Cómic e ilustración: con dos espacios públicos estables, San Juan se consolida como referente nacional en la materia La Biblioteca de Literatura Gráfica Eduardo Risso -figura destacada que estará en la presentación- y el Espacio de Dibujantes e Ilustradores Sanjuaninos, ambos de la Dirección de Bibliotecas Populares de la provincia, buscan fomentar la lectura juvenil y cimentar la base de la producción local.

El sábado 11 de octubre será una jornada muy especial para la cultura sanjuanina. El reconocido historietista argentino Eduardo Risso, cinco veces ganador del Premio Eisner -el Oscar del cómic- llegará a la provincia para participar en una doble celebración impulsada por la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias , dirigida por el profesor Federico Caballero y que depende del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Luego de un conversatorio en el Museo Franklin Rawson, el artista se dirigirá al predio de Bibliotecas Populares para ser parte del acto a través del cual se impondrá su nombre a la Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica, que ya funciona en la Dirección. Allí también, y con su presencia, se dejará inaugurado el flamante Espacio de Dibujantes e Ilustradores Sanjuaninos (E.D.I.S.). Ambas iniciativas impulsadas por la Dirección buscan un objetivo fundante: utilizar el poder atractivo del arte gráfico para fomentar la lectura en niños y jóvenes, y por qué no, también en adultos.

La biblioteca especializada es un espacio dedicado a la historieta. Única en la provincia en su tipo, es una de las pocas bibliotecas públicas en Argentina que se especializa en este género, albergando colecciones de cómic americano, manga japonés e historieta argentina.

“Es un un hito en nuestro país, no existen bibliotecas públicas especializadas en literatura gráfica, salvo el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno”, destacó Caballero.

“Tenemos muchos programas y planes avalados por el Ministerio de Educación (que tienen que ver con la promoción de la lectura a través del cómic, del manga y de la historieta; pero ahora vamos a ser un punto de visita de escuelas. Es una vía de entrada a la lectura por algo que sabemos que les gusta”, dijo el director, quien consignó que esta biblioteca cuenta hoy con más de 450 ejemplares y títulos muy novedosos. “Desde Dragon Ball a Demon Slayer, los tenemos; y los chicos se pueden adelantar a las temporadas nuevas que están saliendo, leyéndolos”, apuntó.

Caballero, destacó sobre todo el enorme gesto de Risso de apadrinar el proyecto y su compromiso personal para estar presente: “Él tuvo que sortear varias cosas para poder venir, primero por su trabajo y luego porque el aeropuerto de Rosario está cerrado hasta fin de año, así que decidió viajar en auto con su esposa. Que alguien de su talla haga eso y esté tan a disposición con todo esto, que es tan importante para promover la lectura, nos hace felices y nos llena de orgullo”.

E.D.I.S.: un espacio para el talento sanjuanino

Simultáneamente, se inaugura el E.D.I.S. (Espacio de Dibujantes e Ilustradores Sanjuaninos), concebido para exhibir y apoyar a los creadores locales. Este espacio surgió, según Caballero, para dar solución a la falta de un lugar físico específico y público para el arte gráfico en la provincia.

“El E.D.I.S. serán dibujantes sanjuaninos exponiendo sus obras, pero a pedido nuestro. Vamos a pedirles personajes de manga, de cómic americano; pero si tenemos funcionando la Biblioteca de Autores Sanjuaninos, también podemos lograr que dibujen, por ejemplo, la obra de nuestros más grandes escritores, o lugares de San Juan que estén contenidos en las obras que nosotros presentamos”, explicó el director.

La inauguración de este espacio será un hecho destacado también por sus protagonistas: En esta ocasión se presentarán los trabajos de los alumnos de la Diplomatura en Ilustración de la FAUD-UNSJ, comandada por Lucas Aguirre (integrante de ADA San Juan y quien será moderador de la charla de Risso en el Museo Franklin Rawson).

En su andar, adelantó Caballero, el espacio también trabajará con distintos colectivos de ilustradores de San Juan, como Nave de Piedra, ADA, Hamsterboys, entre otras.

Objetivo: promoción de la lectura y de la producción Local

Ambos espacios, la Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica Eduardo Risso y el E.D.I.S., tienen un objetivo central unificado: utilizar el poder atractivo del arte gráfico para acercar a los jóvenes al hábito de la lectura.

“Nosotros queremos ser un centro de visita de escuelas. Nuestro sueño es que un chico que salió de la primaria o la secundaria, en algún momento haya visitado la Dirección”, expresó Caballero. “Llegás a un lugar donde ves dibujos que son llamativos, figuras de colección que son muy llamativas en una vitrina que hemos adaptado especialmente, y eso te invita a leer”, se explayó el titular de la Dirección de Bibliotecas Populares, quien insistió en que el fin último es “que sea un lugar atractivo para seguir promoviendo la lectura” a través de la vía de entrada que el cómic representa. Y, a la vez, “cimentar las bases de futuras producciones de literatura gráfica” local.

Las actividades del sábado 11

Conversatorio de Eduardo Risso: 17:00 h, Museo Franklin Rawson. Modera Lucas Aguirre (ADA San Juan). Gratis

17:00 h, Museo Franklin Rawson. Modera Lucas Aguirre (ADA San Juan). Gratis Presentación en la Dirección de Bibliotecas Populares (25 de mayo y Las Heras): 19:00 h, Presentación de la Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica Eduardo Risso e inauguración de E.D.I.S. Gratis

