El sanjuanino Juan Pablo Jofré, cerca de otra candidatura al Grammy

Su álbum "Tangofonus", grabado junto a United Strings of Europe, fue aceptado para ser evaluado por la Academia de la Grabación.

Juan Pablo Jofré, durante la presentación de Tangofonus en Alemania, en septiembre pasado.

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El destacado bandoneonista y compositor sanjuanino Juan Pablo Jofré vuelve a posicionarse en la vanguardia de la música internacional. Su último disco, Tangofonus, grabada junto a la United Strings of Europe, fue aceptado "para su consideración" por la Academia de la Grabación, primer y decisivo paso para quienes aspiran a un premio Grammy.

Ahora, el álbum será evaluado por los miembros votantes de The Recording Academy. Este equipo determinará si finalmente, JP Jofre se convierte en nominado oficial al gran galardón de la música internacional.

El álbum ha sido postulado para evaluación en destacadas categorías de la música académica:

Mejor Compendio Clásico

Mejor Composición Clásica Contemporánea

Mejor Solo Instrumental Clásico La prensa especializada ya ha elogiado la producción; publicaciones icónicas como Gramophone la definieron como "música de gran profundidad y expresivamente placentera", mientras que BBC Music Magazine y The New York Times destacaron la deslumbrante técnica y belleza del instrumento de Jofré.

El disco de Juan Pablo Jofré "Tangofonus", cuya grabación se concretó en Londres durante 2025, cuenta con la dirección orquestal del maestro Sebastian Lang-Lessing y la participación especial del clarinetista Julian Bliss. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Gabriela Perez-Rocchietti, la producción general fue realizada por Matthew Bennett y la ingeniería de sonido es de Dave Rowell.