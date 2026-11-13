Artistas argentinos brillaron en los Latin Grammy 2026 con múltiples premios

Milo J, CA7RIEL y Paco Amoroso, Bizarrap y Fito Páez fueron algunos de los artistas argentinos galardonados en la ceremonia de los Premios Grammy Latinos.

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La 27ª edición de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas celebró la música latina con una destacada presencia de artistas argentinos. Tras un año de éxitos, la delegación nacional cosechó múltiples estatuillas en categorías que abarcaron desde la electrónica y el género urbano hasta el tango y el rock.

Triunfos históricos en los Premios Grammy Latinos CA7RIEL & Paco Amoroso recibieron dos premios importantes: Mejor Interpretación de Música Electrónica por su colaboración con Fred again.. titulada “Beto’s Horns - Fred Remix”, y Mejor video musical versión larga por “FREE SPIRITS (The Film)”. Al subir al escenario, expresaron gratitud y sorpresa por el reconocimiento.

Milo J, con tan solo 19 años, fue una de las figuras de la noche al alzarse con cuatro galardones. Ganó en Mejor Diseño de Empaque, Mejor Interpretación Urbana por el tema “Gil” junto a Trueno, y dos premios por su álbum “La Vida Era Más Corta”, incluyendo Mejor Álbum Folklórico. En sus discursos, el joven artista destacó la importancia del mensaje de sus canciones y su sorpresa al ganar en una categoría folclórica siendo del género urbano.

El gran momento de Milo J y Bizarrap La colaboración entre Milo J y Trueno en la canción “Gil” fue reconocida con el premio a Mejor Interpretación Urbana. En su discurso, Milo J agradeció a Mateo (Trueno) y reflexionó sobre las temáticas de traición y mentira que aborda la canción, considerando irónico que ganaran un Grammy con ella. Por su parte, Bizarrap sumó su quinto Latin Grammy al ganar en Mejor Canción Urbana por “BZRP Music Sessions, Vol. 0/66” junto a Daddy Yankee, reafirmando el objetivo de sus sesiones de dar espacio a los artistas.

El Quinteto Astor Piazzolla se alzó con el premio a Mejor Álbum de Tango por “Le Grand Tango”, mientras que Fito Páez obtuvo el galardón a Mejor Álbum de Rock por “Shine”. Páez, con su característico tono irónico, agradeció a la Academia, sugiriendo que a menudo se equivocan en sus elecciones. También adelantó que se encuentra trabajando en un nuevo álbum.