Aguirre en diálogo con DIARIO DE CUYO, antes de abordar lo que ofrece esta propuesta, que tiene como objetivo “profesionalizar el arte de ilustrar”.

En esencia, la diplomatura busca cubrir una brecha formativa, ofreciendo a los estudiantes tanto los conocimientos técnicos como creativos, algo que antes se encontraban “dispersos“ en otras carreras. “Son disciplinas que siempre se encuentran dentro de un paquete mucho más grande. Lo que logramos fue extirparlas de ahí, porque muchos se metían a una carrera porque había algo de eso, pero en el fondo lo que querían era estudiar puntualmente otra cosa”, explicó el también coordinador y profesor titular.

“Es un perfil que no había en San Juan, un lugar donde te pudieras formar específicamente en esto. Y en lo laboral, generalmente los que hacían estos trabajos eran diseñadores, que tienen mucha capacitación técnica y poca cuestión creativa, o gente que viene de las artes visuales donde pasa exactamente al revés, viene de un mundo muy creativo y falta por ahí algún soporte técnico. Bueno, a partir de que existe la Diplomatura, tenés los conocimientos tanto técnicos como creativos, pero específicamente sobre ilustración, no como parte de otros ámbitos”, subrayó.

De esta manera, ofrece una formación general que abarca un amplio espectro de técnicas y lenguajes. Los estudiantes pasan por una formación base en dibujo anatómico y general, exploran técnicas tradicionales como la acuarela y técnicas mixtas, para luego profundizar en el mundo digital. La formación se enfoca en proyectos con impacto local, nacional e incluso internacional.

MIRA TAMBIÉN MasterChef: qué famoso fue eliminado y quién tuvo que abandonar la competencia

“Nosotros damos herramientas generales, sobrevolamos un montón de temas y soportes y después cada uno verá en cuál de todos querrá profundizar. Lo que es clara es la intención, hacer de la ilustración algo útil, consumible y profesional” subrayó Aguirre, convencido de la importancia del rol de este profesional, incluso dentro de cualquier equipo de comunicación empresario o institucional.

Esto se vio especialmente a partir de la pandemia, puntualizó, donde la ilustración demostró ser una herramienta crucial en la comunicación. “Yo creo que a partir de la pandemia nos dimos cuenta que había cosas donde la fotografía y el audiovisual no podían llegar,” señaló Aguirre, quien también subrayó con énfasis que este camino fue posible gracias a que había un terreno fértil en San Juan. Actualmente, dijo, hay muchos y muy buenos talentos en la provincia; y en consonancia, el sector vive un gran momento, con una alta demanda en industrias como el videojuego y un crecimiento visible en el mundo del emprendedurismo.

La primera cohorte de egresados -alrededor de 40 estudiantes, tanto hombres como mujeres- se graduará en noviembre. Entre los inscriptos hay un alto porcentaje de estudiantes de Diseño Gráfico y Artes Visuales que buscan complementar su formación, como también un importante grupo de jóvenes ilustradores autodidactas, algunos incluso ya trabajando, que encuentran en este espacio una formación formal.

1 de 2 | Trabajos realizados por los futuros diplomados, que fueron parte de una exhibición 2 de 2 |

Una sinergia valiosa

Otro punto muy importante, marcó Aguirre, es la sinergia que hay con la ADA, que permite a la Diplomatura ser un punto de contacto y articulación entre estudiantes y profesionales de sólida trayectoria de todo el país.

“A la Diplomatura no la damos solo personas de acá, sino que tenemos disertantes de primerísimo nivel. Por ejemplo, hace poco se reunieron nuevamente Los piojos, bueno, el que hace todas las visuales es un compañero de ADA, entonces vino. Pasó con el auge del Eternauta y había un proyecto que nunca vio la luz, que es la tercera parte, a cargo de un guionista que también está en ADA, Diego Agrimbaum, y vino y mostró un montón de viñetas que es material inédito. Tenés el boom de Catriel y Paco Amoroso, y el ilustrador que les hizo absolutamente todo también estuvo en la diplomatura. Tenemos una mirada muy federal y muy actual sobre todo. No nos quedamos en revisar para atrás, estamos viendo la ilustración en vivo y en directo, lo que sucede hoy en el mundo y de eso, qué podemos aprovechar”, explicó Aguirre.

“Además ADA también viene pasando un gran momento a nivel nacional e internacional, y como tampoco tenía ninguna línea en materia de educación formal, entonces ADA está muy orgullosa de este logro sanjuanino, porque los pone con contenidos directamente en una universidad nacional”, se explayó, no sin dar un adelanto: “Estamos laburando en eso, la próxima vez probablemente podamos difundirlo. ADA tendría una diplomatura de Ilustración federal, o sea, desde da acá en San Juan, online y abierta para todo el mundo”.

Postura crítica ante la IA

Respecto a la Inteligencia Artificial (IA), la diplomatura mantiene una postura cautelosa y crítica. “Nosotros obviamente que tenemos una mirada crítica sobre la IA, por el hecho de que es una herramienta que es muy totalitaria y prescinde del criterio que tenemos los ilustradores”, sentenció Aguirre, quien dijo que si bien no prohíben su uso como herramienta en procesos específicos como el storyboard, la facultad es “bastante meticulosa” en no aceptar trabajos resueltos íntegramente con IA, buscando fomentar el desarrollo del criterio y el respeto por los derechos de autor de los ilustradores.