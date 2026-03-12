Caminando Miradas en el MHU: un encuentro fugaz donde la literatura y el arte se funden

El arte no siempre está hecho para perdurar, al menos no de la forma en que se lo ve. A veces, nace para ser efímero, para ser desarmado y vuelto a construir por manos ajenas. Bajo esta premisa disruptiva llega al Museo de la Historia Urbana ( MHU ) "Caminando Miradas", una muestra interdisciplinaria que transforma al espectador en coautor.

La propuesta es el fruto de una amistad y una trayectoria compartida. Silvana de Cara, profesora de Artes Plásticas, y María Eugenia Maggio, profesora de Letras , trabajaron juntas durante más de 30 años en el nivel superior. Tras jubilarse hace dos años, decidieron que el final de su etapa docente sería, en realidad, el comienzo de una nueva etapa creativa. "Este proyecto nace como algo que estábamos pensando desde que hicimos el Camino de Santiago", relató María Eugenia a DIARIO DE CUYO. "Como ahora estamos jubiladas, tenemos tiempo y podemos realizar los esfuerzos necesarios para gestar esta idea de seguir trabajando con la literatura y las artes visuales combinadas", agregó.

Lo primero que llama la atención de "Caminando Miradas" -que más que el nombre de una muestra, es el nombre del proyecto de ambas artistas- es su duración: apenas dos horas .

" Es una experiencia fugaz, como la vida que llevamos hoy en día todos. Las instalaciones se llaman así porque se instalan en un momento y, cuando termina la exposición, se desinstalan ", explicó Silvana.

Aquí, las piezas principales son 33 bloques de madera de palo santo que representan un recorrido vital. A través de estas maderas, las autoras reflexionan sobre el camino de la vida, los aciertos y los desaciertos, anclando cada composición en textos literarios universales.

armado La instalación contempla estructuras con piezas de madera, textos literarios, fotografías y video, que forman una unidad

download Un sector de las instalaciones en el MHU, que el público podrá tocar y rearmar como guste

Una muestra artística con foco en la mujer

Si bien la primera edición de este proyecto (realizada en diciembre de 2025) se centró en los viajes clásicos, esta segunda entrega tiene como faro a la mujer. El recorrido está diseñado para que el espectador interactúe con fragmentos literarios donde la mujer es el eje, la protagonista.

"En esta oportunidad hemos querido homenajear a las mujeres", afirmó Maggio. "Ponemos el foco en el personaje femenino, ya sea en obras escritas por hombres, como el deslumbramiento que describe Bécquer en sus rimas, o en artistas que son mujeres y han sido nuestras musas, como María Elena Walsh, Alfonsina Storni o Ángeles Mastretta", acotó.

Tal como precisó De Cara, los asistentes se encontrarán con once pedestales dispuestos en "triángulos visuales", un diseño de exposición que no se percibe de forma directa pero guía el paso. Además de las esculturas de madera, habrá una grilla metálica con fotografías y un video que se proyectará de forma concomitante en cuatro pantallas, creando una atmósfera envolvente.

El espectador como autor

Quizás el punto más llamativo de la muestra es la invitación a romper la regla de "no tocar", tan propia de las exposiciones. Las autoras quieren que el público desarme las piezas.

Silvana fue enfática al respecto: "Nuestra idea es que el arte esté cerca del público. Que el espectador se sienta un partícipe, un coautor. Va a leer el texto y desarmar lo que hemos armado nosotras para volver a armarlo según su propia creatividad".

MHU: experiencia por partida doble

La experiencia artística dará un paso más, en el mismo lugar. Las docentes han organizado un taller posterior a la muestra, donde también se fusionan la literatura y las artes visuales. Si bien es complementario, el mismo está diseñado para que cualquier persona, haya o no visitado la muestra; y sin necesidad de formación previa, experimente el arte desde la acción.

En este espacio aplicarán la metodología que ambas sostuvieron durante décadas en las aulas: aprender a través de la creación. "No se trata solo de ver, sino de reescribir y recrear obras plásticas”, dijo Silvana.

"El objetivo es aprender de otra manera desde el arte”, agregó Maggio, quien destacó que en este recorrido trabajarán con textos de distintos géneros: poemas épicos, rimas, lírica y narrativa.

dos 2 Maggio y De Cara, en los jardines del Museo de la Historia Urbana

Seguir Caminando Miradas

Caminando Miradas no terminará en el Museo de la Historia Urbana, sino que ya tiene una próxima escala programada para el mes de mayo, en el Centro Cultural Estación San Martín. Según adelantaron las artistas, en esa ocasión la temática rondará la literatura infantil y personajes vinculados a ese universo.

La experiencia artística mantendrá la esencia de la instalación efímera al menos para la inauguración, reforzando la identidad de la dupla y de su proyecto itinerante.

Tomá nota:

Muestra: "Caminando Miradas"

Fecha: Sábado 14 de marzo.

Horario: De 18:00 a 20:00 h (única experiencia)

Lugar: Museo de la Historia Urbana (MHU), en el Parque de Mayo

Entrada: Libre y gratuita.

Propuesta: Instalaciones de madera, fragmentos literarios, fotografía y video temáticos

Taller: "Caminando Miradas con mujeres”