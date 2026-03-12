El espíritu de Vox Dei revive en la montaña sanjuanina: Iglesia canta La Biblia

El 3 de abril, la Plaza Federico Cantoni de Rodeo será el escenario donde el paisaje, la música y la fe se fundirán en un emotivo espectáculo. Dirigido por Marcelo Mafut, estrenará "Iglesia canta La Biblia", una relectura de la emblemática obra conceptual de Vox Dei , que hace 55 años marcó un hito en el rock latinoamericano.

Y Walter Vilches se fue con su canto al Teatro Colón

Lejos de ser un evento estrictamente litúrgico, la propuesta de Mafut busca alcanzar una fibra más íntima y universal. " No tienes que profesar ninguna religión en particular para disfrutarlo, porque si bien se hará en Viernes Santo, no es particularmente religioso, pero sí con mucha espiritualidad . Y ahí es donde es mucho más abarcativo ", explicó a DIARIO DE CUYO el guitarrista y vocalista, quien lleva un año gestando este ambicioso proyecto que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Iglesia.

El marco natural del departamento también jugará un rol fundamental en la emoción que promete el concierto. Según Mafut, el paisaje tiene reminiscencias del escenario donde se desarrollaron los textos bíblicos en los que se inspiró Vox Dei, lo que potencia la experiencia.

" La obra tiene momentos musicales que son tremendamente profundos; fuertes por momentos y tristísimos o alegres por otros. Es realmente muy emocionante ; y en ese marco, creo que aún más", marcó quien buscó que la propuesta, además de ser en una plaza, no esté alejada del público, “para que sienta la música de cerca”.

La versión que se presentará en Rodeo no es una simple copia del disco original. Mafut ha decidido "aggiornar" la obra, dándole una textura más cercana a lo teatral y orquestal.

"He tratado de adornarla para que sea digerible para todo público; le he dado una vueltita de tuerca para que sea más orquestal, con más coros y una diversificación de instrumentos que le da un colorido muy interesante", señaló Mafut.

Con todo un equipo detrás de escena, el ensamble está compuesto por 13 cantantes y músicos, unos "nacidos y criados" en Iglesia, otros iglesianos por adopción y algunos de afuera del departamento:

Mariano Malla : batería, voz, coros

: batería, voz, coros Jano Molina : bajo, voz, coros

: bajo, voz, coros Franco Bosio : tuitarra eléctrica

: tuitarra eléctrica Elo Castillo : piano

: piano Thomas Piazza : sasxo tenor

: sasxo tenor Mercedes Jofre : flauta traversa, coros

: flauta traversa, coros Melodía Leiva : violín, coros

: violín, coros Lucio Flores : teclados, sintetizadores, coros

: teclados, sintetizadores, coros Aurelio Mall a: voz

a: voz Pierina Ciallella : voz

: voz Marcelo Bartolomé : guitarra y voz

: guitarra y voz Natalia Dávila : voz, coros

: voz, coros Marcelo Mafut: guitarras, voz, coros

Además, la puesta contará con ilustraciones hechas a lápiz por la joven artista Guillermina Resta, que serán proyectadas en pantalla gigante, y también con narraciones, a cargo del actor Silvio Guevara, que contextualizarán cada tema.

De la montaña a la ciudad

Una de las particularidades de este proyecto es su “visión federal”. Mafut destacó que, generalmente, los grandes espectáculos se gestan en las capitales para luego recorrer los departamentos.

"En este caso hemos decidido invertirlo: arrancamos desde un pueblo y tenemos toda la intención de llevarlo a la ciudad de San Juan", declaró el responsable de la idea, la orquestación y la adaptación del espectáculo que, adelantó, será reconocido “de interés” por la comuna.

De Buenos Aires a Rodeo

La historia de Marcelo Mafut con San Juan comenzó de forma inesperada a través del deporte. Músico de rock nacido en la provincia de Buenos Aires, con una extensa carrera que incluye discos editados en Europa y colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, Mafut llegó a la provincia atraído por el windsurf.

"Por ignorancia pregunté: ¿A dónde vamos a navegar? Uno se imagina San Juan y piensa en un contexto desértico. Me dijeron 'ya vas a ver' y acá estoy", recordó entre risas. Lo que comenzó como viajes frecuentes para disfrutar del viento y del agua, terminó en una radicación definitiva hace 15 años.

download Mafut, gestor, director y músico del espectáculo que estrenará en Rodeo

Compenetrado con la cultura iglesiana, desde su estudio de grabación "Viento Loco", en Rodeo, produce música y participa activamente en eventos como la Fiesta de las Semillas y la Manzana.

"Elegí tener otro ritmo diferente y estoy muy feliz de estar en San Juan. Es un lugar apacible, con gente muy cálida", confesó quien decidió cambiar “la jungla” por el apacible paisaje cordillerano.

55 años de historia

En el otoño de 1970, el cuarteto integrado por Ricardo Soulé, Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Yodi Godoy presentó al productor Jorge Álvarez una audaz idea, aún más para la época: transformar las sagradas escrituras en una suite de rock.

La banda estructuró la obra de manera tal que cada una de las canciones aborda el Antiguo y el Nuevo Testamento, "según el orden cronológico del texto canónico: Génesis, Moisés, Las Guerras, Profecías, Libros Sapienciales, Cristo y Nacimiento, Cristo: Muerte y Resurrección, Apocalipsis.

biblu 2 La Biblia, de Vox Dei, revolucionó el rock nacional de los'70... y después también.

La obra cumbre de Vox Dei vio la luz en marzo de 1971. Inicialmente el disco enfrentó la objeción de la Iglesia, que finalmente dio su aprobación a través de Monseñor Grasselli.

Aunque la salida de Godoy y problemas financieros precipitaron un lanzamiento con grabaciones inconclusas, La Biblia se consolidó como la obra cumbre de Vox Dei y también como un pilar fundacional del rock argentino.

Tomá nota:

Iglesia canta La Biblia

Dirección: Marcelo Mafut

Día: Viernes 3 de abril

Horario: 22:00 h

Lugar: Plaza Cantoni – Rodeo, Iglesia

Entrada: Libre y gratuita