De Caucete a Nueva York: Walter Vilches avanzó en el concurso de la Metropolitan Opera

El caucetero Walter Vilches celebró un hito decisivo en su carrera lírica: se consagró como uno de los ganadores de la instancia distrital Argentina de la prestigiosa Laffont Competition, organizada por la Metropolitan Opera de Nueva York . El contratenor sanjuanino superó con éxito la audición presencial realizada en el país y dio un paso trascendental.

"Me llena de orgullo compartir que quedé entre los ganadores de la instancia distrital Argentina de la Laffont Competition de la Metropolitan Opera de Nueva York. Una oportunidad invaluable para seguir creciendo como artista, compartir mi trabajo y llevar mi voz un paso más allá. Como sanjuanino, me honra representar a mi provincia en una instancia tan importante. Agradezco profundamente esta oportunidad y a todas las personas que acompañan mi camino", escribió.

La confirmación de su triunfo llega tras su destacada preparación para la etapa presencial del certamen internacional, al cual arribó luego de superar rigurosas selecciones virtuales entre talentos de todo el país .

Formado en sus inicios pianísticos por la maestra Ana Inés Aguirre en San Juan, e impulsado en la lírica por la reconocida soprano mendocina Verónica Cangemi, Vilches integra actualmente el programa Ópera Studio del Teatro Colón de Buenos Aires . Desde allí, el cantante, oriundo de Caucete, decidió presentarse en este concurso, donde resultó el único contratenor seleccionado en la fase nacional .

"Es un concurso internacional, uno de los más importantes del mundo. Mandé mi inscripción y pasé las primeras etapas, y ahora sigue la etapa presencial. Fue un impulso, dije 'debo hacerlo, no perder esta oportunidad'. Quedé entre los mejores del país", había dicho Walter a DIARIO DE CUYO, enterado de que había superado las instancias virtuales y se encaminaba a esta instancia presencial, que también transitó con éxito.

"Este concurso es masivo. Más allá de ganar, te abre al mundo de la ópera internacional inmediatamente, te permite obtener contratos (...) Si paso esta etapa, viajaré a Estados Unidos", sumó entonces al repasar las instancias de la competencia. Una corazonada que el cantante lírico y pianista caucetero nunca olvidará.