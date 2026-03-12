    • 12 de marzo de 2026 - 20:31

    Indio Solari anunció un material especial del histórico recital de Tandil

    El Indio Solari sorprendió a sus seguidores con un video en redes donde anticipó un material sobre su recital en Tandil 2016, uno de los shows más multitudinarios del rock argentino.

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Indio Solari volvió a emocionar a sus seguidores al anunciar que muy pronto se difundirá un material especial sobre su recital en Tandil 2016, uno de los conciertos más recordados de su etapa solista. El músico publicó un breve video en redes sociales con la frase “Tandil 2016. Muy pronto”, lo que desató una ola de expectativa entre sus fanáticos.

    El posteo fue suficiente para que miles de seguidores interpretaran el mensaje como un anticipo del posible lanzamiento del registro audiovisual completo del histórico show, del que hasta ahora solo circulan fragmentos y grabaciones no oficiales en internet.

    El histórico recital del Indio Solari en Tandil

    El concierto al que hace referencia el anuncio se realizó el 12 de marzo de 2016 en el Hipódromo de Tandil, donde el artista se presentó junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

    Aquella noche quedó grabada como una de las presentaciones más impactantes del rock argentino, con una convocatoria estimada de alrededor de 250.000 personas que llegaron desde distintos puntos del país para ver al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

    Durante más de dos horas de show, el público acompañó cada canción en un clima que muchos describieron como una auténtica “misa ricotera”, con un repertorio que combinó temas de su carrera solista con clásicos de Los Redondos.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032166869197607079&partner=&hide_thread=false

    El momento más emotivo del show

    El recital también quedó marcado por uno de los momentos más conmovedores en la carrera del Indio Solari. Antes de comenzar el espectáculo, el músico reveló públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson.

    La noticia generó un silencio profundo entre los miles de fanáticos presentes, que luego se transformó en una ovación masiva de apoyo hacia el artista. Para muchos seguidores, ese instante reforzó el vínculo emocional que el cantante mantiene con su público desde hace décadas.

    Con el paso del tiempo, aquel recital se consolidó como uno de los hitos más importantes del rock nacional, tanto por su magnitud como por el impacto emocional que tuvo en los fanáticos.

    Expectativa por el posible lanzamiento completo

    Diez años después, el nuevo video publicado por el artista vuelve a poner el show de Tandil en el centro de la escena. En el clip se pueden ver imágenes del recital acompañadas por la leyenda “Tandil 2016. Muy pronto”, lo que muchos interpretan como la confirmación del lanzamiento del registro completo del concierto.

    La reacción de los seguidores no tardó en llegar y las redes sociales se llenaron de mensajes de emoción y nostalgia, con fanáticos recordando aquella noche histórica.

    En los últimos años, el artista también fue compartiendo distintos registros inéditos de ese recital en su canal oficial de YouTube, con interpretaciones de canciones como El arte del buen comer, Ella baila con todos, Salando las heridas y Cruz Diablo!.

