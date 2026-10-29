El Papa León XIV vuelve a la pantalla: retrato íntimo de una vocación pastoral

El 2 de noviembre estrenará en la plataforma DGO "Los caminos de León XIV", una serie documental exclusiva de cuatro capítulos.

A días del inicio de la histórica gira del papa León XIV por Latinoamérica, la señal de noticias DNEWS estrena "Los caminos de León XIV", una serie documental exclusiva de cuatro episodios. La producción, disponible en la plataforma DGO, explora la vida y el legado del primer Pontífice estadounidense a través de testimonios clave.

Papa León XIV: de la labor misionera a la conducción de la Iglesia El proyecto documental repasa el impacto determinante que tuvo Perú en la trayectoria espiritual y social de Robert Prevost, hoy León XIV. A lo largo de más de 20 entrevistas con personas cercanas, la serie reconstruye su trabajo en comunidades de Chulucanas, Trujillo y Chiclayo. El relato destaca su liderazgo frente a situaciones críticas que marcaron a la región, tales como la emergencia sanitaria del COVID-19 y los estragos causados por las inundaciones del fenómeno de El Niño.

El primer capítulo indaga en sus inicios en el norte peruano, recogiendo las impresiones de los vecinos que fueron testigos de sus primeros pasos en el país. Por su parte, la segunda entrega profundiza en el vínculo entre el Pontífice y su antecesor, el papa Francisco, quien lo designó obispo de Chiclayo. A través de este recorrido, la docuserie muestra cómo aquella experiencia en territorio sudamericano fue fundamental para forjar la visión pastoral que hoy guía sus decisiones al frente de la Iglesia católica.

Un estreno audiovisual en el marco de la visita papal En vísperas de uno de los acontecimientos religiosos más relevantes del año, el lanzamiento de la docuserie acompañará de manera estratégica el periplo del Santo Padre por la región, programado entre el 6 y el 17 de noviembre con paradas en Uruguay, Argentina y Perú.

Los dos primeros entregas del documental se sumarán al catálogo On Demand de DGO el lunes 2 de noviembre, permitiendo el acceso desde Smart TV, computadoras y dispositivos móviles. Las entregas finales se estrenarán de forma semanal los días 9 y 16 de noviembre.