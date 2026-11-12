Latin Grammy 2026: horario, dónde ver la gala y la lista completa de nominados con fuerte presencia argentina

Agregar Diario de Cuyo en

La 27.ª edición de los Latin Grammy se celebra este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, en una noche que volverá a reunir a las máximas figuras de la música iberoamericana y que cuenta con una fuerte presencia de artistas, compositores y productores argentinos en las principales ternas.

Por Redacción Diario de Cuyo

Mauro Icardi declaró en la fiscalía de Tigre por la denuncia de Wanda Nara

Julieta Prandi aclara su divorcio de Emanuel Ortega: “No hay división de nada”

La ceremonia premiará a las producciones lanzadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 a lo largo de 60 categorías que abarcan desde el pop, el rock y el género urbano hasta el folklore, el tango, la música tropical y la clásica.

Para el público en la Argentina, la transmisión televisiva y por streaming estará disponible a través de las señales de TNT y HBO Max, con el siguiente cronograma:

21:00 (hora argentina): Cobertura especial de la alfombra roja con la llegada de los artistas.

22:00 (hora argentina): Inicio de la gala principal de premiación. (Previamente se realiza la Premiere de los Latin Grammy, donde se entrega la mayor parte de los gramófonos dorados).

La delegación argentina y el sueño de Greeicy

La música nacional pisa fuerte tanto en las categorías generales como en los rubros específicos. En Grabación del año, Álbum del año y Canción del año, sobresalen CA7RIEL & Paco Amoroso (nominados incluso junto a Sting) y Milo J. Además, dicen presente Bizarrap (junto a Daddy Yankee), Trueno, Fito Páez, Dillom, Babasónicos, Emmanuel Horvilleur, Usted Señálemelo, Dante Spinetta, Peces Raros, 1915, Nathy Peluso, Yami Safdie, Ke Personajes y Magdalena Fleitas.

El tango también cuenta con representación nacional de la mano de Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla, mientras que detrás de consola destacan productores y compositores argentinos como Rafa Arcaute, Federico Vindver, Santiago Alvarado y Santiago Ruiz “Tatool”.

Por otra parte, una de las historias emotivas de la previa tiene como protagonista a la colombiana Greeicy, quien compite por primera vez por un gramófono en la terna Mejor álbum tropical contemporáneo gracias a su disco Candela. La artista compartió en sus redes sociales el íntimo momento en el que su pareja, el cantante Mike Bahía, le comunicó la nominación mientras bañaba a su hijo Kai, de cuatro años, destacando luego todo el esfuerzo y aprendizaje detrás del proyecto.

Todos los nominados a los Latin Grammy 2026

Grabación del año

“Ha Ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler

“Dime” — Silvana Estrada

“O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto

“Coleccionando Heridas” — KAROL G, Marco Antonio Solís

“Femme Fatale” — Mon Laferte

“Desde que te tengo” — Carín León

“Niño” — Milo J

“La perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

“Alma” — Elena Rose

Álbum del año

EQUILIBRIVM — Anitta

FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso

Taracá — Jorge Drexler

Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada

Tropicoqueta — KAROL G

FEMME FATALE — Mon Laferte

MUDA — Carín León

La vida era más corta — Milo J

¿Dónde es el after? — Rawayana

LUX (Complete Works) — Rosalía

Canción del año

“Coleccionando heridas” — Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño, KAROL G (KAROL G, Marco Antonio Solís)

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler, Mauro (Jorge Drexler)

“Dime” — Silvana Estrada (Silvana Estrada)

“Femme Fatale” — Mon Laferte (Mon Laferte)

“Hasta Jesús tuvo un mal día” — Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)

“Humano” — Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia, Vivir Quintana (Juanes, Vivir Quintana)

“La Perla” — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)

“Mi gran amor” — Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón, Carlos Santana (Santana con Becky G)

“Nilo” — Massimo Giovanardi, Zanna (Zanna)

“Solifican12” — Santiago Alvarado, Milo J, Santiago Ruiz (Milo J)

Mejor nuevo artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Mejor álbum pop contemporáneo

KM0 — Pablo Alborán

Instrucciones para ser feliz — Monsieur Periné

(Enamorada) — nic

Todo puede convertirse en canción — Debi Nova

¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz

Mejor álbum pop tradicional

Amorío — Esteman, Daniela Spalla

Puerta Abierta — Kany García

Yo Canto 2 — Laura Pausini

TQ+ — Reik

Querida yo — Yami Safdie

Mejor canción pop

“A la niña que fui” — Kany García

“Amarillo” — Joaquina

“(favorito)” — nic

“La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

“Melancolía” — Mon Laferte

Mejor interpretación de música electrónica

“Beto’s Horns - Fred Remix” — CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..

“Armándola de pedo” — Kinky

“Circular” — Peces Raros con Nick Warren

“Motopirueta” — Soucream, Mazzarri

“III. Ojalá! - Bronquio Remix” — Violeta, Bronquio

Mejor interpretación urbana

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap, Daddy Yankee

“La Villa” — Ryan Castro, Kapo, Gangsta

“Se Lo Juro Mor” — Feid

“Dile Luna” — Karol G con Eddy Lover

“Gil” — Milo J con Trueno

Mejor interpretación de reggaetón

“Contrabando” — Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow

“Choque” — Bad Gyal, Chencho Corleone

“Verano Rosa” — Karol G con Feid

“Una Aventura” — Ozuna

“Uñas afiladas” — Sofía Reyes, Luísa Sonza

Mejor álbum de música urbana

Más cara — Bad Gyal

Omerta — J Balvin, Ryan Castro

Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle

Tropicoqueta — Karol G

Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko

Mejor canción de rap/hip hop

“Antisistema” — J Noa & Trooko

“El pana deiby” — Akapellah

“Gohan y Goku” — Arcangel

“Mono” — Tokischa, Kase.O

“Poder” — Lil Supa, Feid & Tru Comers

Mejor canción urbana

“Buenos Términos” — Rauw Alejandro

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap & Daddy Yankee

“Por si mañana no estoy” — Omar Courtz

“Reliquia Do 2T” — Varios artistas

“Yo y tú” — Ovy On The Drums, Quevedo, Beele

Mejor álbum de rock

A la mitad — Beta

Malicia — Mägo De Oz

Ceremonia — 1915

Shine — Fito Páez

La frontera — Viniloversus

Mejor canción de rock

“Destruirse” — Viniloversus

“Ego” — The Warning

“Las fuerzas armadas del amor” — Fito Páez

“Montserrat” — Draco Rosa

“Rojo Profundo” — Dillom

Mejor álbum de pop/rock

Mi año gótico — Emmanuel Horvilleur

Juanesteban — Juanes

Tierra de nadie — La Vida Bohème

Olas de luz — Draco Rosa

Términos & Condiciones — Usted Señálemelo

Mejor canción pop/rock

“Antes de que el mundo se acabe” — Paty Cantú

“Hasta Jesús tuvo un mal día” — CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting

“Hasta que me quede sin voz” — Leiva

“Me levanté de la cama” — Arath Herce

“Ratera” — BRUSES

Mejor álbum de música alternativa

CUERPOS, Vol. 1 — Babasónicos

DESDE EL COMA — BRUSES

FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso

Demian — Teo Planell

LUX (Complete Works) — Rosalía

Mejor canción alternativa

“Ante la duda, baila” — Jorge Drexler

“BUGAMBILIA” — Francisca Valenzuela

“El Reset” — Dante Spinetta

“QUERIDA AMALIA: BRUSES” — BRUSES

“1:30” — Mon Laferte

Mejor álbum de salsa

Invicto — Charlie Cruz

El alma en clave — Luis Enrique

El Relevo — Luis Figueroa

Más que palabras — Grupo Niche

Malportada — Nathy Peluso

Mejor álbum de cumbia/vallenato

Jorgito — Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.

Vallenato Social Club — Gusi

Corazón Ausente — Ke Personajes

El Tiempo Perfecto — Karen Lizarazo

El Último Disco Vol. 1 — Carlos Vives

Mejor álbum de merengue y/o bachata

Música para bailar — Fariana

Todo Llega — Manerra

No era el plan — Gabriel Pagán

Oye Eta Vaina — Covi Quintana

Chula — Techy

Mejor álbum tropical tradicional

Algo nuevo de ayer — Dayhan Díaz

Orgánico — Los Tri-O

Eternamente Omara — Omara Portuondo

Íntimo (En Vivo) — Gilberto Santa Rosa

Cualquiera se enamora — Leoni Torres

Mejor álbum tropical contemporáneo

De amor, sueños y cantares — Jorge Luis Chacín

Indole — Alex Cuba

Antes que el tiempo se vaya — Fonseca

Candela — Greeicy

Color Fania — Niña Pastori

Mejor canción tropical

“Crayola” — Danny Ocean

“Latino” — Yeisy Rojas con Manolito Simonet, Ricardo Amaray

“Nombre y apellido” — Luis Enrique, De La Ghetto

“Realidad-Es” — Grupo Niche

“Todo Llega” — Manerra

Mejor álbum cantautor

Improviso — Djavan

Taracá — Jorge Drexler

Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada

Musas en mi — Arath Herce

FEMME FATALE — Mon Laferte

Mejor canción cantautor

“Dime” — Silvana Estrada

“generación digital” — Joaquina

“Las Palabras” — Jorge Drexler

“Musas en Mi” — Arath Herce

“Temblor y réplica” — Covi Quintana

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Mi suerte es ser Mexicano II — Pepe Aguilar

La Fernández — Camila Fernández

La voz de mi trompeta (50 Años) — Mariachi Sol de México de José Hernández

Bandera Blanca — Christian Nodal

Mejor álbum de música banda

Tequila y Guaro — Luis Ángel “El Flaco”

Piratita — Banda Los Recoditos

Piedras a la Luna — Edén Muñoz

Mejor álbum de música tejana

Mi gran noche - Raphael en la voz de Kevin Aguilar — Kevin Aguilar

3 — Destiny Navaira

Le seguiremos — Jay Pérez

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) — Bobby Pulido

Capítulo 8 — Vilax

Mejor álbum de música norteña

El Mundo es del que se anima — Calibre 50

Gravedad — Duelo

Mis Compas Vol. 2 — Joss Favela

Lo que me falta por llorar — Grupo Frontera

50/50 — Sofi Saar

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

De parte mía — Kakalo

Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma, Tito Double P

Contra Todo — Rivs

Dosis — Xavi

Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia

Mejor canción regional mexicana

“Ese hombre es malo” — Karol G

“Estamos Todos” — Intocable

“No capea” — Xavi, Grupo Frontera

“Ojitos Bellos” — Grupo Frontera

“Osadía” — Edén Muñoz, Cristian Castro

Mejor álbum instrumental

Peregrino — Yamandú Costa, Hermanos Saboya

NOVA — Hamilton de Holanda con Salomão Soares, Thiago Big Rabello

Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas — Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta

La huella de las cuerdas — Berta Rojas

A tribute to Benny Moré and Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta

Mejor álbum folklórico

Concierto de Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) (Live) — Eva Ayllón

La Quinta Esencia — Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco

Cambias mi mundo — Lila Downs

La vida era más corta — Milo J

Candombe (En Vivo, Teatro Solís) — Julieta Rada

Mejor álbum de tango

Neopía — Aníbal Berraute

Somos — Lidia Borda, Ariel Ardit

Fueyerías — Pablo Jaurena

Revolucionario Filarmónico — Quinteto Revolucionario, Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

Le Grand Tango — Quinteto Astor Piazzolla

Mejor álbum de música flamenca

POPULAR — Yerai Cortés

Origen & Revolución — Mercedes Luján

In Illo Tempore — Mayte Martín

José Mercé Canta a Manuel Alejandro — José Mercé

Mejor canción de raíces

“El alma mía” — Silvana Estrada

“El tambor chico” — Jorge Drexler, Rueda De Candombe

“La Puñalá” — Andre

“Spiritual Energies” — Eli Alvarado

“Urano” — Nathasha Bravo, Jorge Glem, Elvis Martínez

Mejor álbum de jazz latino/jazz

Folklore — Caracas Trio

Paco de Lucia — Music For Big Band — Alex Conde

Verve — Lívia Mattos

Gonzalo Plays Pino — Gonzalo Rubalcaba

Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard — Miguel Zenón Quartet

Mejor álbum cristiano (en español)

Tú — Hakuna Group Music

Días Contigo — Majo y Dan

Inquebrantable — Sarai Rivera

Eterno — Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal

Mayday — Alex Zurdo

Mejor álbum cristiano (en portugués)

Primeiro (Ao Vivo) — Ziza Fernandes

Avenida Do Arrependimento — Thalles Roberto

Betel (Ao Vivo) — Eli Soares

O Que Atravessa O Peito — Verboemcarne

Shuv — Victin

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa

Equilibrivm — Anitta

Ludom — Ludom

Antes que a terra acabe — Luedji Luna

BRava — Jenni Mosello

MARINADA vol.01 — Marina Sena

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa

Resistência! Ao Vivo no Circo Voador — Black Pantera

Let It Burn / Deixa Arder — Chico Chico

Rádio Love Nacional — Detonautas

foto em grupo — FOTO EM GRUPO

CARRANCA — Urias

Mejor álbum de música urbana en lengua portuguesa

Novo Testamento — AJULLIACOSTA

FREQUÊNCIA LUNAR — BUDAH

CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? — Don L

Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores — Emicida

Terra Vermelha: Do interior pro interior — Matuto S.A.

Mejor álbum de samba/pagode

50 Anos De Carreira — Leci Brandão

Jessé - As canções de Zeca Pagodinho — Teresa Cristina

Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) — Xande De Pilares

Sentimento — Ferrugem

Quinhão — Mosquito

Mejor álbum de música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña

Criolo, Amaro e Dino — Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago

Vende-se Lembrança — Pedro Emílio

Améfrica — Bia Ferreira

Afim — Zé Ibarra

Eita — Lenine

Mejor álbum de música sertaneja

Fire Arena — Ana Castela

Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) — Simone Mendes

Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) — Lauana Prado

Registro Histórico (Ao Vivo) — Luan Santana

Traia Acústico (Ao Vivo) — Traia Véia

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa

Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir — Carminho

Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) — João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

Até Cansar o Cansaço — Juliana Linhares

Molho Lambão — Psirico

Amor Perene — Zaynara

Mejor canción en lengua portuguesa

“Águas De Um Mar Azul” — Urias

“Memória” — Rosalía, Carminho

“No Vento De Nós” — Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago

“Sua Onda” — Marisa Monte

“Viver e Morrer De Amor Na América Latina” — Johnny Hooker, Ney Matogrosso

Mejor álbum de música latina para niños

Mil Secretos — Cantoalegre, Marta Gómez

¡A Jugar! — Danilo & Chapis

Mardearena — Magdalena Fleitas

Aprendo Jugando — OTA El Hipopotamo

Dinosaurios: Una Travesía Cretácica — Tu Rockcito

Mejor álbum de música clásica

Gabriela Ortiz: Yanga — Alisa Weilerstein; Gustavo Dudamel (Los Angeles Philharmonic)

Odyssey — Gustavo Dudamel (Orquesta Sinfónica Simón Bolívar)

Opus 33 ‘Romantic Cello’ — Gregorio Nieto; Josep Vicent (London Symphony Orchestra)

Sinfonia Em Quadrinhos — Hermeto Pascoal; Tiago Costa (Orquestra Jovem Tom Jobim)

Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes (Live) — Dima Slobodeniouk; Karina Canellakis, Edward Gardner y Dima Slobodeniouk (London Philharmonic Orchestra)

Mejor obra/composición clásica contemporánea

“Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)” — Richard Scofano

“Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra” — Gonzalo Grau

“Raices (Origins) – Live” — Tania León

“Tríptico Sudamericano” — Elodie Bouny

“Yanga” — Gabriela Ortiz

Mejor música para medios visuales

“Amor Animal” — Murci Bouscayrol

La casa de los espíritus (Banda sonora original) — Varios artistas

“Las Muertas” — Fernando Velázquez

Menem (Banda sonora original de Prime Video) — Sergei Grosny

O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) — Mateus Alves, Tomaz Alves Souza

Mejor arreglo

“Juanito Alimaña” — Daniel Barón, Henry Villalobos

“Dando y dando” — Gonzalo Grau

“Sonho Inca” — Rafael Beck, Felipe Montanaro

“A Deriva (Adrift)” — Felipe Salles

“Cazadero’s March” — Teco Cardoso

Mejor diseño de empaque

Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) — Dawn Baillie

Anela — María Blaya Miralles, Maria Elvira Garcia Perez

Florece en el caos — Nicolás Fervenza (No Te Va Gustar)

La huella de las cuerdas — Celeste Prieto (Berta Rojas)

La vida era más corta — Camilo Joaquín Villarruel (Milo J)

Compositor del año

Edgar Barrera

Iván Gámez

Yoel Henriquez

Jenni Mosello

Sara Schell

Mejor ingeniería de grabación para un álbum

Boas Novas — Zeca Veloso

Esgotada — Tiê

Lux (Complete Works) — Rosalía

Marco — Marco Baptista

Taracá — Jorge Drexler

Productor del año

Edgar Barrera

Julio Raposo

Santiago Ruiz “Tatool”

Juan Pablo Vega

Federico Vindver

Mejor video musical versión corta

“10 anos de Castelos & Ruínas” — Bk’

“CHINGONA” — Tamara Flores

“Moleirinha” — Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS, Julio Pereira

“INRI” — Los Tres

“Sauvignon Blanc (Official Video)” — Rosalía

Mejor video musical versión larga

FREE SPIRITS (The Film) — CA7RIEL & Paco Amoroso

Hasta que me quede sin voz — Leiva

Guerras Invisíveis — L7nnon

Back To The Childhood — Maleh

FLAMENCO — Varios Artistas