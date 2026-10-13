El sanjuanino Juan Pablo Jofré, cerca de otra candidatura al Grammy

El destacado bandoneonista y compositor sanjuanino Juan Pablo Jofré vuelve a posicionarse en la vanguardia de la música internacional. Su último disco, Tangofonus, grabada junto a la United Strings of Europe, fue aceptado "para su consideración" por la Academia de la Grabación, primer y decisivo paso para quienes aspiran a un premio Grammy.
Ahora, el álbum será evaluado por los miembros votantes de The Recording Academy. Este equipo determinará si finalmente, JP Jofre se convierte en nominado oficial al gran galardón de la música internacional.
El álbum ha sido postulado para evaluación en destacadas categorías de la música académica:
- Mejor Compendio Clásico
- Mejor Composición Clásica Contemporánea
- Mejor Solo Instrumental Clásico
La prensa especializada ya ha elogiado la producción; publicaciones icónicas como Gramophone la definieron como "música de gran profundidad y expresivamente placentera", mientras que BBC Music Magazine y The New York Times destacaron la deslumbrante técnica y belleza del instrumento de Jofré.
El disco de Juan Pablo Jofré
"Tangofonus", cuya grabación se concretó en Londres durante 2025, cuenta con la dirección orquestal del maestro Sebastian Lang-Lessing y la participación especial del clarinetista Julian Bliss. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Gabriela Perez-Rocchietti, la producción general fue realizada por Matthew Bennett y la ingeniería de sonido es de Dave Rowell.
El repertorio del disco despliega un dinámico formato de colaboraciones y solismos:
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Pistas 1 a 3: Interpretadas por JP Jofré en bandoneón y composición junto a Sebastian Lang-Lessing y United Strings of Europe.
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Pistas 4 y 5: Suman la destacada labor del clarinetista Julian Bliss.
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Pista 6: Ejecución a bandoneón solo por JP Jofré.
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Pista 7: Formato de quinteto con JP Jofré (bandoneón), Pablo Estigarribia (piano), Lucía Luque (violín), Juan Ignacio Emme (violonchelo) y Ron Wasserman (contrabajo).
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Pista 8: Trío de bandoneones compuesto por JP Jofré, Lautaro Greco y Ramiro Boero.
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Pista 9: Dúo íntimo de JP Jofré en bandoneón y Ron Wasserman en contrabajo.
Grammy: los antecedentes
Cabe recordar que en 2023, Juan Pablo Jofré obtuvo tuvo dos nominaciones:
- En la edición 65° de los premios Grammy, a Mejor Compendio Clásico por su álbum "Aspire", grabado junto a la célebre Orquesta Sinfónica de Londres, la clarinetista Seunghee Lee y bajo la dirección de Enrico Fagone.
- En la edición 24° Latin Grammy, a Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea, por su obra "Aboriginal", tercer movimiento de su Doble Concierto para Clarinete y Bandoneón.
Además, entre otros reconocimientos internacionales, el artista sanjuanino ha sido recientemente galardonado por la emblemática Fundación Barlow entre creadores de todo el mundo.