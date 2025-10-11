¿Alguien sigue diciendo que en San Juan no hay nada para hacer? Pues hay de todo para disfrutar en la provincia y la cartelera de hoy sábado 11 da fe de eso. Entre lo más sonado, vuelve La Ópera de San Juan, con La Traviata, en un bellísimo lugar de Albardón. La Beriso está en Caucete. Y el historietista e ilustrador Eduardo Risso dará una charla en el Franklin Rawson. ¿Hay más? Mucho más. Mirá:
MÚSICA
Ayllu. Encuentro de coros Coral del Aire, de Viviana Bognar, y Qantu Coral, de Mariana Gabriele Oor. 11 h, Capilla San Isidro y 21 h en Escuela Fray Justo Santa María de Oro, Jáchal. Gratis
El valle que nos piensa. Guadalupe de la Fuente, Pepe Blasco, Nahuel Jofré. 15 h, Finca La Baguala (Barreal). Reservas al 2645636693
Vibra Alterna. Festival con Esha y ExDealer. 19 h, Chalet Cantoni – Casa Cultural (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis
El Loco Amato. Estadio de Trinidad. 22 horas. Entradas $15.000
La Beriso, Omega, Bilogía y Jaime Muñoz. Fiesta de la Juventud y Diversidad Cultural. 21 h, Predio Municipal de Caucete. Entrada $15.000, en eventurex.com.ar
Sin Ley. 19 h, Hugo Espectáculos (España 70 sur)
La traviata. Regreso de la Ópera de San Juan. Con actuaciones centrales de María Belén Rivarola, Gastón Oliveira y Luis Gaeta. Coro y orquesta de la Ópera de San Juan. Dirección Musical: Marcelo Pozo Zarich. Dirección de escena: Gerardo Lecich. 21 h, Sala Eufemia (Albardón). Entradas en entradaweb.com.ar y Hoffman instrumentos musicales.
Dueto Albur. Desde Colombia. 21 h, Auditorio Juan Victoria. Gratis.
La suite de Vainilla. Presentación del EP. 21 h, Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada $7.500 en boletería y tuentrada.com
Iracundos por siempre. 22 h, Patio del Vea (25 de mayo y Jujuy)
Ahura. 22 h, El Quincho Resto Bar (Ruta 40 km 111, Media Agua)
Gerardo Cobas. 22 h, Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de Ruta 40, Pocito) Der. de show $3000
EFE 4 y Matagustanos. 22 h, Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)
Aldo Zaragoza. 22:30 h, Barcelona Bar (Av. Libertador 1438 oeste)
Valentín Cora. 22:30 h, La Salmuera (Calle Chacabuco Sur y Calle 7, Pocito) Reservas al 2644464059
Vía 66. 22:30 h, El Faro (Landa y Cervantes, Santa Lucía)
Marcelo Monumental. 22:30 h, Bernardo (Lateral Av. Circunvalación 618 este)
Carla Tello y Leo Belli. 23 h, Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)
INAUGURACIONES
Dirección de Bibliotecas Populares. Presentación de la Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica Eduardo Risso e inauguración del Espacio de Dibujantes e Ilustradores Sanjuaninos (E.D.I.S.). 19 h, Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias (Las Heras y 25 de mayo). Actividades gratis
CHARLAS
Eduardo Risso. Conversatorio sobre el universo del cómic y la historieta. Modera Lucas Aguirre (ADA San Juan). 17 h, Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. Entrada libre.
TEATRO
Vuela libertad. 18 h, Quinta La Victoria (Callejón Keny 1636 norte, Rivadavia). Entradas: 1 x $6000, 2 x $8000 (2644712194) En el marco del Encuentro de Teatro.
Modelo vivo muerto. Elenco Bla Bla y Cía. Comedia. 21 h, Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas de $15.000 a 25.000, en entradaweb.com.ar
Las cartas de Ten Tac. Títeres. 18:30 hs, Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia) Entrada: $8000, 4 x $20.000
FESTIVALES
Festival del Pan Casero. Desde las 8 hs, con Cabalgata al Maruchito Milagroso, espectáculos, degustación de pan casero, comidas típicas, feria. En Calle 2, entre 23 y Villa Yanello, Departamento 25 de Mayo.
Cabalgata Homenaje ‘Un encuentro con la cultura’. Concentración en Predio El Secadero (Tamberías). Organiza Agrupación Miguel Montaño. 17 h, llegada al Anfiteatro Buenaventura Luna. Para la peña ($2000): Rejunte Sureño, Dúo Páez-Brizuela, Dúo Ruarte-Molina, Voces del norte, Ballet Jáchal, Grupo Amanecer. Feria y rincón gastronómico.
FERIAS
16° Feria de la Cultura Popular y el Libro. Actividades en Plaza Centenario: 17 h, talleres de teatro, música, baile. Stands de bibliotecas. Actuaciones artísticas. Cierre 23 h con ALOK2. En Centro de Convenciones: 10:30 h, capacitaciones, presentaciones literarias, charlas. Gratis.
Raíces. Feria de artesanos y emprendedores. 17.30 a 22 h, jardines de Auditorio Juan Victoria. Gratis.
Ropa con historias. Feria americana e intervenciones teatrales. 17 h, Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este)
EXPOSICIONES Y MUSEOS
Ikigai. Ciclo Arte en la ciudad. Con artistas del colectivo de arte inclusivo Fuzionarte. También se exhiben piezas de Wilfredo Salinas. Hasta el 26 de este mes, lunes a viernes de 8:30 a 13.30 h y 15 a 21 h y sábados de 09 a 13:30 h con ingreso libre. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis
Intersecciones. Muestra con obras de Silvana Huertas, Claudia Pelayes, Silvia Ponzi y Daniela Zapata. Hasta el 5 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.
Historias de taxis. Muestra de Marcelo Uliarte con cerca de una veintena de obras. Hasta fin de octubre. Visitas: Miércoles a sábados de 18:00 hs. a 21:00 hs. Entrada gratis. Artify (Córdoba 519 oeste).
El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 13 de octubre. Lunes a sábados, de 9 hs. a 21 hs. Además visitas guiadas por El edificio lunes a viernes de 9 hs. a 19 hs.; sábados, domingos y feriados de 11 hs. a 19 hs. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.
Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella, antiguas piezas arquitectónicas del siglo XIX. Podra visitarse hasta el 17 de octubre, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis.
Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h. Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). Gratis.
Casa Natal de Sarmiento. Visitas generales: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Sarmiento y Av. Libertador. Gratis.
Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail mu seohistoricoprovincialavg @gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.
Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com
Teatro del Bicentenario
Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías sanjuaninas, certificadas. de lunes a sábados de 9 a 14 h. En España 330 norte. Consultas al 2645814501. Entrada libre y gratuita.
Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 hs.