Nicolás Cabré sorprendió con un enorme tatuaje que cubre toda su espalda

El actor Nicolás Cabré sorprendió a sus seguidores al mostrar el impresionante tatuaje que comenzó a realizarse en la espalda mientras descansa en Pinamar. A través de sus redes sociales, el protagonista compartió el proceso del diseño que cubrirá casi toda la zona dorsal.

Según se vio en las imágenes, el tatuaje fue realizado por el artista Nico Avedissian y se caracteriza por un diseño floral de gran tamaño. Las figuras incluyen flores similares a peonías y hojas con líneas negras definidas , acompañadas por sombreados que recorren la espalda desde la parte superior hasta la zona lumbar.

El procedimiento comenzó con la impresión del diseño sobre la piel , técnica que permite trasladar el dibujo con precisión antes de iniciar el trabajo con la aguja. Luego, el tatuador avanzó con el delineado y aplicó pomada cicatrizante , para finalmente cubrir la zona con papel film como parte del cuidado posterior.

El proyecto es de gran escala y requerirá varias sesiones para completarse , debido al tamaño del diseño y a la intención de cubrir tatuajes anteriores. Cabré tenía previamente un búho en el lado izquierdo de la espalda y un ave en el hombro derecho , dibujos que quedarán completamente ocultos bajo la nueva composición.

La decisión del actor marca un cambio fuerte en su imagen pública , ya que el tatuaje ocupa casi toda la región dorsal y representa una transformación estética significativa respecto a los diseños que lo acompañaron durante años.

image El nuevo tatuaje de Nicolás Cabré cubre casi toda su espalda y forma parte de un proceso que continuará en próximas sesiones.

Un momento personal especial para el actor

La noticia del tatuaje llega después de una temporada teatral exitosa en Villa Carlos Paz, donde Cabré protagonizó y dirigió la obra Ni media palabra junto a Rocío Pardo, su esposa. El espectáculo también contó con la participación de Mariano Martínez y Bicho Gómez, logrando una buena respuesta del público.

Durante este período, el actor también dedicó un mensaje especial a Rocío Pardo por su cumpleaños, que celebró rodeada de familiares. En la publicación, Cabré expresó: “Hoy cumple años la mujer más linda y buena del planeta. Te amo con todo mi ser”.

Según dejó ver en sus redes, la pareja atraviesa una etapa de plenitud personal y profesional, marcada por el éxito del proyecto teatral, su reciente matrimonio y ahora también por la renovación estética del actor con su nuevo tatuaje.