¿Ángel de Brito tiró un bombazo sobre MasterChef, o fue un chistecito?

En medio de una atmósfera cargada de tensión mediática, la recta final de MasterChef Celebrity 2026 ha quedado bajo la lupa tras una filosa intervención de Ángel de Brito . El conductor de LAM, fiel a su estilo provocador, lanzó una frase que sacudió el universo que gira alrededor del reality de cocina más famoso del país.

Vale destacar que con la reciente eliminación de "Cachete" Sierra y Evangelina Anderson , quedaron definidos los seis finalistas en la competencia: Emilia Attias , Marixa Balli , Maxi López , el "Turco" Husaín, Sofi "La Reini" Gonet e Ian Lucas .

En ese contexto, el detonante fue el reciente conflicto entre Evangelina Anderson y el joven Ian Lucas . Tras la eliminación de la modelo —quien se despidió entre lágrimas agradeciendo el refugio emocional que significó el programa (en medio de su separación de Martín Demichelis)—, los rumores sobre un desplante hacia Lucas (con quien tuvo un affaire) ganaron terreno. Y fue justamente allí donde el pícaro De Brito disparó: “Todo mal entre Evangelina y el ganador de MasterChef” , refiriéndose explícitamente al influencer de 26 años.

Ante la sorpresa de sus "angelitas", quienes intentaron confirmar si se trataba de una filtración real del resultado —que suele grabarse con antelación—, el periodista salió del paso fiel a sus estilo: “Es mi candidato”, aclaró , pero dejó flotando la duda sobre si sus palabras esconden información privilegiada o simplemente es un deseo personal.

Esta declaración de Ángel se suma a lo expuesto por Rodrigo Lussich, quien aseguró que el duelo final será entre Ian Lucas y La Reini.

¿Será, en verdad, el nuevo campeón? Hagan sus apuestas

¿Cuándo termina MasterChef?

Por un lado, la web de Telefe publicó "De esta manera, los seis participantes que siguen en la semana final son: el Turco Husaín, Emilia Attias, Maxi López, Marixa Balli, la Reini e Ian Lucas", palabras que fueron tomadas por varios medios nacionales. Otros, sin embargo, publicaron que el reality culinario apagaría las hornallas el 23 y 24 de marzo, en una doble gala. Ergo, habrá que esperar la confirmación oficial.

Como sea, falta muy poco para conocerá al o a la "celebrity" que subirá a la cima del podio y se quedará con los laureles... y con los 50 millones de pesos que están en juego.