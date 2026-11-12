    • 12 de noviembre de 2026 - 19:56

    Latin Grammy 2026: horario, dónde ver la gala y la lista completa de nominados con fuerte presencia argentina

    La 27.ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación se celebra este jueves en Las Vegas. CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J, Bizarrap, Fito Páez, Babasónicos y Ke Personajes encabezan la delegación nacional, mientras figuras como Greeicy van por su primera estatuilla.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La 27.ª edición de los Latin Grammy se celebra este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, en una noche que volverá a reunir a las máximas figuras de la música iberoamericana y que cuenta con una fuerte presencia de artistas, compositores y productores argentinos en las principales ternas.

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    La ceremonia premiará a las producciones lanzadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 a lo largo de 60 categorías que abarcan desde el pop, el rock y el género urbano hasta el folklore, el tango, la música tropical y la clásica.

    A qué hora empiezan y dónde ver en vivo los Latin Grammy 2026

    Para el público en la Argentina, la transmisión televisiva y por streaming estará disponible a través de las señales de TNT y HBO Max, con el siguiente cronograma:

    21:00 (hora argentina): Cobertura especial de la alfombra roja con la llegada de los artistas.

    22:00 (hora argentina): Inicio de la gala principal de premiación. (Previamente se realiza la Premiere de los Latin Grammy, donde se entrega la mayor parte de los gramófonos dorados).

    La delegación argentina y el sueño de Greeicy

    La música nacional pisa fuerte tanto en las categorías generales como en los rubros específicos. En Grabación del año, Álbum del año y Canción del año, sobresalen CA7RIEL & Paco Amoroso (nominados incluso junto a Sting) y Milo J. Además, dicen presente Bizarrap (junto a Daddy Yankee), Trueno, Fito Páez, Dillom, Babasónicos, Emmanuel Horvilleur, Usted Señálemelo, Dante Spinetta, Peces Raros, 1915, Nathy Peluso, Yami Safdie, Ke Personajes y Magdalena Fleitas.

    El tango también cuenta con representación nacional de la mano de Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla, mientras que detrás de consola destacan productores y compositores argentinos como Rafa Arcaute, Federico Vindver, Santiago Alvarado y Santiago Ruiz “Tatool”.

    Por otra parte, una de las historias emotivas de la previa tiene como protagonista a la colombiana Greeicy, quien compite por primera vez por un gramófono en la terna Mejor álbum tropical contemporáneo gracias a su disco Candela. La artista compartió en sus redes sociales el íntimo momento en el que su pareja, el cantante Mike Bahía, le comunicó la nominación mientras bañaba a su hijo Kai, de cuatro años, destacando luego todo el esfuerzo y aprendizaje detrás del proyecto.

    Todos los nominados a los Latin Grammy 2026

    Grabación del año

    “Ha Ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso

    “¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler

    “Dime” — Silvana Estrada

    “O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto

    “Coleccionando Heridas” — KAROL G, Marco Antonio Solís

    “Femme Fatale” — Mon Laferte

    “Desde que te tengo” — Carín León

    “Niño” — Milo J

    “La perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

    “Alma” — Elena Rose

    Álbum del año

    EQUILIBRIVM — Anitta

    FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso

    Taracá — Jorge Drexler

    Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada

    Tropicoqueta — KAROL G

    FEMME FATALE — Mon Laferte

    MUDA — Carín León

    La vida era más corta — Milo J

    ¿Dónde es el after? — Rawayana

    LUX (Complete Works) — Rosalía

    Canción del año

    “Coleccionando heridas” — Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño, KAROL G (KAROL G, Marco Antonio Solís)

    “¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler, Mauro (Jorge Drexler)

    “Dime” — Silvana Estrada (Silvana Estrada)

    “Femme Fatale” — Mon Laferte (Mon Laferte)

    “Hasta Jesús tuvo un mal día” — Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)

    “Humano” — Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia, Vivir Quintana (Juanes, Vivir Quintana)

    “La Perla” — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)

    “Mi gran amor” — Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón, Carlos Santana (Santana con Becky G)

    “Nilo” — Massimo Giovanardi, Zanna (Zanna)

    “Solifican12” — Santiago Alvarado, Milo J, Santiago Ruiz (Milo J)

    Mejor nuevo artista

    Delilah

    FABIAN

    Loulu Gilberto

    Arath Herce

    Macario Martínez

    maye

    Sofia Monroy

    Kendall Peña

    Dora Sanches

    ARIA VEGA

    Zeca Veloso

    Mejor álbum pop contemporáneo

    KM0 — Pablo Alborán

    Instrucciones para ser feliz — Monsieur Periné

    (Enamorada) — nic

    Todo puede convertirse en canción — Debi Nova

    ¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz

    Mejor álbum pop tradicional

    Amorío — Esteman, Daniela Spalla

    Puerta Abierta — Kany García

    Yo Canto 2 — Laura Pausini

    TQ+ — Reik

    Querida yo — Yami Safdie

    Mejor canción pop

    “A la niña que fui” — Kany García

    “Amarillo” — Joaquina

    “(favorito)” — nic

    “La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

    “Melancolía” — Mon Laferte

    Mejor interpretación de música electrónica

    “Beto’s Horns - Fred Remix” — CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..

    “Armándola de pedo” — Kinky

    “Circular” — Peces Raros con Nick Warren

    “Motopirueta” — Soucream, Mazzarri

    “III. Ojalá! - Bronquio Remix” — Violeta, Bronquio

    Mejor interpretación urbana

    “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap, Daddy Yankee

    “La Villa” — Ryan Castro, Kapo, Gangsta

    “Se Lo Juro Mor” — Feid

    “Dile Luna” — Karol G con Eddy Lover

    “Gil” — Milo J con Trueno

    Mejor interpretación de reggaetón

    “Contrabando” — Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow

    “Choque” — Bad Gyal, Chencho Corleone

    “Verano Rosa” — Karol G con Feid

    “Una Aventura” — Ozuna

    “Uñas afiladas” — Sofía Reyes, Luísa Sonza

    Mejor álbum de música urbana

    Más cara — Bad Gyal

    Omerta — J Balvin, Ryan Castro

    Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle

    Tropicoqueta — Karol G

    Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko

    Mejor canción de rap/hip hop

    “Antisistema” — J Noa & Trooko

    “El pana deiby” — Akapellah

    “Gohan y Goku” — Arcangel

    “Mono” — Tokischa, Kase.O

    “Poder” — Lil Supa, Feid & Tru Comers

    Mejor canción urbana

    “Buenos Términos” — Rauw Alejandro

    “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap & Daddy Yankee

    “Por si mañana no estoy” — Omar Courtz

    “Reliquia Do 2T” — Varios artistas

    “Yo y tú” — Ovy On The Drums, Quevedo, Beele

    Mejor álbum de rock

    A la mitad — Beta

    Malicia — Mägo De Oz

    Ceremonia — 1915

    Shine — Fito Páez

    La frontera — Viniloversus

    Mejor canción de rock

    “Destruirse” — Viniloversus

    “Ego” — The Warning

    “Las fuerzas armadas del amor” — Fito Páez

    “Montserrat” — Draco Rosa

    “Rojo Profundo” — Dillom

    Mejor álbum de pop/rock

    Mi año gótico — Emmanuel Horvilleur

    Juanesteban — Juanes

    Tierra de nadie — La Vida Bohème

    Olas de luz — Draco Rosa

    Términos & Condiciones — Usted Señálemelo

    Mejor canción pop/rock

    “Antes de que el mundo se acabe” — Paty Cantú

    “Hasta Jesús tuvo un mal día” — CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting

    “Hasta que me quede sin voz” — Leiva

    “Me levanté de la cama” — Arath Herce

    “Ratera” — BRUSES

    Mejor álbum de música alternativa

    CUERPOS, Vol. 1 — Babasónicos

    DESDE EL COMA — BRUSES

    FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso

    Demian — Teo Planell

    LUX (Complete Works) — Rosalía

    Mejor canción alternativa

    “Ante la duda, baila” — Jorge Drexler

    “BUGAMBILIA” — Francisca Valenzuela

    “El Reset” — Dante Spinetta

    “QUERIDA AMALIA: BRUSES” — BRUSES

    “1:30” — Mon Laferte

    Mejor álbum de salsa

    Invicto — Charlie Cruz

    El alma en clave — Luis Enrique

    El Relevo — Luis Figueroa

    Más que palabras — Grupo Niche

    Malportada — Nathy Peluso

    Mejor álbum de cumbia/vallenato

    Jorgito — Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.

    Vallenato Social Club — Gusi

    Corazón Ausente — Ke Personajes

    El Tiempo Perfecto — Karen Lizarazo

    El Último Disco Vol. 1 — Carlos Vives

    Mejor álbum de merengue y/o bachata

    Música para bailar — Fariana

    Todo Llega — Manerra

    No era el plan — Gabriel Pagán

    Oye Eta Vaina — Covi Quintana

    Chula — Techy

    Mejor álbum tropical tradicional

    Algo nuevo de ayer — Dayhan Díaz

    Orgánico — Los Tri-O

    Eternamente Omara — Omara Portuondo

    Íntimo (En Vivo) — Gilberto Santa Rosa

    Cualquiera se enamora — Leoni Torres

    Mejor álbum tropical contemporáneo

    De amor, sueños y cantares — Jorge Luis Chacín

    Indole — Alex Cuba

    Antes que el tiempo se vaya — Fonseca

    Candela — Greeicy

    Color Fania — Niña Pastori

    Mejor canción tropical

    “Crayola” — Danny Ocean

    “Latino” — Yeisy Rojas con Manolito Simonet, Ricardo Amaray

    “Nombre y apellido” — Luis Enrique, De La Ghetto

    “Realidad-Es” — Grupo Niche

    “Todo Llega” — Manerra

    Mejor álbum cantautor

    Improviso — Djavan

    Taracá — Jorge Drexler

    Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada

    Musas en mi — Arath Herce

    FEMME FATALE — Mon Laferte

    Mejor canción cantautor

    “Dime” — Silvana Estrada

    “generación digital” — Joaquina

    “Las Palabras” — Jorge Drexler

    “Musas en Mi” — Arath Herce

    “Temblor y réplica” — Covi Quintana

    Mejor álbum de música ranchera/mariachi

    Mi suerte es ser Mexicano II — Pepe Aguilar

    La Fernández — Camila Fernández

    La voz de mi trompeta (50 Años) — Mariachi Sol de México de José Hernández

    Bandera Blanca — Christian Nodal

    Mejor álbum de música banda

    Tequila y Guaro — Luis Ángel “El Flaco”

    Piratita — Banda Los Recoditos

    Piedras a la Luna — Edén Muñoz

    Mejor álbum de música tejana

    Mi gran noche - Raphael en la voz de Kevin Aguilar — Kevin Aguilar

    3 — Destiny Navaira

    Le seguiremos — Jay Pérez

    Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) — Bobby Pulido

    Capítulo 8 — Vilax

    Mejor álbum de música norteña

    El Mundo es del que se anima — Calibre 50

    Gravedad — Duelo

    Mis Compas Vol. 2 — Joss Favela

    Lo que me falta por llorar — Grupo Frontera

    50/50 — Sofi Saar

    Mejor álbum de música mexicana contemporánea

    De parte mía — Kakalo

    Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma, Tito Double P

    Contra Todo — Rivs

    Dosis — Xavi

    Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia

    Mejor canción regional mexicana

    “Ese hombre es malo” — Karol G

    “Estamos Todos” — Intocable

    “No capea” — Xavi, Grupo Frontera

    “Ojitos Bellos” — Grupo Frontera

    “Osadía” — Edén Muñoz, Cristian Castro

    Mejor álbum instrumental

    Peregrino — Yamandú Costa, Hermanos Saboya

    NOVA — Hamilton de Holanda con Salomão Soares, Thiago Big Rabello

    Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas — Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta

    La huella de las cuerdas — Berta Rojas

    A tribute to Benny Moré and Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta

    Mejor álbum folklórico

    Concierto de Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) (Live) — Eva Ayllón

    La Quinta Esencia — Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco

    Cambias mi mundo — Lila Downs

    La vida era más corta — Milo J

    Candombe (En Vivo, Teatro Solís) — Julieta Rada

    Mejor álbum de tango

    Neopía — Aníbal Berraute

    Somos — Lidia Borda, Ariel Ardit

    Fueyerías — Pablo Jaurena

    Revolucionario Filarmónico — Quinteto Revolucionario, Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

    Le Grand Tango — Quinteto Astor Piazzolla

    Mejor álbum de música flamenca

    POPULAR — Yerai Cortés

    Origen & Revolución — Mercedes Luján

    In Illo Tempore — Mayte Martín

    José Mercé Canta a Manuel Alejandro — José Mercé

    Mejor canción de raíces

    “El alma mía” — Silvana Estrada

    “El tambor chico” — Jorge Drexler, Rueda De Candombe

    “La Puñalá” — Andre

    “Spiritual Energies” — Eli Alvarado

    “Urano” — Nathasha Bravo, Jorge Glem, Elvis Martínez

    Mejor álbum de jazz latino/jazz

    Folklore — Caracas Trio

    Paco de Lucia — Music For Big Band — Alex Conde

    Verve — Lívia Mattos

    Gonzalo Plays Pino — Gonzalo Rubalcaba

    Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard — Miguel Zenón Quartet

    Mejor álbum cristiano (en español)

    Tú — Hakuna Group Music

    Días Contigo — Majo y Dan

    Inquebrantable — Sarai Rivera

    Eterno — Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal

    Mayday — Alex Zurdo

    Mejor álbum cristiano (en portugués)

    Primeiro (Ao Vivo) — Ziza Fernandes

    Avenida Do Arrependimento — Thalles Roberto

    Betel (Ao Vivo) — Eli Soares

    O Que Atravessa O Peito — Verboemcarne

    Shuv — Victin

    Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa

    Equilibrivm — Anitta

    Ludom — Ludom

    Antes que a terra acabe — Luedji Luna

    BRava — Jenni Mosello

    MARINADA vol.01 — Marina Sena

    Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa

    Resistência! Ao Vivo no Circo Voador — Black Pantera

    Let It Burn / Deixa Arder — Chico Chico

    Rádio Love Nacional — Detonautas

    foto em grupo — FOTO EM GRUPO

    CARRANCA — Urias

    Mejor álbum de música urbana en lengua portuguesa

    Novo Testamento — AJULLIACOSTA

    FREQUÊNCIA LUNAR — BUDAH

    CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? — Don L

    Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores — Emicida

    Terra Vermelha: Do interior pro interior — Matuto S.A.

    Mejor álbum de samba/pagode

    50 Anos De Carreira — Leci Brandão

    Jessé - As canções de Zeca Pagodinho — Teresa Cristina

    Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) — Xande De Pilares

    Sentimento — Ferrugem

    Quinhão — Mosquito

    Mejor álbum de música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña

    Criolo, Amaro e Dino — Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago

    Vende-se Lembrança — Pedro Emílio

    Améfrica — Bia Ferreira

    Afim — Zé Ibarra

    Eita — Lenine

    Mejor álbum de música sertaneja

    Fire Arena — Ana Castela

    Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) — Simone Mendes

    Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) — Lauana Prado

    Registro Histórico (Ao Vivo) — Luan Santana

    Traia Acústico (Ao Vivo) — Traia Véia

    Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa

    Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir — Carminho

    Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) — João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

    Até Cansar o Cansaço — Juliana Linhares

    Molho Lambão — Psirico

    Amor Perene — Zaynara

    Mejor canción en lengua portuguesa

    “Águas De Um Mar Azul” — Urias

    “Memória” — Rosalía, Carminho

    “No Vento De Nós” — Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago

    “Sua Onda” — Marisa Monte

    “Viver e Morrer De Amor Na América Latina” — Johnny Hooker, Ney Matogrosso

    Mejor álbum de música latina para niños

    Mil Secretos — Cantoalegre, Marta Gómez

    ¡A Jugar! — Danilo & Chapis

    Mardearena — Magdalena Fleitas

    Aprendo Jugando — OTA El Hipopotamo

    Dinosaurios: Una Travesía Cretácica — Tu Rockcito

    Mejor álbum de música clásica

    Gabriela Ortiz: Yanga — Alisa Weilerstein; Gustavo Dudamel (Los Angeles Philharmonic)

    Odyssey — Gustavo Dudamel (Orquesta Sinfónica Simón Bolívar)

    Opus 33 ‘Romantic Cello’ — Gregorio Nieto; Josep Vicent (London Symphony Orchestra)

    Sinfonia Em Quadrinhos — Hermeto Pascoal; Tiago Costa (Orquestra Jovem Tom Jobim)

    Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes (Live) — Dima Slobodeniouk; Karina Canellakis, Edward Gardner y Dima Slobodeniouk (London Philharmonic Orchestra)

    Mejor obra/composición clásica contemporánea

    “Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)” — Richard Scofano

    “Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra” — Gonzalo Grau

    “Raices (Origins) – Live” — Tania León

    “Tríptico Sudamericano” — Elodie Bouny

    “Yanga” — Gabriela Ortiz

    Mejor música para medios visuales

    “Amor Animal” — Murci Bouscayrol

    La casa de los espíritus (Banda sonora original) — Varios artistas

    “Las Muertas” — Fernando Velázquez

    Menem (Banda sonora original de Prime Video) — Sergei Grosny

    O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) — Mateus Alves, Tomaz Alves Souza

    Mejor arreglo

    “Juanito Alimaña” — Daniel Barón, Henry Villalobos

    “Dando y dando” — Gonzalo Grau

    “Sonho Inca” — Rafael Beck, Felipe Montanaro

    “A Deriva (Adrift)” — Felipe Salles

    “Cazadero’s March” — Teco Cardoso

    Mejor diseño de empaque

    Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) — Dawn Baillie

    Anela — María Blaya Miralles, Maria Elvira Garcia Perez

    Florece en el caos — Nicolás Fervenza (No Te Va Gustar)

    La huella de las cuerdas — Celeste Prieto (Berta Rojas)

    La vida era más corta — Camilo Joaquín Villarruel (Milo J)

    Compositor del año

    Edgar Barrera

    Iván Gámez

    Yoel Henriquez

    Jenni Mosello

    Sara Schell

    Mejor ingeniería de grabación para un álbum

    Boas Novas — Zeca Veloso

    Esgotada — Tiê

    Lux (Complete Works) — Rosalía

    Marco — Marco Baptista

    Taracá — Jorge Drexler

    Productor del año

    Edgar Barrera

    Julio Raposo

    Santiago Ruiz “Tatool”

    Juan Pablo Vega

    Federico Vindver

    Mejor video musical versión corta

    “10 anos de Castelos & Ruínas” — Bk’

    “CHINGONA” — Tamara Flores

    “Moleirinha” — Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS, Julio Pereira

    “INRI” — Los Tres

    “Sauvignon Blanc (Official Video)” — Rosalía

    Mejor video musical versión larga

    FREE SPIRITS (The Film) — CA7RIEL & Paco Amoroso

    Hasta que me quede sin voz — Leiva

    Guerras Invisíveis — L7nnon

    Back To The Childhood — Maleh

    FLAMENCO — Varios Artistas

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