Premios Oscar: refuerzan la seguridad tras alerta del FBI por posible ataque iraní

Los organizadores del evento más importante de Hollywood aumentará sus controles de seguridad para la ceremonia del 15 de marzo en el Dolby Theatre.

Mientras Hollywood se prepara para los Premios Oscar 2026, informaron que habrá mas seguridad en la ceremonia por temor a un ataque iraní.

A pocos días de que Hollywood celebre su noche más importante, los organizadores de los Premios Óscar han confirmado que la ceremonia de este año contará con un despliegue de seguridad reforzado. La decisión llega en medio de reportes sobre una alerta del FBI sobre un “posible ataque con drones contra objetivos en California”, en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

La 98ª edición de los premios de la Academia se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, con transmisión en vivo desde las 7 p.m. ET. El evento que reúne a algunas de las mayores estrellas del cine mundial volverá a ser conducido por el comediante Conan O’Brien, quien repite como anfitrión tras su debut en la gala del año pasado.

Durante una conferencia de prensa previa a la ceremonia, los productores ejecutivos de la transmisión televisiva, Raj Kapoor y Katy Mullan, confirmaron que el equipo del evento trabaja en estrecha coordinación con autoridades federales y locales.

“Tenemos el apoyo del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una colaboración muy cercana”, dijo Kapoor. “Este espectáculo tiene que funcionar como un reloj. Pero queremos que todos los que vengan al evento, quienes lo presencien o incluso los fans que estén fuera de las barricadas se sientan seguros, protegidos y bienvenidos”.

Según reportes citados por la revista People, la policía de Los Ángeles desplegará alrededor de 1.000 agentes de seguridad privada en las inmediaciones del teatro. A ellos se sumarán policías uniformados, cámaras de vigilancia, drones, perros detectores de explosivos y unidades especiales SWAT.