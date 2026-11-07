Falleció un recordado actor de Señorita Maestra

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El ambiente artístico argentino despide con tristeza a Gabriel González Abat, fallecido a los 56 años de edad. Aunque sin revelar la causa, la Asociación Argentina de Actores y Actrices dio a conocer hoy la noticia sobre la muerte del actor, recordado por haber dado vida de niño al popular Canuto Carsio en la tira de televisión "Señorita maestra".

La noticia generó un profundo pesar entre colegas, allegados y espectadores que siguieron su trabajo y que recuerda con afecto a un interprete que acompañó la infancia de varias generaciones en la televisión argentina.

Su ingreso a la actuación ocurrió a corta edad, cuando la directora María Herminia Avellaneda lo eligió en un casting masivo. En la pantalla chica interpretó al inseparable compañero de travesuras de Siracusa, en la aula de la todavía recordada señorita Jacinta Pichimahuida (Cristina Lemercier), un papel que le ganó el cariño del público. Esa primera oportunidad le abrió las puertas a una carrera continua que mantuvo durante décadas en televisión, cine y teatro.

Actor de televisión, cine y teatro En la televisión sumó participaciones en ficciones de enorme popularidad. Hacia finales de los años '80 asumió el reto de ponerse en la piel de Federico Noriega en la telenovela "Sin marido", donde interpretó a un joven con discapacidad motriz. Ese trabajo marcó el momento en que adoptó formalmente el apellido de su madre para su nombre artístico. Con los años sumó roles en ciclos como "Pelito", "Socorro, quinto año", "Sin condena", "El árbol azul" y "Mesa de noticias", entre otros títulos destacados.

Señorita Maestra Su labor también llegó al cine nacional. Formó parte del reparto de películas como "La historia oficial", producción ganadora del premio Oscar, además de actuar en "Los chicos de la guerra", "Mingo y Aníbal contra los fantasmas" y "Tacos altos".