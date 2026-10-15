    • 15 de octubre de 2026 - 06:50

    "Es un sueño todo esto", dijo Walter Vilches, el cantante lírico sanjuanino

    El contratenor oriundo de Caucete prepara nuevas obras y se alista para representar a Argentina en el regional del concurso organizado por la Metropolitan Opera de Estados Unidos.

    Walter Vilches contó cómo sigue su camino tras haber ganado la instancia nacional del prestigioso certamen internacional de la Metropolitan Opera.&nbsp;

    Walter Vilches contó cómo sigue su camino tras haber ganado la instancia nacional del prestigioso certamen internacional de la Metropolitan Opera. 

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    Diario de Cuyo | Estela Ruiz M.
    Por Estela Ruiz M.

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    Walter Vilches, el cantante lírico sanjuanino, en medio de un gran sueño que toca con sus manos. 

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    Distinguido entre los mejores exponentes líricos jóvenes del país, el contratenor caucetero, radicado en Buenos Aires -donde es parte del Opera Training en el Teatro Colón- vive un momento consagratorio.

    "Es un sueño todo esto y qué orgullo. Es una gran oportunidad para mostrarse y disfrutar de la música", afirmó en diálogo con DIARIO DE CUYO, al evaluar el enorme impacto que tiene este logro en su incipiente y prometedora trayectoria.

    Durante el certamen, que tuvo lugar días atrás, la calidad técnica e interpretación de Walter captaron la atención de los evaluadores. "El jurado destacó mucho mi musicalidad y lo joven que soy. Al ser el único contratenor uno cumple con unos requisitos que se espera tener", relató. "Me dijeron que disfrutaron enormemente", contó el artista con emoción y orgullo. "Siento que todo esto nuevo que estoy conociendo, este mundo de la ópera, va naciendo en mí", manifestó.

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    Para Vilches, el reconocimiento trasciende la satisfacción personal y se transforma en un testimonio del talento que florece en las provincias argentinas. "Siempre al interior, a las provincias las dejan de segunda opción, pero hay muchísimo para aprovechar. Creo que esto es el claro ejemplo de lo mucho que hay que valorar nuestra provincia", expresó todavía emocionado el también pianista y director coral.

    De cara al futuro cercano, la agenda del cantante se mantiene con intensa actividad formativa e interpretativa. "Ahora debo continuar con el proyecto del Opera Studio y estudiando el Cherubino de Las bodas de Fígaro. Sigo con la formación con la maestra Verónica Cangemi", contó sobre sus desafíos inmediatos. Y agregó que volverá a presentarse en el concurso Ópera Cangemi, que se llevará a cabo en Buenos Aires.

    Fue en la edición 2025 de ese certamen, que se hizo en el Teatro del Bicentenario de San Juan, la primera vez que Vilches se presentó; y si bien no ganó, sí se llevó el empujón para presentarse en el Programa Ópera Training del Colón, que ahora transita.

    En cuanto a la Laffont Competition, precisó -sin detalles de fechas aún- que "ahora la siguiente instancia es viajar a Chile, donde es el regional latinoamericano, representando a la Argentina". Y agregó un deseo no menor: "Y espero poder ir a San Juan en diciembre".

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