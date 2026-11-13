Cerati eterno: el disco que marcó su cumbre solista cumple 20 años y vuelve renovado

Con audio remasterizado, arte renovado y el video de Crimen en alta definición, "Ahí Vamos" ya está disponible en plataformas, CD y vinilo.

El icónico cuarto álbum de estudio de Gustavo Cerati, una obra maestra que redefinió el sonido del rock latinoamericano en 2006, celebra su 20° aniversario con un esperado relanzamiento internacional, que renueva tanto su calidad sonora como su universo visual en las principales plataformas y formatos físicos de colección.

El lanzamiento Dos décadas después de su lanzamiento original, el aclamado repertorio del exlíder de Soda Stereo regresa al centro de la escena musical gracias a una edición especial impulsada por Sony Music. Este flamante relanzamiento llegó a las plataformas digitales ayer y desde hoy viernes se encuentra disponible en CD y vinilo, en el marco de la celebración "La Noche de las Disquerías" en Argentina.

La actualización técnica estuvo a cargo del prestigioso ingeniero Adam Ayan, quien trabajó bajo la atenta supervisión de Tweety González y Héctor Castillo. Los especialistas lograron optimizar el balance tonal, la definición de agudos y el rango dinámico del material original, adaptándolo a los estándares actuales de audio sin perder la potencia cruda ni la esencia visceral que convirtieron a canciones como Crimen, Adiós o Lago en el cielo en verdaderos himnos generacionales.

En paralelo, el apartado estético también sufrió una profunda transformación. Ezequiel de San Pablo, responsable del diseño original, rediseñó el arte gráfico para convertir el empaque físico en un objeto de colección que expande el concepto visual de aquella época.

Asimismo, los fanáticos pueden disfrutar por primera vez en alta definición del videoclip oficial de Crimen, un documento histórico dirigido por Joaquín Cambre que finalmente se exhibe con la calidad cinematográfica con la que fue grabado en dos mil seis.