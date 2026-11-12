Latin Grammy 2026: horario, dónde ver la gala y la lista completa de nominados con fuerte presencia argentina

La delegación argentina y el sueño de Greeicy
La música nacional pisa fuerte tanto en las categorías generales como en los rubros específicos. En Grabación del año, Álbum del año y Canción del año, sobresalen CA7RIEL & Paco Amoroso (nominados incluso junto a Sting) y Milo J. Además, dicen presente Bizarrap (junto a Daddy Yankee), Trueno, Fito Páez, Dillom, Babasónicos, Emmanuel Horvilleur, Usted Señálemelo, Dante Spinetta, Peces Raros, 1915, Nathy Peluso, Yami Safdie, Ke Personajes y Magdalena Fleitas.
El tango también cuenta con representación nacional de la mano de Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla, mientras que detrás de consola destacan productores y compositores argentinos como Rafa Arcaute, Federico Vindver, Santiago Alvarado y Santiago Ruiz “Tatool”.
Por otra parte, una de las historias emotivas de la previa tiene como protagonista a la colombiana Greeicy, quien compite por primera vez por un gramófono en la terna Mejor álbum tropical contemporáneo gracias a su disco Candela. La artista compartió en sus redes sociales el íntimo momento en el que su pareja, el cantante Mike Bahía, le comunicó la nominación mientras bañaba a su hijo Kai, de cuatro años, destacando luego todo el esfuerzo y aprendizaje detrás del proyecto.
Todos los nominados a los Latin Grammy 2026
Grabación del año
“Ha Ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso
“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler
“Dime” — Silvana Estrada
“O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto
“Coleccionando Heridas” — KAROL G, Marco Antonio Solís
“Femme Fatale” — Mon Laferte
“Desde que te tengo” — Carín León
“Niño” — Milo J
“La perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia
“Alma” — Elena Rose
Álbum del año
EQUILIBRIVM — Anitta
FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso
Taracá — Jorge Drexler
Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada
Tropicoqueta — KAROL G
FEMME FATALE — Mon Laferte
MUDA — Carín León
La vida era más corta — Milo J
¿Dónde es el after? — Rawayana
LUX (Complete Works) — Rosalía
Canción del año
“Coleccionando heridas” — Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño, KAROL G (KAROL G, Marco Antonio Solís)
“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler, Mauro (Jorge Drexler)
“Dime” — Silvana Estrada (Silvana Estrada)
“Femme Fatale” — Mon Laferte (Mon Laferte)
“Hasta Jesús tuvo un mal día” — Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)
“Humano” — Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia, Vivir Quintana (Juanes, Vivir Quintana)
“La Perla” — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)
“Mi gran amor” — Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón, Carlos Santana (Santana con Becky G)
“Nilo” — Massimo Giovanardi, Zanna (Zanna)
“Solifican12” — Santiago Alvarado, Milo J, Santiago Ruiz (Milo J)
Mejor nuevo artista
Delilah
FABIAN
Loulu Gilberto
Arath Herce
Macario Martínez
maye
Sofia Monroy
Kendall Peña
Dora Sanches
ARIA VEGA
Zeca Veloso
Mejor álbum pop contemporáneo
KM0 — Pablo Alborán
Instrucciones para ser feliz — Monsieur Periné
(Enamorada) — nic
Todo puede convertirse en canción — Debi Nova
¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz
Mejor álbum pop tradicional
Amorío — Esteman, Daniela Spalla
Puerta Abierta — Kany García
Yo Canto 2 — Laura Pausini
TQ+ — Reik
Querida yo — Yami Safdie
Mejor canción pop
“A la niña que fui” — Kany García
“Amarillo” — Joaquina
“(favorito)” — nic
“La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia
“Melancolía” — Mon Laferte
Mejor interpretación de música electrónica
“Beto’s Horns - Fred Remix” — CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..
“Armándola de pedo” — Kinky
“Circular” — Peces Raros con Nick Warren
“Motopirueta” — Soucream, Mazzarri
“III. Ojalá! - Bronquio Remix” — Violeta, Bronquio
Mejor interpretación urbana
“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap, Daddy Yankee
“La Villa” — Ryan Castro, Kapo, Gangsta
“Se Lo Juro Mor” — Feid
“Dile Luna” — Karol G con Eddy Lover
“Gil” — Milo J con Trueno
Mejor interpretación de reggaetón
“Contrabando” — Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow
“Choque” — Bad Gyal, Chencho Corleone
“Verano Rosa” — Karol G con Feid
“Una Aventura” — Ozuna
“Uñas afiladas” — Sofía Reyes, Luísa Sonza
Mejor álbum de música urbana
Más cara — Bad Gyal
Omerta — J Balvin, Ryan Castro
Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle
Tropicoqueta — Karol G
Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko
Mejor canción de rap/hip hop
“Antisistema” — J Noa & Trooko
“El pana deiby” — Akapellah
“Gohan y Goku” — Arcangel
“Mono” — Tokischa, Kase.O
“Poder” — Lil Supa, Feid & Tru Comers
Mejor canción urbana
“Buenos Términos” — Rauw Alejandro
“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap & Daddy Yankee
“Por si mañana no estoy” — Omar Courtz
“Reliquia Do 2T” — Varios artistas
“Yo y tú” — Ovy On The Drums, Quevedo, Beele
Mejor álbum de rock
A la mitad — Beta
Malicia — Mägo De Oz
Ceremonia — 1915
Shine — Fito Páez
La frontera — Viniloversus
Mejor canción de rock
“Destruirse” — Viniloversus
“Ego” — The Warning
“Las fuerzas armadas del amor” — Fito Páez
“Montserrat” — Draco Rosa
“Rojo Profundo” — Dillom
Mejor álbum de pop/rock
Mi año gótico — Emmanuel Horvilleur
Juanesteban — Juanes
Tierra de nadie — La Vida Bohème
Olas de luz — Draco Rosa
Términos & Condiciones — Usted Señálemelo
Mejor canción pop/rock
“Antes de que el mundo se acabe” — Paty Cantú
“Hasta Jesús tuvo un mal día” — CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting
“Hasta que me quede sin voz” — Leiva
“Me levanté de la cama” — Arath Herce
“Ratera” — BRUSES
Mejor álbum de música alternativa
CUERPOS, Vol. 1 — Babasónicos
DESDE EL COMA — BRUSES
FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso
Demian — Teo Planell
LUX (Complete Works) — Rosalía
Mejor canción alternativa
“Ante la duda, baila” — Jorge Drexler
“BUGAMBILIA” — Francisca Valenzuela
“El Reset” — Dante Spinetta
“QUERIDA AMALIA: BRUSES” — BRUSES
“1:30” — Mon Laferte
Mejor álbum de salsa
Invicto — Charlie Cruz
El alma en clave — Luis Enrique
El Relevo — Luis Figueroa
Más que palabras — Grupo Niche
Malportada — Nathy Peluso
Mejor álbum de cumbia/vallenato
Jorgito — Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.
Vallenato Social Club — Gusi
Corazón Ausente — Ke Personajes
El Tiempo Perfecto — Karen Lizarazo
El Último Disco Vol. 1 — Carlos Vives
Mejor álbum de merengue y/o bachata
Música para bailar — Fariana
Todo Llega — Manerra
No era el plan — Gabriel Pagán
Oye Eta Vaina — Covi Quintana
Chula — Techy
Mejor álbum tropical tradicional
Algo nuevo de ayer — Dayhan Díaz
Orgánico — Los Tri-O
Eternamente Omara — Omara Portuondo
Íntimo (En Vivo) — Gilberto Santa Rosa
Cualquiera se enamora — Leoni Torres
Mejor álbum tropical contemporáneo
De amor, sueños y cantares — Jorge Luis Chacín
Indole — Alex Cuba
Antes que el tiempo se vaya — Fonseca
Candela — Greeicy
Color Fania — Niña Pastori
Mejor canción tropical
“Crayola” — Danny Ocean
“Latino” — Yeisy Rojas con Manolito Simonet, Ricardo Amaray
“Nombre y apellido” — Luis Enrique, De La Ghetto
“Realidad-Es” — Grupo Niche
“Todo Llega” — Manerra
Mejor álbum cantautor
Improviso — Djavan
Taracá — Jorge Drexler
Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada
Musas en mi — Arath Herce
FEMME FATALE — Mon Laferte
Mejor canción cantautor
“Dime” — Silvana Estrada
“generación digital” — Joaquina
“Las Palabras” — Jorge Drexler
“Musas en Mi” — Arath Herce
“Temblor y réplica” — Covi Quintana
Mejor álbum de música ranchera/mariachi
Mi suerte es ser Mexicano II — Pepe Aguilar
La Fernández — Camila Fernández
La voz de mi trompeta (50 Años) — Mariachi Sol de México de José Hernández
Bandera Blanca — Christian Nodal
Mejor álbum de música banda
Tequila y Guaro — Luis Ángel “El Flaco”
Piratita — Banda Los Recoditos
Piedras a la Luna — Edén Muñoz
Mejor álbum de música tejana
Mi gran noche - Raphael en la voz de Kevin Aguilar — Kevin Aguilar
3 — Destiny Navaira
Le seguiremos — Jay Pérez
Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) — Bobby Pulido
Capítulo 8 — Vilax
Mejor álbum de música norteña
El Mundo es del que se anima — Calibre 50
Gravedad — Duelo
Mis Compas Vol. 2 — Joss Favela
Lo que me falta por llorar — Grupo Frontera
50/50 — Sofi Saar
Mejor álbum de música mexicana contemporánea
De parte mía — Kakalo
Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma, Tito Double P
Contra Todo — Rivs
Dosis — Xavi
Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia
Mejor canción regional mexicana
“Ese hombre es malo” — Karol G
“Estamos Todos” — Intocable
“No capea” — Xavi, Grupo Frontera
“Ojitos Bellos” — Grupo Frontera
“Osadía” — Edén Muñoz, Cristian Castro
Mejor álbum instrumental
Peregrino — Yamandú Costa, Hermanos Saboya
NOVA — Hamilton de Holanda con Salomão Soares, Thiago Big Rabello
Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas — Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta
La huella de las cuerdas — Berta Rojas
A tribute to Benny Moré and Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta
Mejor álbum folklórico
Concierto de Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) (Live) — Eva Ayllón
La Quinta Esencia — Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
Cambias mi mundo — Lila Downs
La vida era más corta — Milo J
Candombe (En Vivo, Teatro Solís) — Julieta Rada
Mejor álbum de tango
Neopía — Aníbal Berraute
Somos — Lidia Borda, Ariel Ardit
Fueyerías — Pablo Jaurena
Revolucionario Filarmónico — Quinteto Revolucionario, Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
Le Grand Tango — Quinteto Astor Piazzolla
Mejor álbum de música flamenca
POPULAR — Yerai Cortés
Origen & Revolución — Mercedes Luján
In Illo Tempore — Mayte Martín
José Mercé Canta a Manuel Alejandro — José Mercé
Mejor canción de raíces
“El alma mía” — Silvana Estrada
“El tambor chico” — Jorge Drexler, Rueda De Candombe
“La Puñalá” — Andre
“Spiritual Energies” — Eli Alvarado
“Urano” — Nathasha Bravo, Jorge Glem, Elvis Martínez
Mejor álbum de jazz latino/jazz
Folklore — Caracas Trio
Paco de Lucia — Music For Big Band — Alex Conde
Verve — Lívia Mattos
Gonzalo Plays Pino — Gonzalo Rubalcaba
Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard — Miguel Zenón Quartet
Mejor álbum cristiano (en español)
Tú — Hakuna Group Music
Días Contigo — Majo y Dan
Inquebrantable — Sarai Rivera
Eterno — Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal
Mayday — Alex Zurdo
Mejor álbum cristiano (en portugués)
Primeiro (Ao Vivo) — Ziza Fernandes
Avenida Do Arrependimento — Thalles Roberto
Betel (Ao Vivo) — Eli Soares
O Que Atravessa O Peito — Verboemcarne
Shuv — Victin
Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa
Equilibrivm — Anitta
Ludom — Ludom
Antes que a terra acabe — Luedji Luna
BRava — Jenni Mosello
MARINADA vol.01 — Marina Sena
Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa
Resistência! Ao Vivo no Circo Voador — Black Pantera
Let It Burn / Deixa Arder — Chico Chico
Rádio Love Nacional — Detonautas
foto em grupo — FOTO EM GRUPO
CARRANCA — Urias
Mejor álbum de música urbana en lengua portuguesa
Novo Testamento — AJULLIACOSTA
FREQUÊNCIA LUNAR — BUDAH
CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? — Don L
Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores — Emicida
Terra Vermelha: Do interior pro interior — Matuto S.A.
Mejor álbum de samba/pagode
50 Anos De Carreira — Leci Brandão
Jessé - As canções de Zeca Pagodinho — Teresa Cristina
Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) — Xande De Pilares
Sentimento — Ferrugem
Quinhão — Mosquito
Mejor álbum de música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña
Criolo, Amaro e Dino — Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago
Vende-se Lembrança — Pedro Emílio
Améfrica — Bia Ferreira
Afim — Zé Ibarra
Eita — Lenine
Mejor álbum de música sertaneja
Fire Arena — Ana Castela
Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) — Simone Mendes
Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) — Lauana Prado
Registro Histórico (Ao Vivo) — Luan Santana
Traia Acústico (Ao Vivo) — Traia Véia
Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa
Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir — Carminho
Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) — João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
Até Cansar o Cansaço — Juliana Linhares
Molho Lambão — Psirico
Amor Perene — Zaynara
Mejor canción en lengua portuguesa
“Águas De Um Mar Azul” — Urias
“Memória” — Rosalía, Carminho
“No Vento De Nós” — Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago
“Sua Onda” — Marisa Monte
“Viver e Morrer De Amor Na América Latina” — Johnny Hooker, Ney Matogrosso
Mejor álbum de música latina para niños
Mil Secretos — Cantoalegre, Marta Gómez
¡A Jugar! — Danilo & Chapis
Mardearena — Magdalena Fleitas
Aprendo Jugando — OTA El Hipopotamo
Dinosaurios: Una Travesía Cretácica — Tu Rockcito
Mejor álbum de música clásica
Gabriela Ortiz: Yanga — Alisa Weilerstein; Gustavo Dudamel (Los Angeles Philharmonic)
Odyssey — Gustavo Dudamel (Orquesta Sinfónica Simón Bolívar)
Opus 33 ‘Romantic Cello’ — Gregorio Nieto; Josep Vicent (London Symphony Orchestra)
Sinfonia Em Quadrinhos — Hermeto Pascoal; Tiago Costa (Orquestra Jovem Tom Jobim)
Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes (Live) — Dima Slobodeniouk; Karina Canellakis, Edward Gardner y Dima Slobodeniouk (London Philharmonic Orchestra)
Mejor obra/composición clásica contemporánea
“Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)” — Richard Scofano
“Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra” — Gonzalo Grau
“Raices (Origins) – Live” — Tania León
“Tríptico Sudamericano” — Elodie Bouny
“Yanga” — Gabriela Ortiz
Mejor música para medios visuales
“Amor Animal” — Murci Bouscayrol
La casa de los espíritus (Banda sonora original) — Varios artistas
“Las Muertas” — Fernando Velázquez
Menem (Banda sonora original de Prime Video) — Sergei Grosny
O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) — Mateus Alves, Tomaz Alves Souza
Mejor arreglo
“Juanito Alimaña” — Daniel Barón, Henry Villalobos
“Dando y dando” — Gonzalo Grau
“Sonho Inca” — Rafael Beck, Felipe Montanaro
“A Deriva (Adrift)” — Felipe Salles
“Cazadero’s March” — Teco Cardoso
Mejor diseño de empaque
Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) — Dawn Baillie
Anela — María Blaya Miralles, Maria Elvira Garcia Perez
Florece en el caos — Nicolás Fervenza (No Te Va Gustar)
La huella de las cuerdas — Celeste Prieto (Berta Rojas)
La vida era más corta — Camilo Joaquín Villarruel (Milo J)
Compositor del año
Edgar Barrera
Iván Gámez
Yoel Henriquez
Jenni Mosello
Sara Schell
Mejor ingeniería de grabación para un álbum
Boas Novas — Zeca Veloso
Esgotada — Tiê
Lux (Complete Works) — Rosalía
Marco — Marco Baptista
Taracá — Jorge Drexler
Productor del año
Edgar Barrera
Julio Raposo
Santiago Ruiz “Tatool”
Juan Pablo Vega
Federico Vindver
Mejor video musical versión corta
“10 anos de Castelos & Ruínas” — Bk’
“CHINGONA” — Tamara Flores
“Moleirinha” — Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS, Julio Pereira
“INRI” — Los Tres
“Sauvignon Blanc (Official Video)” — Rosalía
Mejor video musical versión larga
FREE SPIRITS (The Film) — CA7RIEL & Paco Amoroso
Hasta que me quede sin voz — Leiva
Guerras Invisíveis — L7nnon
Back To The Childhood — Maleh
FLAMENCO — Varios Artistas